Звездное небо «Униженных»

На сцене Национального молодежного театра состоялась премьера спектакля по роману Зайнаб Биишевой «Униженные».- Опять волчат своих защищаешь! Идите работать, цыганское отродье! – кричит Сарбиямал супругу и двум его дочерям, оставшимся без матери, женщина не может скрыть неприязни к сиротам.Почти всех здоровых мужчин в ауле забрали на войну, жизнь тяжела, дорога каждая кроха хлеба: не до песен и не до праздников в башкирском ауле начала прошлого столетия…Эта сцена из спектакля сразу погружает зрителя в суровый мир башкирского аула начала прошлого столетия. Показ проходил на Камерной сцене, и поэтому зрителю кажется, что он сам житель деревни: протяни руку и коснешься плеча маленькой сироты Емеш, защитишь ее от нападок злой мачехи…Декорации в спектакле самые простые – деревянные полати, рама окна и черный плотный занавес, но сама атмосфера такова, что зритель видит сквозь него звездное небо.- Хорошая литература - всегда повод для постановки, а Зайнаб Биишева, безусловно, большой талант. К тому же в этом году отметили ее 110-летие. Все сошлось, - говорит главный режиссер театра Мусалим Кульбаев.По его словам, работа над спектаклем шла непросто. Роман в 600 страниц нужно не только пропустить через себя, но и показать в двухчасовом спектакле его дух. На сцене мы услышим немало красивых башкирских песен: колыбельную, плач невесты, стихи. Все это создает тонкую лирическую ткань. И мы видим мир глазами маленькой Емеш, которая, несмотря на свое отчаянное положение, видит вокруг не только мрачные краски, но и красоту, чувствует добро, и сама - светлая и тонкая натура. В спектакле много героев, показаны разные судьбы, смотрится он на одном дыхании.- Очень рада, что участвую в спектакле, так как автор – моя любимая писательница, - говорит исполнительница роли солдатки Салимы Аида Кульбаева. - Моя героиня - из числа униженных, непонятых людей, которые не нашли свое место в этом мире. Но она добрая и, наверное, заслужила свой кусочек счастья. Ведь каждый достоин любви и счастья. Зайнаб Биишева об этом говорит в романе.«Почему на небе столько звезд?» - спрашивает Емеш своего отца. И он отвечает: «Это искры из-под копыт коней двух батыров. Один из них - честный и добрый, другой - лживый и коварный. Они бьются, а их привязанные к коновязи лошади бегут по кругу, спасаясь от волков. И бег их бесконечен, как бой добра со злом, но стоит верить, что добро все-таки победит.Специально на премьеру из Москвы приехал сын Зайнаб Биишевой Тельман Аминев, также пришел живущий в Уфе внук Тагир. Тельман Газизович поблагодарил творческую группу за тонкое прочтение романа. В декабре в Молодежном театре готовится выйти в свет еще один спектакль по произведению Зайнаб Биишевой — «Любовь и ненависть».Лилия ЗИМИНА.