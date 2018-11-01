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Неприятное соседство

Автор: cmanager от Вчера, 09:21
- Во дворе начали строительство многоэтажки. Когда мы заселялись, застройщик нам обещал, что площадка со старыми частными домами превратится в благоустроенную зону с подъездными путями. А теперь мы вынуждены, выглядывая каждый раз в окно, заглядывать к соседям, - пожаловалась в редакцию жительница дома №41 по улице Шмидта Елена М.

Женщина посетовала, что места для возведения здания явно недостаточно. Расстояние между ее домом и новой высоткой всего около 50 метров.

Как выяснилось, многоэтажку возводит ООО СФ «Прогресс». Разрешение на строительство объекта было выдано в сентябре 2016 года.
- Застройщик предоставил градостроительный план земельного участка и положительное заключение экспертизы проектной документации, которую провело ООО «Индастриал сейфти», - сообщил начальник Главархитектуры администрации города Олег Байдин.

Эксперты оценили соответствие объекта требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, а также пожарной, промышленной, радиационной и иной безопасности.

После передачи проектной документации будет проведен дополнительный проверочный расчет необходимых площадей для обслуживания данного жилого дома.

- Мы изучили генеральный план, и уже виден недостаток площадей, например, детские площадки застройщик планирует разместить на территории, которая им не принадлежит, а спортивные - на участке школы. Сейчас мы ведем расчеты и в дальнейшем будет видно, что площадей недостаточно, - прокомментировал ситуацию начальник отдела исходно-разрешительной документации Главархитектуры Уфы Ленар Касимов.

Мария Апкаримова.
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Категория: Четверг

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