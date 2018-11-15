На прогулку - с почтальоном

Квитанции за «коммуналку», книга, письмо Дедушке Морозу в Великий Устюг – чего только нет с утра в сумке почтальона 44-го отделения Риммы Сафаровой. На часах - без пяти минут десять. Она в последний раз окидывает взглядом свежую корреспонденцию: часом ранее стройные ряды конвертов красовались на столике, а теперь они переместились в ее сумку. Перед выходом Римма Юнусовна заглядывает к коллегам: здесь оброненное спозаранку «Хорошего дня!» не просто добрая примета, а по существу залог успеха.
Один день из жизни почтальона начался с маршрута, состоящего из десяти домов: №№ 13, 11, 9, 7, 5 – на улице Конституции, № 30 и № 26 на Кольцевой, а также № 39, 37, 35 на Мира. По дороге к первому адресату завязался разговор.
- «Мороз и солнце – день чудесный», - это про сегодняшнюю погоду. Другое дело, когда на улице метель, и ты отправляешься в частный сектор, а по маршруту более чем 100 домов, - говорит Сафарова. - Там я разношу корреспонденцию не только местным жителям, но и организациям, причем объекты располагаются зигзагообразно – то вблизи, то вдали. В пургу иду по сугробам наощупь, в дождливую погоду – перепрыгиваю через лужи. В прежние времена на помощь почтальонам приходили опорные ящики с названиями улиц. Частный сектор мои коллеги не любят из-за бродячих собак, которые могут не только облаять, но и покусать. Не скажу, что за 15 лет работы перестала их бояться, просто если вижу животных, то стараюсь близко не подходить. Не отказываюсь от частного сектора из-за клиентов: среди них немало словоохотливых, душевных людей, с которыми можно поговорить о природе, деревенской жизни. Обычно выезжаю туда пару раз в неделю, в зависимости от того, когда сможет подвезти почтовая машина. Но если на конверте хоть что-то указывает на важность и срочность, а подвоз не организован, то добираюсь сама. У меня есть специальная красная папка с контактными номерами телефонов, которую берегу как зеницу ока.
Через десять минут мы оказались возле 13-го дома на улице Конституции. Из домофона нам ответил приветливый голос, очевидно, прихода гостей ждали:
- Римма Юнусовна, пожалуйста, не кладите газету в почтовый ящик, а занесите домой!
- Есть клиенты, которые по состоянию здоровья не могут забирать прессу из ящика, и я иду им навстречу, - пояснила мне Сафарова. И добавила. – Хорошо, что подъезд неплохо освещен. А зимой и весной дополнительную опасность представляют сосульки, свисающие с крыш.
Римма Юнусовна стала распределять письма по ящикам. Ловко и аккуратно умелые руки управлялись со стопкой, кажется, наощупь угадывая адресата. Напоследок почтальон пробежалась глазами по ящикам, содержимое которых не должно себя обнаруживать, как это иногда бывает.
По дороге к следующему жильцу поделилась секретом многолетней дружбы с клиентами:
- Всегда стараюсь входить в положение людей. Кроме того, у нас есть свои маленькие традиции: на Новый год, 8 Марта обмениваемся сувенирчиками и подарочными наборами. Знаю практически всех поименно. Например, в этом доме в числе самых активных подписчиков семья Рыжковых (предпочитают «Науку и жизнь»), а с Конституции, 11 первой на ум приходит Вишневская. Работа у меня интересная. Случались нестандартные ситуации с посылками, - одна из них как-то… заиграла музыкой! Был случай, когда переполох в кабинете директора школы вызвал обычный диск, завернутый в воздушно-пузырчатую пленку, которая издает специфический звук. Часто присылают шляпы из Китая, а порой приходит настолько огромная поклажа, что мы в шутку называем ее шкафом.
Еще пара шагов, и Римма Юнусовна позвонила в следующую дверь. Нам открыла пожилая женщина.
- Идемте-ка пить чай, - обратилась она к почтальону.
- Давайте лучше все вместе посмотрим ваш семейный альбом. Молодому поколению есть чему поучиться у человека старой закалки! (Намек явно прозвучал в мою сторону).
Хозяйка одобрительно кивнула, и уже через пару минут мы разглядывали черно-белые фото: вот военный парад, уличные гулянья в День города, а здесь запечатлена очередь за дефицитными товарами.
- Общение – неотъемлемая составляющая нашей работы, - поделилась почтальон, когда мы вышли из квартиры. – Это я люблю, поскольку раньше работала журналистом. Филфак в пединституте не окончила, но 12 лет трудилась корреспондентом в газете «Красный Ключ», затем в издании Калининского района – «Трибуне». Любила писать про людей. В силу жизненных обстоятельств пришлось сменить профессию, о чем не жалею. В первое время по выходным заучивала расположение домов. Помню, как однажды испугалась собаки в детском саду, а приглядевшись, поняла, что это статуэтка. Быть почтальоном нелегко: одна сумка, которая весит около семи килограммов, чего стоит.
Обойдя весь маршрут, через пару часов вернулись в почтовое отделение. Мы прощаемся, поскольку Римме Юнусовне нужно отправляться на конкурс «Почтальон года». На вопрос о планах на вечер женщина ответила, что с нетерпением ждет, когда к ней заглянут трое любимых внучат.
- Дочь пошла по моим стопам – работает в почтовом отделении, а сын - на заводе. Увлекаюсь башкирской и татарской кухней. Свободного времени почти нет, но если и удается урвать часок-другой – смотрю последние новости или иду с подругами в театр, кино. Мечтаю об одном: чтобы самые любимые люди всегда были рядом!
Юлия ГОЛОВИНА.