Городу нужны школы и детские сады

Вопрос строительства социальных объектов в Уфе поднимается все чаще: мэр Уфы Ульфат Мустафин заявил вчера на оперативном совещании в муниципалитете, что это задача тех, кто возводит жилые комплексы на территории города.
По его словам, большинство застройщиков школ и детских садов отстают от графика, что в перспективе может создать дисбаланс между количеством отстроенных жилых зданий и соцобъектов.
– Строительный бизнес должен нести социальную нагрузку. А у нас, к сожалению, происходит так, что обещанные застройщиком детские сады и школы в процессе реализации проекта бесследно пропадают. Так больше продолжаться не может. Для решения этой проблемы нужно срочно принимать меры.
По информации из доклада межведомственного Совета общественной безопасности о строительстве социально-культурных объектов при жилой застройке в Уфе, ранее администрация города фактически не контролировала работу застройщиков, которые брали на себя обязательства построить объекты инфраструктуры, но так этого и не сделали. Более того, в заключенных договорах условия строительства школ и детсадов были прописаны не конкретно, без определения сроков. В результате обязательства не выполнены ни на одном объекте из 52-х.
Ульфат Мустафин отметил так же, что жители Уфы недовольны уровнем освещения дворовых и пришкольных территорий школ и детских садов. Он поручил поднять планы по строительству за последние несколько лет.
- Это вопрос безопасности наших детей, — отметил Ульфат Мустафин. - Сейчас эти проблемы берут под особый контроль на уровне правительства и республики. Если у нас будет разработана программа, то мы сможем рассчитывать при решении этой проблемы не только на свои силы, но и на поддержку правительства республики.
Юлия ПАХОМОВА.