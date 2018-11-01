Ждать дольше, ехать быстрее

В Управлении транспорта и связи администрации города презентовали новую схему движения городских маршрутных автобусов. Ее задача – создать комфортные условия передвижения по столице, избавиться от нелегальных перевозчиков и улучшить экологию мегаполиса.
Как пояснил заместитель главы городской администрации Андрей Федосов, каркас остается прежним, однако, сократится количество дублирующих маршрутов, соответственно уменьшится число автобусов с 2 300 до 1 500- 1600. Автопарк пополнится многоместными машинами.
Интервал движения увеличится с 3 до 10 минут, а расписание можно будет отследить в специальном мобильном приложении.
Что же дадут эти нововведения? Транспорт не будет «копиться» на остановках, не будет места обгонам с участием «левых» маршруток, что провоцировало многочисленные ДТП. Скорость движения по уфимским автострадам увеличиться с 18 км в час до 23-25. Улучшится экология: автомобили станут меньше простаивать в пробках.
Сохранится электротранспорт – все 34 маршрута, дальнейшее развитие получит набирающая все большую популярность городская электричка Шакша-Дема.
Запланирован также переход на безналичную форму оплаты. Внедрение дорожной карты позволит пересаживаться с одного вида транспорта на другой, сохранив скидки.
Появятся новые маршруты до Кузнецовского затона, Цветов Башкирии и других микрорайонов. Уже запущен маршрут № 215, который связал Шакшу, Инорс и Сипайлово. Он стартует от остановки «Керамический завод» и продолжит движение следующим образом: ДК УМПО - стадион имени Н. Гастелло - Университет имени Шолохова, улица Ферина - Богородско-Уфимский храм - Бульвар им. Баландина - Райский берег - рынок «Сипайловский» - улица им. М. Жукова - Ю. Гагарина - М. Рыльского - Королева - ОК «Сипайловский».
Изменен маршрут №221 (Базилевка-Колхозный рынок), теперь он отправляется от остановки «Станция Шакша».
Переход на новую транспортную программу рассчитан на пять лет, новый автобусный парк планируется создать в течение года – полтора. Пока схема дорабатывается. В течение недели предложения граждан будут приниматься по телефону «горячей линии»: 273-94-29; e-mail: mup.ugt@ufagortrans.ru
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.