Философия авиастроения

ПАО «ОДК-УМПО» имеет богатую историю, являясь визитной карточкой севера нашей столицы. Здесь производят уникальную продукцию – авиационные двигатели. На эту задачу работают более 24 000 человек в Уфе, а также в Москве и Подмосковье, где расположены филиалы. И каждый цех, отдел, бюро вносит свой вклад в создание высокотехнологичной продукции завода. Мы побывали в отделе, откуда начинает свой путь технологическое оснащение производственных цехов. Здесь конструируются приспособления и инструмент, без которых не обойтись при создании современного авиационного двигателя.
«У нас в отделе трудятся 120 человек. Проектируем технологическое оснащение для освоения новых двигателей», - рассказывает начальник конструкторского отдела технологического оснащения ОДК-УМПО Владимир Анфайлов.
Новые методы
При словах «заводской корпус» представляются гудящие станки, рабочие в спецовках... Но здесь, в отделе КОТО, относительно тихо, лишь из-за дверей доносятся голоса.
- Проектирование начинается с технического задания, которое нам дает цех, - рассказывает Анфайлов.
За мониторами трудятся инженеры-конструкторы. Придирчиво, участок за участком, они изучают техническое задание на проектирование оснастки. Со стороны понять суть происходящего довольно не просто. Один из сотрудников поясняет, что чертежи токарного, фрезерного и шлифовального приспособлений создаются для «умных» станков с числовым программным управлением.
Раньше инженеры часами склонялись над кульманами, выверяя каждый миллиметр чертежа. Сегодня, в цифровую эпоху, ускорить работу помогает программное обеспечение, позволяющее моделировать детали в 3D. Однако, главным в этом процессе по-прежнему остается человек. За компьютерами - настоящие профессионалы, умеющие найти с машиной общий язык.
- Работать старыми методами долго и неэффективно, - говорит инженер-конструктор Михаил Догов. - На экране перед вами – математическая модель сварочного приспособления, выполненная в 3D. Максимальный срок разработки проекта – две недели. Иначе нельзя: даже короткая задержка может сорвать сроки выпуска новой продукции – перспективных авиационных двигателей.
Когда модель будет завершена, по ней сделают рабочий чертеж. Следующий этап – деталировка.
- Что делаю я? «Переходник». Адаптирую новую технологическую установку под спроектированную ранее оснастку, - говорит инженер-конструктор Артур Каримов. Видно, что он и в свободное время занимается конструированием, – рабочее место украшает макет легендарного штурмовика «Ил-2» собственной сборки.
Таланты и потенциал
Что нужно, чтобы попасть на работу в КОТО? Владимир Николаевич не скрывает: у него свой подход к отбору персонала. Предпочтение – выпускникам технических вузов, прежде всего УГАТУ, «краснодипломникам». Но одними знаниями не ограничишься, работа требует и таланта, и особенной «жилки». Бывает так, что человек оканчивает университет по конструкторской специальности, но поработав полгода, понимает – не его. Впрочем, как и наоборот.
Это Владимир Анфайлов, который трудится на заводе уже 55 лет, знает по себе. Он ведь побывал и рабочим (сразу после армии устроился фрезеровщиком), и конструктором, и наконец, отдал предпочтение узкой специализации – конструированию приспособлений, в том числе режущего инструмента.
Не стоит забывать о еще одном таланте – педагогическом. Именно благодаря ему Владимир Николаевич помогает своим сотрудникам раскрыть свой потенциал.
- Расскажу о своем заместителе – Сергее Владимировиче Суркове. Как-то в коридоре случайно встретил молодого человека, он пришел устраиваться на работу в отдел главного технолога. Я говорю: «А что, давай к нам?» Сначала отказался. Я ему предложил пойти и посмотреть, как мы работаем. И ему этого обзора хватило, чтобы заявить: хочу к вам инженером-конструктором. Уже в 24 года он стал начальником бюро! Теперь от него можно услышать: «Предлагали и аспирантуру, но работа на заводе – действительно мое!» - подчеркивает Владимир Николаевич.
Одаренной молодежи в отделе немало. Отдельной похвалы удостаиваются и начальники бюро: Александр Политов, Евгений Филяев, Павел Шестаков, Сергей Гришин. О каждом из них у начальника подразделения находится доброе слово: «молодец», «светлая голова».
- Награды получают! - гордится сотрудниками Владимир Николаевич. - Весной заводу присуждена золотая медаль международного салона «Архимед» - этот конкурс изобретений проходит в Москве. Наши ребята представили комплекс из семи запатентованных разработок, повышающих надежность соединений деталей авиационных двигателей.
Философия Заслуженного машиностроителя РБ, Почетного моторостроителя ОДК-УМПО Владимира Анфайлова проста: каждый должен быть на своем месте. Ничего особенного не требуется: просто будь компетентен в том, что делаешь. А начальник всегда должен быть примером для подчиненного:
- Если знаешь меньше сотрудников – грош тебе цена. Должен уметь все, что они. И чуть больше.
Экскурсии по небольшому, но значимому подразделению завода-гиганта достаточно, чтобы убедиться: понятие «инженерная элита» по-прежнему существует. И становится ясно: здесь работают люди, по-настоящему увлеченные техническим творчеством.
Материал подготовлен при содействии управления корпоративных коммуникаций ПАО «ОДК-УМПО».
Иван БЕГМА.
Фото Валерия Шахова.