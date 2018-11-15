«Башавтотранс» выходит из транса?

Композитор Раймонд Паулс опроверг сообщения об эмиграции его семьи из Латвии.

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» успешно выведен на околоземную орбиту ракетой «Союз-ФГ», сообщили в подмосковном Центре управления полётами.

В состав ВДВ войдут три новых подразделения

В формирования Воздушно-десантных войск России в ближайшее время будут включены три новых подразделения, заявил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.