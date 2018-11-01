Самые крайние меры

Перед нами деревянная дверь на первом этаже пятиэтажного дома №22/1 по улице Левитана. За ней – тишина. Хотя хозяйки (в этой муниципальной квартире прописаны пожилая мать и ее взрослая дочь) получили предупреждение о том, что сегодня к ним явятся гости. Их долг по квартплате составляет 100 тысяч рублей, плюс пени 40 тысяч рублей. После долгих уговоров настал предел: дело сначала дошло до районного суда, потом до Верховного, который постановил – выселить должниц из занимаемого жилья в другое, меньшей площадью. По другую сторону двери собрались те, кто пришел исполнить эту неприятную миссию, и мы, журналисты, чтобы запечатлеть печальное торжество Фемиды. Но судебные приставы не спешили исполнять решение суда. Выяснилось, что районный судья приостановил исполнительное производство. Дело пошло по новому кругу.Скоро выселение- Мы обжаловали решение, а пока у должниц есть все шансы улучшить свое положение, выплатив причитающуюся сумму. В случае погашения долга переселения не будет. По-человечески мне их жаль. Сейчас дочь обивает пороги кабинетов, плачет, но квартплату надо платить всем. У нас слишком лояльное отношение, в Европе к неплательщикам применяют более жесткие меры, - озвучил свою позицию руководитель городского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов.Конечно, в случае выселения из квартиры женщины не остались бы без крыши над головой – взамен им предоставлялась комната площадью 15 квадратных метров в общежитии на Кольцевой.Сейчас к исполнению готовятся три аналогичных судебных решения. Один адрес в Советском районе – Мингажева, 121. У проживающего в данном доме гражданина Д. долг накопился в размере 190 тысяч рублей. В ожидании исполнительного листа пока еще решается вопрос о том, куда его переселить. Выбор между Кольцевой, 96 и Энгельса, 22.Второй задолжавший квартиросъемщик проживает на Гагарина, 50/2. Пять лет игнорирования квитанций об оплате за жилищно-коммунальные услуги дали ошеломительный результат – почти 900 тысяч рублей.Третий адрес, по которому с большой долей вероятности выселение состоится, - Королева, 19. Здесь сумма «накоплений» составила 180 тысяч рублей.Тактика воздействия- Хочу обратить внимание, что обращение в суд – самая крайняя мера, к ней приходится прибегнуть, если не помогают другие способы. Когда должник понимает, что дело принимает серьезный оборот, он, как правило, начинает активно искать способ решения проблемы и оплачивает долг полностью или частично. Мы вели к судебному решению квартиросъемщика, который живет в доме №52/1 на улице Гагарина. Он погасил задолженность во время процесса, и основание для выселения было снято, - рассказывает Рим Булатов.Однако рычагов воздействия на должников у управляющих компаний не так уж много. В первую очередь это – предупреждения, по телефону или письменно. Затем в ход идет ограничение подачи ресурсов, установка заглушек. Но порой из-за особенностей конструкции инженерных сетей в доме и этот способ невозможно применить. К тому же такие меры нельзя принимать в отношении инвалидов и если в квартире проживают несовершеннолетние дети. Есть злостные неплательщики: те, кто имеет средства, но просто не считает нужным оплачивать квартплату. Есть пустующие квартиры, хозяева которых живут в другом городе, и их не волнуют счета за жилищно-коммунальные услуги. Есть те, что сдаются внаем. Арендатор отдает деньги собственнику, а тот не спешит гасить долги. Особенно тяжело обстоят дела с бывшими общежитиями, среди обитателей которых немало граждан, ведущих асоциальный образ жизни. В Уфе есть дома, в которых оплата за жилищно-коммунальные услуги достигает лишь мизерных 10 процентов.Можно отработатьПроблема в том, что досудебное взыскание задолженностей не урегулировано законом. Управляющие компании остаются с долгами жильцов один на один.- Каких только оскорблений мы не слышим в свой адрес. Даже с кулаками бросаются. Мы вынуждены заниматься выбиванием долгов вместо того, чтобы делать свою основную работу, – комментирует ситуацию начальник Демского УЖХ Ринат Гареев. – Неплательщикам хочу сказать, что лучше не доводить дело до крайних мер. Всегда можно договориться. К примеру, реструктурировать долг. Мы даем рассрочку, например, в течение трех месяцев. Если график выплат соблюдается, то продляем ее. Если человек не может найти работу, то добро пожаловать в ЖЭУ. У нас всегда дефицит кадров. Работая, к примеру, дворником, часть зарплаты можно направлять на погашение долга.Переселить неплательщика из жилья большей площадью в меньшую можно только в том случае, если он занимает квартиру по договору социального найма. Выселение невозможно осуществить в отношении социально незащищенных граждан. Кроме того, для проведения судебных процессов управляющим компаниям необходимо задействовать массу ресурсов. Но когда дело все-таки доходит до суда, в большинстве случаев он встает на сторону ответчика. Стоит заплатить 3 тысячи рублей при долге в 200 тысяч, наш самый гуманный суд в мире считает, что гражданин начал исправляться и дело можно закрыть. Прецедентов же, когда за долги ЖКХ выселяли из приватизированного жилья, в стране еще не было.Однако даже если должник живет в приватизированной квартире, он не застрахован от взыскания квартплаты в судебном порядке. Таких дел у приставов скапливается немало, и у них свой взгляд на эту проблему.- Годом ранее был взрывной рост сразу на 10 тысяч исполнительных производств с увеличением по сумме почти в два раза - с 500 тысяч до 1 млрд рублей. В этом году увеличение суммы составило 240 млн рублей. Средняя сумма, подлежащая взысканию по услугам ЖКХ, составляет в среднем 26 тысяч рублей по РФ, по РБ – почти 48 тысяч, для сравнения в Нижегородской области – 25 тысяч, в Удмуртии 15 тысяч рублей. Средний чек по фактически взысканным исполнительным производствам по ЖКХ составляет 24 тысячи. Эта сумма является наиболее комфортной для оплаты для должника, - комментирует ситуацию главный судебный пристав РБ Ильнур Махмутов. - Если она выше, исполнение затягивается, так как возникает необходимость ареста либо удержания из дохода. Общий уровень задолженности по услугам ЖКХ населения стабилен, а платежная дисциплина высокая.Так, с начала года с должников по ЖКХ взыскано 419 млн, с ростом к прошлому году на 102 млн рублей (32%).Организациям в сфере ЖКХ стоило бы следить, чтобы уровень задолженности не превышал экспертную комфортную планку и своевременно заниматься как досудебной стадией, так и судебным взысканием долгов.P.S. Нелишним будет добавить, что наша система ЖКХ далека от идеала и недостаточно прозрачна. Управляющие компании, захлебывающиеся в собственных проблемах, зачастую не могут оперативно отвечать на запросы горожан. Кроме того, каждый год в сферу внедряются новые законодательные практики, в которых бывает сложно разобраться – отсюда и недоверие. К примеру, сейчас в редакцию посыпались жалобы от уфимцев, перешедших на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, которые в квитанциях указали невесть откуда взявшиеся долги. Мы разбираемся в этой ситуации. Не лишним будет добавить, что на системе ЖКХ в полной мере отражается социальное здоровье нашего общества. Жилищники подтверждают, что часто сталкиваются с нищетой, и понимают, что зачастую люди действительно просто не могут платить за коммунальные услуги. В любом случае сама система истребования долгов требует работы над собой.Альбина Зубарева.