Редактор - долгожитель

В августе 1865 года из состава Оренбургской была выделена Уфимская губерния, и «Оренбургские губернские ведомости» естественным образом разделились.
Неофициальной частью продолжал заведовать Петр Николаевич Чоглоков, официальную подписывал новый губернатор Григорий Сергеевич Аксаков. Но уже с ноября того же года, ровно 147 лет назад, он назначил вместо Чоглокова энергичного секретаря Уфим-ского статистического комитета Николая Гурвича (1828-1914). Он-то и встал у руля местной прессы на долгие 32 года, до 1897-го.
Николай Александрович родился в Гродно (по некоторым данным, как раз в ноябре). Учился в Германии, окончил Императорскую ме-дико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге. Науку враче-вания постигал у выдающихся медиков Пирогова и Грубера, а после окончания академии в звании лекаря по рекомендации доктора Авенариуса был принят в штат Калининской больницы.
Детальные биографические сведения о Гурвиче приведены в статьях В.В. Латыповой, в книгах М.И. Роднова и И.В Нигматуллиной. Желающие могут обратиться к ним, там есть что почитать и о чем поразмыслить. Но об истории его женитьбы и причинах переезда в Уфу хотелось бы сказать подробнее.
Авенариус, будучи доктором Высочайшего двора, посоветовал гу-бернатору Петербурга Жуковскому, брат которого Иван Василье-вич, приехавший из Уфы, заболел холерой, обратиться к молодому многообещающему врачу. Гурвич поставил больного на ноги, по-дружился со всем семейством Жуковских и вскоре попросил руки его дочери Вареньки. Уфа стала неизбежной.
Здесь Николай Александрович нашел для себя широкое поле дея-тельности. Он трудился как практикующий врач, лечил удельных крестьян, разъезжая по отдаленным уголкам губернии, заведовал детским приютом, был членом нескольких общественных комитетов, занимался благотворительностью. С момента создания статкомитета в 1864 году на протяжении почти 30 лет занимал должность его секретаря, в сущности, руководителя. Во многом по его инициативе в 1864 году был открыт краеведческий музей. Комитет (и бесплатная читальня, и музей) располагался на Пушкинской улице. Здание со-хранилось. Это небольшое двухэтажное строение через один дом от Театра оперы и балета, почти потерявшееся на фоне помпезных но-востроек последних лет.
При Гурвиче в «Уфимских губернских ведомостях» процветало краеведческое направление. Беллетристику и поэзию осторожный Николай Александрович, мягко говоря, не приветствовал - мало ли чего напишут эти властители дум. Зато почти в каждом номере по-являлись этнографические и исторические материалы, статистиче-ские сведения. Он сумел привлечь широкий по провинциальным меркам круг авторов, много статей выходило и за его подписью. К примеру он рассказывал об ужасах оспы и призывал к тотальному оспопрививанию (методы лечения «народных целителей» были варварскими), клеймил конокрадство (во все времена средства пе-редвижения привлекали злоумышленников); описывал борьбу про-тив расплодившихся волчьих стай (наверняка, сам столкнулся с этой напастью); ратовал за создание памятника защитникам Уфы против войска пугачевского генерала Чики Зарубина у стен Троицкого храма (памятника не поставили, а теперь нет и Троицкой церкви).
Мне хотелось бы остановиться сейчас на одной из первых его пуб-ликаций, появившейся в ноябре 1865 года. Она исключительно пространна, поэтому приводится в небольшом сокращении.
«По поводу статьи г. Пекера. Мы посвятили главные столбцы предыдущаго номера интересной и капитальной статье г.Пекера. Спешим теперь вслед за тем выразить почтенному автору ту подо-бающую признательность, которую он вполне заслуживает со сто-роны редакции.
Мы уверены, что монография г.Пекера была бы принята с удоволь-ствием в любом журнале, потому что Общий Сырт принадлежит к числу исключительных местностей в России, и потому такой разно-сторонний обзор, какой сделал ему г. Пекер, имеет интерес не для одних только жителей Оренбургскаго края. Несправедливо было бы, конечно, заявлять претензии на право территориальной соб-ственности относительно местной умственной деятельности, но нельзя, однако, помириться и с тем положением, что все, выдающе-еся над уровнем посредственности, должно непременно считать себя собственностью какой-нибудь центральной газеты или журнала.
Всякий мыслящий человек желает или должен желать, поделиться с другими своею умственной собственностью. Но статья, помещенная в местной газете, прочтется хоть немногими, но с интересом и, смотря по содержанию, с пользою. Статья, пущенная на чужбину, в океан-море центральных изданий, не может еще знать, какая ея по-стигнет участь - быть может, совсем она канет безследно, а если и заметят, то, конечно, на одну минуту, потому что на больших вы-ставках не останавливаются подолгу у каждаго предмета.
Все люди вообще самолюбивы, а авторы, как говорят, в особенно-сти. Но едва ли самолюбие автора из отдаленной губернии может разсчитывать на большие шансы удовлетворения при отправке сво-его труда в центральное какое-нибудь издание, чем при сообщении его губернской редакции. Здесь автор может быть уверен, что его труд будет принят радушно, оценен справедливо, издан неприкос-новенно, а если и потребуются изменения, то они сделаются с раз-решения автора.
Всякий трудящийся имеет право желать, чтобы его труд был возна-гражден. Этот аргумент, без всякаго сомнения, - самый убедитель-ный. Но неужели большия редакции так безусловно чивы [щедры - А.М.] на гонорарий? Ведь обыкновенно: где больше привоза, там товар дешевле, а между тем есть возможность сбывать свои произ-ведения и дома, потому что за статьи серьезнаго содержания, име-ющия существенное местное значение Статистический Комитет, считающий ныне Губернския Ведомости своим органом, не поску-пится на гонорарий.
Мы разобрали все то, что, по нашему пониманию, ведет к объясне-нию проблемы - почему наши, пишущие для печати, земляки обхо-дят местную газету и непременно нарохтят [рвутся, стремятся - А.М.] в литературные салоны, где их принимают чуть ли не у поро-га, тогда как они могут быть уверены, что в нашей скромной хате их посадят в красный угол».
Удивительно живая речь, согласитесь, с яркими, образными срав-нениями, разговорными оборотами, при этом с хорошим литера-турным языком.
Общий Сырт - обширная платообразная возвышенность, образую-щая водораздел между бассейнами Волги и Урала. Сама статья скучна, длинна, путана, все больше о геологическом строении - песчаники, глины, известняки, написана сухим, наукообразным языком. Остается предположить, что свежеиспеченному редактору хотелось привлечь как можно больше «своих» авторов. Отсюда - непомерные похвалы в адрес г-на Пекера и камешки в огород сто-личных изданий.
Несколько слов об Александре Андреевиче Пекере. В 1865 году он был скромным титулярным советником в должности уполномочен-ного Палаты государственных имуществ по полюбовному размеже-ванию казенных земель. Кроме того, был членом губернского ста-тистического комитета (вот откуда знакомство Пекера с Гурвичем!). В ноябре 1891 года Пекер вышел в отставку «по разстроенному здоровью» уже в чине действительного статского советника, исполняющим делами Белебеевского предводителя дворянства.
Анна МАСЛОВА.