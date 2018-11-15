Секреты шаурмы по-уфимски

Быстрый ритм городской жизни диктует горожанам свои условия, одним из которых стал перекус на ходу. Среди разновидностей фастфуда особенной популярностью
пользуется шаурма, которую можно купить везде. Практически на каждой остановке общественного транспорта стоит киоск, в котором ее готовят. Каковы же правила ее приготовления и соблюдаются ли они?
Выбывшая семерка
Можно ли доверять киоскам, расположившимся на остановках? В Управление Роспотребнадзора по РБ от населения периодически поступают жалобы на шаурму. По обращениям проводятся внеплановые выездные проверки. Специалисты исследуют микробиологические показатели приготовленных блюд, условия приготовления. Нарекания вызывают необорудованные системы водоснабжения и канализации. У персонала нет условий для соблюдения личной гигиены, элементарно негде помыть
руки. При выявлении нарушений составляется протокол, а материалы дела направляются в суд для принятия решения о приостановлении предпринимательской деятельности. В Уфе только в этом году была приостановлена деятельность семи
точек по продаже шаурмы.
- По истечении срока приостановления деятельности мы повторно проверяем, устранили они данное нарушение либо нет, - комментирует заместитель начальника отдела по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан Ильгам Курбангалиев. - В случае если не устранили, составляется административный протокол, и материалы направляются в суд. Но в основном после таких мер, которые мною были озвучены, данные предприятия просто съезжают с данной торговой точки. Потому что все мы прекрасно понимаем, что подвести водоснабжение, канализацию на остановочном киоске очень сложно. Однако недавно поступило обращение на киоск «Шаверма по-питерски». Там также были выявлены такие нарушения, как отсутствие водоснабжения и канализации. Материалы дела были направлены в суд для приостановления деятельности, выдали предписание
обустроить предприятие общественного питания водоснабжением, канализацией. До судебного заседания в кратчайшие сроки индивидуальным предпринимателем эти нарушения были устранены, и предприятию был назначен только административный
штраф. После этого прошло три месяца, повторных обращений граждан не зафиксировано. При поступлении жалобы специалисты Роспотребнадзора по согласованию с органом прокуратуры организуют внеплановую выездную проверку.
Жалобу можно оставить через официальный сайт нашего управления, либо направить письменное обращение, либо непосредственно прийти на личный прием. Но обращения, поступившие по горячей линии, не могут служить основанием для
проверки.
Готовят на прилавке
Мы обошли несколько торговых точек и посмотрели, в каких условиях работают
продавцы. Первой в наше поле зрения попала торговая точка на остановке «Фирма «Мир». Войдя в просторное помещение, обратились к продавцу:
- Почем у вас шаурма?
- От 99 рублей до 184. Цена варьируется в зависимости от объема мясной и
овощной начинки.
После оплаты нам выдали чек и попросили подождать пять минут. Приятно удивило, что расчетом и кухней в этом киоске занимаются разные сотрудники. Перед приготовлением повар надел перчатки, а затем на специально оборудованном
столике начинил лаваш овощами и кусочками курицы.
Следующей точкой, куда мы заглянули за ближневосточным угощением, стал киоск
на остановке «АЗС». - Мы предлагаем широкий ассортимент: шаурма со свининой, говядиной и курицей.
Стоимость от 130 до 200 рублей.
Продавец надел перчатки и подготовил ингредиенты. Бросилось в глаза, что стол, предназначенный для приготовления блюда, находится в зоне прилавка, где покупатели рассчитываются наличными.
Третьей точкой стал киоск у универмага «Уфа».
- У нас из мяса только курица. Обычная стандартная шаверма стоит 120 рублей, с
сыром и картошкой фри – 130. Отследить процесс приготовления здесь было невозможно из-за плохого освещения
в помещении.
Только в двух из трех точек мы видели, как продавец перед приготовлением помыл руки. В большинстве случаев ингредиенты находились у продавцов под рукой, поэтому определить, хранятся они в холодильнике или нет, рядовому покупателю не представляется возможным.
Как мы убедились, в большинстве случаев, покупая шаурму, следует рассчитывать только на добросовестность продавцов. Хотя сейчас никого не застанешь без одноразовых перчаток и специальной униформы, все же невозможно убедиться в
свежести ингредиентов (некоторые злоупотребляют, подкладывая в мясо хрящи и
кожу), а также чистоте посуды и рабочих поверхностей.
Юлия ГОЛОВИНА.