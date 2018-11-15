Неторопливой поступью трамвая

- А зачем они вообще нужны?! Ведь почти в каждой семье есть автомобиль, - обратился ко мне один товарищ. – Уберите трамваи, и нам будет легче.
Но все необходимо проверять практикой, поэтому журналисты «Уфимских ведомостей» решили один день покататься на столичных трамваях.
Старт маршрута был на остановке «Улица Революционная», скопилась стайка юных студентов. На часах 15.45.
- Давно стоите?
- Нет, мы только подошли, - жизнерадостно отвечает Линара. – А так максимум пять-десять минут и трамвай приходит. Вот только после девяти часов вечера на него рассчитывать уже нельзя. А жаль.
И действительно, не успели мы переговорить, как к нам подкатил крутобокий, краснощекий вагон. Его салон заполнен почти полностью, по крайней мере, первые три остановки пришлось ехать стоя.
- Пустыми наши вагоны, как правило, не ездят, - рассказывает мне кондуктор.
- Трамваев мало, - подключается к нашему разговору Зоя Федорова. – Их количество как минимум надо удвоить. Я сорок лет назад приехала из Челябинска, и для меня трамвай – жизнь города. Именно из его окна можно увидеть, как он меняется.
- И каковы ощущения?
- Знаете, наверное, я выскажу непривычную мысль, но вот эти домишки надо убирать. – И моя собеседница показала на дореволюционные здания, стоящие вдоль улицы Аксакова.
- Как?! Это же наша история?
- История не должна смотреть на нас скособоченными стенами и провалившимися окнами...
Ну, вот и кольцо. Я покидаю салон, в котором буквально за десять минут успел добраться на конечную остановку на улице Пушкина. Именно здесь наши кондукторы и водители могут перекусить в «Ашхане», находящейся в том же здании, что и руководство «Уфагортранса». Вот только я к обеду не поспел. Столовая закрывается в 16.00. А после этого каждый столуется на собственный кошт. Здесь на кольце съел пару пирожков, потом на другом выпил чаю с плюшкой.
Но эксперимент продолжается. Уже стою на остановке в сторону центра, но трамваев пока еще нет. Смотрим на часы: 16.45. Пока на неприветливом остановочном павильоне я один. Хотя почему один? Павильон обильно обклеен рекламными объявлениями: «Вас ждет зоопарк с 13 июля по 14 августа», «Катетеры, перевязки, выводы из запоя», «Работа для каждого в 20 километрах от Уфы».
- Здравствуйте, трамвай давно был? – обращается ко мне пожилая супружеская пара, бережно укладывающая на скамейку свои приобретения – посуду, скатерти, продукты к семейному столу.
- А вы часто пользуетесь трамваем?
- Ежедневно, - отвечает мне глава семьи. – Здесь у нас дочка живет, никаким другим транспортом до нее не доберешься, а трамваем все же спокойнее.
Пока говорили, подошел и транспорт. Маршрут №16. Едем в «Зеленую рощу». На «Гафури» в салон зашла бабушка с двумя непоседливыми внуками:
- Альберт, ну вот когда еще ты сможешь увидеть город? – обращается к старшему внуку бабушка. – Вот посмотри, эти здания были построены в те времена, когда жил твой прапрадедушка. Посмотри, как тогда мастера искусно резали наличники. Запоминай, потом ведь этого не увидишь.
Она показывала на те же дома, которые предыдущая моя собеседница уже списала в утиль.
- Вы специально внуков на историческую экскурсию вывезли? - не выдержал я и решил спросить бабушку.
- Нет, конечно, надо старшего в поликлинику свозить. Обычно-то они на машине ездят, а тут папа уехал, вот и повезла, а для них трамвай – экзотика.
Еще пара остановок и туристический маршрут для внуков завершился, а я поехал дальше сквозь сгущающиеся сумерки через улицы Сун Ят-Сена, Ветошникова...
- ...Слушай внимательно, последнюю оптимизацию необходимо как-то компенсировать, поэтому организовываем новый отдел, который будет заниматься чисто оргвопросами, иначе мы с тобой в этой текучке просто погрязнем. Далее по бюджету...
Этот разговор как-то абсолютно дисгармонировал с окружающей обстановкой. Оказывается, на задней площадке стояли два молодых прилично одетых парня, обсуждающих проблемы своего предприятия.
- А вы часто ездите на трамваях? – неуверенно спросил я.
- Да каждый день. С улицы Сун Ят-Сена до «Иремеля» всех быстрее можно доехать только на трамвае, а личный транспорт в наше время становится чересчур накладным.
И тут я вновь вспомнил свой фейсбучный разговор, в котором мой собеседник говорил о нежизненности электротранспорта. Когда я, наконец, добрался до своей родной улицы Зорге, на часах было уже 17.38. За окнами сгущались добрые уфимские сумерки.
Комментарий в тему
- В соцсетях очень часто сетуют на несовременность трамваев, что бы вы сказали таким оппонентам?
Начальник отдела организации пассажирских перевозок столичной администрации Альберт Сафаров:
- Об этом говорят многие горожане, вот только даже троллейбус все равно движется быстрее, чем та же маршрутка по выделенной полосе. К тому же электротранспорт – наиболее экологичен. Даже в тех городах, где в свое время от него отказались, сегодня рассматривают варианты его возрождения. Но, видимо, необходимо менять и менталитет горожан. К примеру, недавно по просьбам уфимцев мы запустили троллейбусный маршрут №20, но сегодня он ходит полупустой, хотя «рогатый» и комфортнее и намного безопаснее тех же маршруток. Надо понимать, что будущее все равно за трамваями, а личный транспорт будет ставиться во все более жесткие рамки.
Владимир ГЛИНСКИЙ.