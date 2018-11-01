Энергия солнца

На прошедшем в Уфе XVII Российском энергетическом форуме одной из главных тем экспертного обсуждения стал вопрос перспектив развития альтернативной генерации на основе возобновляемых источников: ветра, солнца и воды. Наш регион имеет все три названных типа такой энергетики, однако на их перспективы влияет дороговизна получаемой электроэнергии и сильная зависимость от погоды, что отводит генерации лишь вспомогательную роль в снабжении потребителей.
Башкортостан - один из немногих регионов России, имеющий все типы основных источников альтернативной энергетики. В республике есть одна из крупнейших в европейской части страны ветроэлектростанций (ВЭС) «Тюпкильды» мощностью 1,65 мегаватта, 5 действующих малых и микро-ГЭС общей мощностью более 500 киловатт, а также солнечные электростанции мощностью 44 мегаватта.
Наибольший опыт использования альтернативы имеет Башкирская генерирующая компания («БГК») уже почти 20 лет эксплуатирующая ВЭС «Тюпкильды», микроГЭС на реках Кага, Курсак, Узян, Авзян и Мечетлинскую малую ГЭС. По данным эксплуатанта, все они являются убыточными. Средняя себестоимость производства электроэнергии у альтернативных источников (ВЭС, микро- и малые ГЭС) составляет 6,34 рубля за киловатт-час, тогда как на традиционных (ГРЭС, ТЭЦ) - всего 1,49 руб./кВт/ч.
В компании называют несколько причин сложившейся ситуации. Здесь и отсутствие выбора поставщика надежного и недорогого гидротурбинного оборудования (конкуренции просто нет) и нехватка сервисных организаций по обслуживанию ветроэлектростанций. Сказывается и зависимость самих объектов от природных условий. Например, отсутствие ветра необходимых параметров для вращения лопастей ВЭС или работа микроГЭС только в паводковый период. Все это не позволяет сделать их работу непрерывной, и даже в благоприятные периоды загрузка альтернативных электростанций обычно составляет менее половины от установленной мощности. В перспективе «БГК» по экономическим причинам планирует вывести из эксплуатации 4 действующих микроГЭС, после чего в республике останется лишь одна действующая малая станция – Мечетлинская МГЭС на реке Ик установленной мощностью 0,445 мегаватт.
Дорогое солнце
Солнечную энергетику в Башкортостане развивает группа компаний «Хевел». За 2015 и 2016 годы она запустила солнечные электростанции в энергодефицитных Хайбуллинском и Куюргазинском районах. С пуском в конце 2017 года Исянгуловской СЭС общая мощность солнечной генерации в регионе достигла 44 мегаватт. Всего же «Хевел» заявляла о планах до 2020 года построить в республике пять станций общей мощностью 65 МВт.
Как и в случае с ветроэлектростанциями и мини-ГЭС, солнечную генерацию отличает нестабильность работы и высокая себестоимость электроэнергии. Дирекция «Хэвел» не озвучивает экономических показателей работы своих станций. Но представители компании ранее заявляли, что средняя себестоимость производства киловатта солнечной энергии в целом по стране составляет около 10 рублей.
По мнению директора АНО «Центр энергосбережения РБ» профессора Игоря Байкова, солнечные электростанции вряд ли выйдут на установленные мощности. Как считает эксперт, их батареи могут эффективно работать лишь в теплое время года с достаточной продолжительностью светового дня, при этом каждый год КПД станции будет падать примерно на 3% - скажется износ батарей, запыление и загрязнение.
Стоимость - эффективность
Высокая себестоимость и низкая экономическая эффективность альтернативной энергетики не являются чисто российскими чертами, они характерны для всех подобных проектов в мире. И заставляет страны разрабатывать механизмы экономической поддержки, без которых развитие альтернативной энергетики сводится на нет.
В ряде европейских стран поддержка оказывается непосредственно из госбюджета и специально созданных фондов. В России высокая себестоимость альтернативной энергетики покрывается за счет общих тарифов, устанавливаемых для региональных энергосистем, что влияет на их общую экономику.
По расчетам «БГК», в случае использования только альтернативной энергии, ее конечный тариф для бытового потребителя будет в среднем в 4-5 раз больше по сравнению с «традиционным». Так, при расходовании, к примеру, 200 киловатт-часов электроэнергии за один месяц житель Уфы заплатит 574 рубля (по одноставочному тарифу в доме с газоснабжением 2,87 руб./кВт/ч), а в случае электроснабжения от альтернативных источников (условный тариф 12,2 руб./кВт/ч) - 2440 рублей. А если представить, что потребители будут обогреваться электроэнергией от ВЭС или мини-ГЭС, то такое «удовольствие» окажется примерно в 6-7 раз дороже, чем в случае централизованного отопления.
По оценкам экспертов, наиболее перспективной по соотношению стоимость - эффективность является модернизация существующих «традиционных» генерирующих мощностей, позволяющая использовать меньше топлива для получения того же количества электроэнергии и тепла. В «БГК» разработана программа энергосбережения повышения энергоэффективности на 2018-2022 годы, направленная на ежегодное снижение удельных расходов топлива на производство электроэнергии. Так, в 2017 году этот показатель сократился относительно 2016 года на 5 грамм на киловатт-час и составил 314 г/кВт/ч. По итогам 2018 года он должен составить 301,51 г/кВт/ч. В целом к концу 2022 года удельные затраты топлива на производство электроэнергии «БГК» должны сократиться до 301,26 г/кВт/ч. С учетом того, что только в прошлом году республиканская генерация выработала 18,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, снижение расхода всего на несколько грамм на киловатт в масштабе республики позволяет ежегодно экономить тысячи тонн топлива и пропорционально снижать объемы выбросов в атмосферу.
Алексей ФАТЫХОВ.