Сверхвозможности искусства

Куда пойти в выходные ? Расскажем о трех выставках, которые заинтересуют любителей искусства. Они необычны тем, что показывают нам непривычный мир
«Счастлив тем, что дышал и жил»
В галерее «Мирас» проходит выставка живописи Александра Бурзянцева, посвященная 90-летию мастера изобразительного искусства. Открывать для себя этого хорошо известного всем художника можно всегда по-новому. И нынешняя экспозиция затронет наши чувства: уголки Родины, немного грустные, но всегда красивые в своей тихой печали.
Рисуя… эмоциями
Яркие цвета, четкие линии – зритель «читает» в созданных образах радость, печаль, восторг. Новаторство в искусстве – всегда интересно. В Национальной библиотеке им. А.-З. Валиди действует передвижная экспозиция «Нейрографика мира» , которая заинтересует любителей психологии. Она организована Институтом психологии творчества (Москва).
В экспозиции представлены лучшие работы из России, Израиля, Германии, Швейцарии, Турции, Белоруссии. На выставке пройдут мастер-классы, где можно будет не только познакомиться с картинами, но и узнать, как научиться рисовать таким образом. Опыт рисования при этом не обязателен. Проводит их куратор выставки, инструктор-психолог Лариса Исхакова. Мастер-классы пройдут 4, 6 и 9 ноября с 18 до 20 часов.
Выставка работает до 14 ноября по адресу: ул. Октябрьской революции, 10, корпус № 2.
Параметрические оболочки
В Центре современного искусства «Облака» открылась фотовыставка студентов 2-го курса кафедры архитектуры УГНТУ «Параметрические оболочки».
Она знакомит с понятием параметрической архитектуры. Авторы проекта - студенты-архитекторы, воспитанники профессора Юлии Расулевой и доцента Анны Усовой. Параметрическая архитектура появилась на стыке цифрового и реального пространства. Она основана на разделе математики, изучающей свойства пространственных систем.
Параметрика обладает сверхвозможностями трансформации предметного мира и подвигает людей к взаимодействию друг с другом и окружающим пространством, - комментируют авторы проекта. - Мы надеемся, что выставка станет первым шагом в знакомстве жителей нашего города с параметрической архитектурой.
Подготовила Ника НИКОЛЬСКАЯ.