Власть обретает дружественный интерфейс

У жителей республики появилась возможность ощутить эффект присутствия на оперативных совещаниях в правительстве, онлайн-трансляции которых стали теперь доступны на канале YouTube.К зиме готовы?Первым вопросом, который обсудили на еженедельном заседании, стала ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве и дорожно-транспортном комплексе, сложившаяся накануне зимнего периода.- Первый же снегопад показал, что и люди, и техника готовы к штатной работе, - отрапортовали и.о. министра ЖКХ РБ Михаил Киреев и председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов. Однако врио главы региона Радий Хабиров не разделил их оптимизма:- Мы не знаем, какой будет грядущая зима. Поэтому давайте готовиться к работе в самых тяжелых, экстремальных условиях, чтобы, несмотря на все капризы погоды, и тепло в домах всегда было, и дороги чистились. Судя по вашим докладам, мы к зиме готовы. Значит, когда мы опять будем задыхаться от снега или страдать от наледи, надеюсь, что мы не услышим от ваших ведомств жалоб на нехватку техники.Деньги есть, результата не видноВопрос о деятельности заказчиков по реализации контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг также вызвал достаточно эмоциональное обсуждение. Причем решили заслушать представителей тех ведомств, которым выделяется наибольшее количество бюджетных средств – здравоохранение, городское и дорожное строительство.– Меня возмущает, когда вроде и деньги есть, и воля, и определенный порядок, а мы какие-то объекты очень долго строим, – отметил руководитель республики. – Если строим больницу, ее надо строить быстро. Если деньги есть, все остальное - уже ведомственная недоработка.Так, по словам и.о. министра здравоохранения РБ Рафаэля Яппарова, причинами несостоявшихся конкурсных процедур являются некачественная подготовка документации, нехватка квалифицированных специалистов. А некоторые проводимые Минздравом конкурсы не состоялись из-за того, что на них заявился лишь один участник. Кстати, стоит отметить, что и сегодня тендерами по закупу лекарств занимаются те же люди, что курировали эту сферу на протяжении многих лет.– Не люблю, когда говорят: «Так сложилась ситуация». Она не складывается, это же не землетрясение, она становится следствием ее плохой проработки. Вот вы запустили проект – и сели, ждете: придут – не придут. А надо встать, по рынку походить, посмотреть, поискать, кому это интересно. В крайнем случае, необходимо бить тревогу, – подчеркнул Радий Хабиров.Затем в центре внимания оказался доклад председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Григория Невоструева, рассказавшего о мерах, с помощью которых строители намереваются минимизировать количество несостоявшихся конкурсных процедур. Прежде всего, было предложено провести централизацию в Управлении капитального строительства РБ полномочий по подбору подрядчиков на крупных республиканских стройках. Ранее они находились в ведении профильных министерств и ведомств.Асфальту дали крайний срокДорожное ведомство в лице председателя Госкомтранса РБ Тимура Мухаметьянова в числе главных причин отставания в освоении бюджетных средств назвало позднее проведение торгов и некачественное исполнение рядом подрядных организаций своих обязательств.На заседании в режиме видеоконференции заслушали доклады глав наиболее отстающих районов. Досталось Бурзянскому и Благовещенскому районам, которых самый наименьший процент освоения выделенных лимитов.- В республике климат сложный, иногда снег ложится уже в ноябре. Необходимо разработать норму, по которой будет определяться предельный календарный срок, когда обязаны завершить все работы по устройству дорожного полотна. Мы должны сказать, что больше горячий асфальт мы в снег укладывать не будем, - подчеркнул руководитель региона.О дружественном интерфейсе...Еще во время обсуждения проблемы контрактных закупок возникла тема межведомственных коммуникаций. Главы районов пожаловались, что зачастую не успевают с проведением конкурсных процедур из-за определенной волокиты в некоторых министерствах.- Не надо доводить отработку документов до крайних сроков, предусмотренных законодательством, - заметил Радий Фаритович. – Пора при взаимодействии с муниципалитетами включить дружественный интерфейс.Эта же тема нашла свое продолжение при обсуждении деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городах и районах.- Мне приходит очень большое количество жалоб на то, что есть очереди в МФЦ, – заметил руководитель региона. – Мы должны понять, что для наших людей МФЦ – и психолог, и технический консультант, и отец родной.... И «тяжелом наследстве»В конце совещания врио главы РБ зачитал фрагменты доклада межведомственного Совета общественной безопасности о строительстве социально-культурных объектов при жилой застройке в Уфе. В нем было отмечено, что в настоящее время существует 47 объектов, в которых до сих пор не конкретизирована ответственность застройщиков по инфраструктурному развитию территории.- И даже некоторые из них еще не освобождены от права собственности третьих лиц, - подчеркнул Хабиров. – Стоит особо отметить случай, когда компания-застройщик смогла в суде выиграть право не строить в новом квартале детский сад. А уфимская мэрия даже не обеспечила явки в суд своего законного представителя. В этом смысле городу досталось «тяжелое наследство», с которым еще предстоит справиться.Владимир ГЛИНСКИЙ.