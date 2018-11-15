«Башавтотранс» выходит из транса?

1 декабря врио главы республики Радий Хабиров заслушает доклад о ситуации в сфере общественного транспорта. Тогда же будет представлен новый реестр маршрутов в Уфе. После его утверждения городская администрация в течение 90 дней должна провести конкурс на право вести пассажирские перевозки. О том, какие меры предприняты для выхода из транспортного коллапса, рассказывает заместитель генерального директора ГУП «Башавтотранс» Сергей Паскин.
- Прибавилось ли проблем после ликвидации нелегальных перевозчиков?
- На сегодняшний момент предприятие взяло на себя нагрузку по стабилизации обстановки и снятию социальной напряженности по перевозке пассажиров в Уфе и пригороде столицы.
- Сколько сейчас маршрутов в целом?
- Из 119 городских маршрутов по Уфе мы обслуживаем 34.
- Какие маршруты планируется открыть, какие закрыть? Как выстраивается логистика пассажирских потоков?
- Транспортная система республики требует урегулирования деятельности легальных перевозчиков и исключения несанкционированных перевозчиков. Такая работа сейчас проводится Управлением транспорта и связи администрацией Уфы и профильным Госкомитетом РБ. Выбор перевозчика путем проведения конкурса входит в компетенцию мэрии.
Комплексную систему организации транспортного обслуживания населения на территории Башкортостана, в разработке которой принимал участие и «Башавтотранс», создавал в течение 2017-2018 годов Санкт-Петербургский институт транспортных систем. Цель - сеть, исключающая дублирование маршрутов перевозчиков, регламентирующая их количество и удовлетворяющая потребности населения, учитывая затраты перевозчиков и потребности в бюджетном финансировании.
- Где не хватает автобусов? Какие шаги будут предприняты для преодоления кризиса?
- Администрация города проводит мероприятия по урегулированию деятельности несанкционированных перевозчиков, произошло перераспределение пассажиропотока. На сегодняшний день «Башавтотранс» ведет процедуры по приобретению новых автобусов большой вместимости, которые будут распределены на городских маршрутах.
- Что стало с 51-м маршрутом, на который приходится большинство жалоб?
- 51, 51А внесен в реестр маршрутов как «ВАЗ - Колхозный рынок -Трикотажная фабрика» в целях удовлетворения потребности населения. Теперь же 51А продлен по улице Вологодской до остановки «17-я больница», вследствие чего увеличилась длина маршрута и соответственно интервал. Он составляет в час пик 7-9 минут, межпиковое время - 12-15. С 14 ноября добавили автобусы, что сократило интервал на 3-5 минут.
- Часто жалуются на пригородные, так называемые садовые рейсы. Будут ли изменения в этом направлении?
- Осенью и зимой они не востребованы, жалоб по ним не поступало. С наступлением сезона огородов пожелания пассажиров будут учтем. Рейсы будут выполняться согласно расписанию, утвержденному Госкомитетом РБ по транспорту и дорожному хозяйству.
- В чем преимущество и недостатки государственного перевозчика перед частником?
- Первое, на что всегда следует обращать внимание при перевозке людей на автобусах, – безопасность. Водители «Башавтотранса» соблюдают правила перевозки пассажиров и дорожного движения, выдерживают расписание и интервал. Проводятся ежедневные осмотры технического состояния автобуса, а также медицинское освидетельствование водителей перед и после рейса. Наши «НефАЗы» оснащены двигателями нового поколения, отвечающими всем экологическим требованиям. Это автобусы - большой вместимости, комфортабельные, низкопольные, имеют функцию книлинга — возможность опускания одной стороны автобуса для облегчения комфортного выхода/посадки пассажиров, с отдельной площадкой для инвалидов с удерживающим устройством.
- Какие новшества введены в обслуживании пассажиров?
- Динамично развивающаяся экономика республики выдвигает не только дополнительные требования к повышению качества обслуживания и сохранению набранных темпов, но и использование новых технологий, навигационного обеспечения процесса перевозок и внедрения автоматизированной системы оплаты проезда. Недавно в автобусах «Башавтотранса» введена система безналичной оплаты проезда с помощью банковской карты и других бесконтактных методов.
Зиля БАДРИЕВА.