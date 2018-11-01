«Все о любви да о любви!

В Греческом зале Театра оперы и балета состоялась презентация книги «Мустай. Интервью, которого никогда не было». Издание увидело свет в преддверии 100-летия народного поэта Башкортостана. Книгу выпустило издательство «Инеш» при поддержке Фонда имени Мустая Карима.
На церемонии присутствовали дочь поэта Альфия Мустаевна Каримова, составители книги Алексей Фенин и Гульнара Белозерова, вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова, председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, министр культуры Амина Шафикова, вице-спикер Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова.
- В республике Мустая Карима помнят и любят, но Москва забыла имена наших национальных писателей, и мы посчитали своим долгом познакомить с творчеством, личностью поэта самый широкий круг читателей, прежде всего, молодое поколение, издав эту книгу. Здесь собраны его мысли по поводу определенных событий. Это поэзия, публицистика, проза и отрывки из дневников, - отметила Альфия Мустаевна.
Вот, к примеру запись от 10 ноября 1941 года в дневнике отца, которая также опубликована в книге.
«Очень старательно сшил себе тетрадь для записей. Приклеил обложку из картона. С сегодняшнего дня буду вести дневник, хотя бы изредка записывать пришедшие в голову мысли… Пройдут годы, и, может, кто-нибудь в моём архиве среди вороха бумаг, рукописей найдёт тетрадку, пожелтевшую. А может, скоро, кто-нибудь после боя наткнётся на моё остывшее уже тело, достанет эту тетрадку из планшета и пролистает, подивится: «Надо же! Как это он среди огня. Всё о любви да о любви? А где ненависть к фашистам?».
Идея создания «Интервью, которого никогда не было» принадлежит внуку поэта, учредителю Фонда имени Мустая Карима Тимербулату Каримову. Московская презентация подарочного издания, выпущенного ограниченным тиражом, прошла 3 июня в рамках Всероссийского книжного фестиваля «Красная площадь».
- Мы хотели через отрывки из известных произведений, из воспоминаний, прозаических и драматургических произведений показать Мустая Карима с той стороны, с которой его знают только близкие люди. В этой книге он рассуждает о жизни, подсказывает нам, как быть счастливыми, - отметил тогда Тимербулат Олегович.
«Интервью, которого никогда не было» уже успело удивить российских издателей. Книга вошла в список 50 лучших региональных изданий по итогам Общероссийского профессионального конкурса Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги 2017 года».
- Благодарен этому масштабному проекту за то, что открыл Мустая Карима с новой стороны, увидел, какую неоценимую роль он сыграл в башкирской культуре. Увидел его как личность возрожденческого характера, который проявил себя и в поэзии, в прозе, драматургии. Книга увлечет любого читателя, очень легко читается, и я уже наблюдал, что, начиная разглядывать конкурентную страницу, человек невольно переворачивает страницу за страницей, углубляясь в ее изучение, - пояснил главный редактор издательства «Инеш» Алексей Фенин.
- Мустай Карим шагает по планете, Мустай Карим шагает по стране, Мустай Карим - в наших сердцах, – с такого экспромта начал свое выступление народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай. – Сегодня стартует череда памятных юбилейных мероприятий, посвященных его 100-летию.. Книга – уникальная и исцеляющая. Мне принесли ее, когда я лежал в больнице. И, как видите, болезнь отступила, и я стою перед вами.
Также Кадим Абдулгалимович продемонстрировал семейную реликвию - письмо от Мустая Карима, написанное ровно 49 лет школьникам Бурзянского района. В нем Мустафа Сафич благодарит ребят за поздравления в свой адрес и за портрет, выполненный ученицей.
– Хочу поблагодарить авторов за тот труд, который вложен в эту замечательную книгу. В очередной раз я пришла к заключению, что Мустай Карим – «ум, честь и совесть» нашей эпохи. Его любовь к Родине, семье, то, как он говорит обо всех человеческих ценностях, – это мерило. Замечательно, что мы собрались здесь и уделили огромное внимание выходу этой книги в свет. Впереди много задач. Думаю, что нам всем вместе удастся на самом высоком уровне провести юбилей Мустафы Сафича», – заявила в своем выступлении вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова.
Альфия Ибрагимова.