Власть обретает дружественный интерфейс

У жителей республики появилась возможность ощутить эффект присутствия на оперативных совещаниях в правительстве, онлайн-трансляции которых стали теперь доступны на канале YouTube.
К зиме готовы?
Первым вопросом, который обсудили на еженедельном заседании, стала ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве и дорожно-транспортном комплексе, сложившаяся накануне зимнего периода.
- Первый же снегопад показал, что и люди, и техника готовы к штатной работе, - отрапортовали и.о. министра ЖКХ РБ Михаил Киреев и председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов. Однако врио главы региона Радий Хабиров не разделил их оптимизма:
- Мы не знаем, какой будет грядущая зима. Поэтому давайте готовиться к работе в самых тяжелых, экстремальных условиях, чтобы, несмотря на все капризы погоды, и тепло в домах всегда было, и дороги чистились. Судя по вашим докладам, мы к зиме готовы. Значит, когда мы опять будем задыхаться от снега или страдать от наледи, надеюсь, что мы не услышим от ваших ведомств жалоб на нехватку техники.
Деньги есть, результата не видно
Вопрос о деятельности заказчиков по реализации контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг также вызвал достаточно эмоциональное обсуждение. Причем решили заслушать представителей тех ведомств, которым выделяется наибольшее количество бюджетных средств – здравоохранение, городское и дорожное строительство.
– Меня возмущает, когда вроде и деньги есть, и воля, и определенный порядок, а мы какие-то объекты очень долго строим, – отметил руководитель республики. – Если строим больницу, ее надо строить быстро. Если деньги есть, все остальное - уже ведомственная недоработка.
Так, по словам и.о. министра здравоохранения РБ Рафаэля Яппарова, причинами несостоявшихся конкурсных процедур являются некачественная подготовка документации, нехватка квалифицированных специалистов. А некоторые проводимые Минздравом конкурсы не состоялись из-за того, что на них заявился лишь один участник. Кстати, стоит отметить, что и сегодня тендерами по закупу лекарств занимаются те же люди, что курировали эту сферу на протяжении многих лет.
– Не люблю, когда говорят: «Так сложилась ситуация». Она не складывается, это же не землетрясение, она становится следствием ее плохой проработки. Вот вы запустили проект – и сели, ждете: придут – не придут. А надо встать, по рынку походить, посмотреть, поискать, кому это интересно. В крайнем случае, необходимо бить тревогу, – подчеркнул Радий Хабиров.
Затем в центре внимания оказался доклад председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Григория Невоструева, рассказавшего о мерах, с помощью которых строители намереваются минимизировать количество несостоявшихся конкурсных процедур. Прежде всего, было предложено провести централизацию в Управлении капитального строительства РБ полномочий по подбору подрядчиков на крупных республиканских стройках. Ранее они находились в ведении профильных министерств и ведомств.
Асфальту дали крайний срок
Дорожное ведомство в лице председателя Госкомтранса РБ Тимура Мухаметьянова в числе главных причин отставания в освоении бюджетных средств назвало позднее проведение торгов и некачественное исполнение рядом подрядных организаций своих обязательств.
На заседании в режиме видеоконференции заслушали доклады глав наиболее отстающих районов. Досталось Бурзянскому и Благовещенскому районам, которых самый наименьший процент освоения выделенных лимитов.
- В республике климат сложный, иногда снег ложится уже в ноябре. Необходимо разработать норму, по которой будет определяться предельный календарный срок, когда обязаны завершить все работы по устройству дорожного полотна. Мы должны сказать, что больше горячий асфальт мы в снег укладывать не будем, - подчеркнул руководитель региона.
О дружественном интерфейсе...
Еще во время обсуждения проблемы контрактных закупок возникла тема межведомственных коммуникаций. Главы районов пожаловались, что зачастую не успевают с проведением конкурсных процедур из-за определенной волокиты в некоторых министерствах.
- Не надо доводить отработку документов до крайних сроков, предусмотренных законодательством, - заметил Радий Фаритович. – Пора при взаимодействии с муниципалитетами включить дружественный интерфейс.
Эта же тема нашла свое продолжение при обсуждении деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городах и районах.
- Мне приходит очень большое количество жалоб на то, что есть очереди в МФЦ, – заметил руководитель региона. – Мы должны понять, что для наших людей МФЦ – и психолог, и технический консультант, и отец родной.
... И «тяжелом наследстве»
В конце совещания врио главы РБ зачитал фрагменты доклада межведомственного Совета общественной безопасности о строительстве социально-культурных объектов при жилой застройке в Уфе. В нем было отмечено, что в настоящее время существует 47 объектов, в которых до сих пор не конкретизирована ответственность застройщиков по инфраструктурному развитию территории.
- И даже некоторые из них еще не освобождены от права собственности третьих лиц, - подчеркнул Хабиров. – Стоит особо отметить случай, когда компания-застройщик смогла в суде выиграть право не строить в новом квартале детский сад. А уфимская мэрия даже не обеспечила явки в суд своего законного представителя. В этом смысле городу досталось «тяжелое наследство», с которым еще предстоит справиться.
Владимир ГЛИНСКИЙ.