Лубочные картинки из Гостинки

«...При выходе из ярмарочных помещений мимо цирка, на Центральную улицу, встречаются ряды с кипящими самоварами, около которых всегда сидит и пьет горячий чай с булками и белым хлебом масса приезжего сельского люда», - так писали о событиях, происходивших на месте Гостиного двора более двухсот лет назад в «Уфимских губернских ведомостях».
Зимой 1812 года Уфу всколыхнуло небывалое событие – по ходатайству купечества была учреждена «ярмонка». Проводилась она с 20 января по 1 февраля, сюда свозили самые разнообразные товары изс различных городов и даже из Первопрестольной. Текстилем славилась Московская губерния, откуда доставляли ситец, полотно, а также хрусталь и фаянс. Тула и уральские горные заводы предлагали изделия из металла, Оренбург, Симбирск и Саратов — фрукты, Уральск — рыбу и икру, Челябинск — дичь и сливочное масло, сухофрукты из Туркестана. Илецкаая застава традиционно поставляла соль. Приезжали купцы с Нижегородской и Ирбитской ярмарок с пушниной, мануфактурой, бакалеей. Башкиры во все времена торговали баранами, лошадьми, а также дарами природы: медом, дичью, кумысом. А татары ближайших к Уфе сел везли молоко, сметану, масло, катык, творог.
Купцы наперебой зазывали в свои лавки, служивые люди пробовали горячие калачи, молодки в расписных платках мяли в руках цветистую ткань. Большая толпа всегда собиралась у каруселей, где на разукрашенных лошадках и овечках каталась румяная детвора, а под звуки бубна и гармоники скоморохи веселили народ. «Ярмонка» становилась памятным событием, сюда надевали лучшие наряды, шли себя показать и других посмотреть.
Таким образом, Верхнеторговая площадь становилась сосредоточием не только торговой, но и социальной жизни уфимцев. Сюда сходились дороги, съезжались люди, чтобы торговать, праздновать, молиться или вершить правосудие.
Какая разнообразная и дикая музыка!
«Ярмарочный четырехугольник состоит из нескольких продольных и поперечных торговых улиц, образующихся из множества временных досчатых лавок, на полках которых размещены самые разнообразные товары, необходимые в житейском быту и домашней обстановке.
Так, например, на продолжении Соборной (ныне Тетаральная) раскинулся многочисленный живописный ряд мелких лавочек с бакалейными и галантерейными товарами. От Пушкинского бульвара устанавливали качели и карусели, разборный шатер цирка, а по направлению к Александро-Невской часовне тянулся ряд лавок со съестным. Тут же, прямо на снегу раскладывали большие точеные чашки казанской работы, чайники, эмалированную посуду. По Успенской (Коммунистической) стоял балаган, где артисты на балкончике зазывали зрителей на представление», - так описывали ярмарку 1906 года.
Великий живописец, уроженец Уфы Михаил Нестеров происходил из купеческого рода и так вспоминал городской базар:
«До центра, до Главного ряда, где торговал отец, добраться было делом нелегким. По пути так много было разнообразных впечатлений, столько раз приходилось останавливаться очарованным то тем, то другим. Проходили мимо ряда балаганов, где на балконе, несмотря на мороз, лицедействовали и дед, и девица в трико, и сам «Зрилкин», без которого не обходились ни одна окрестная ярмарка, ни одно деревенское празднество. Зрилкин был душой народных увеселений. Тут, конечно, был и знаменитый Петрушка. Вот и книжные ряды, здесь тоже захватывающе интересно. Развешаны лубочные картинки: «Еруслан Лазаревич», «Как мыши кота хоронили», генералы на конях… Мать совершенно выбилась из сил с нами. Здесь навалены на прилавке книжки, одна другой занимательней. Тут и «Фома-дровосек», «Барон Мюнхгаузен», да и чего, чего здесь только нет! Но вот, наконец, и Главный ряд. Вот разукрашенная коврами лавка Пенны, первого конкурента отца, тоже галантерейщика, а напротив и наша, тоже разукрашенная, но беднее… Мимо лавки — толпы гуляющих. Медленно они двигаются. Нарядные купчихи, их дочки, такие румяные, счастливые; с ними галантные кавалеры. А в воздухе сотни… звуков. Тут мальчишки свистят в свистульки, в трубы, слышны нежные звуки баульчиков и прочее, и прочее. Какая разнообразная и дикая музыка!..
Нагулявшихся, насмотревшихся досыта, усталых, уводит нас мать домой, и долго еще перебираем мы в памяти впечатления минувшего, такого счастливого дня».
Воспоминания другого художника, Эраста Тюлькина, не менее ярки:
«Нас, мальчишек, больше всего привлекали наскоро сколоченные деревянные столы со сбитнем (горячий жженый сахар, растворенный в кипятке). Сидишь, бывало, за таким столом, пьешь горячий сбитень и смотришь на балаганы, где разыгрываются наверху, над эстрадой, уморительные сценки с красноносым любимым Петрушкой и усатым одураченным полицейским.
Наш мальчишеский бюджет состоял из пятака и распределялся так: две копейки — стакан сбитня, одна копейка — булочка-птичка, раскрашенная пунцовым фуксином с золотым носиком, и две копейки — катанье на каруселях.
В народный цирк мы пробирались через щель, проделанную в уборной. Когда после вонючей тошноты коридора я попадал в зрительный зал, то был ослеплен великолепием больших ламповых керосиновых люстр, и особенно незабываемое зрелище представляли акробаты-гимнасты, рискованно перелетающие на страшной высоте с одной трапеции на другую. Запомнились наездницы на скачущих лошадях, когда они проскакивали через обручи, прорывая тонкую бумагу, и вновь на полном ходу попадали в седло».
Дровяной базар: от сена до меда
От лубочной картинки XIX века перенесемся к истокам уфимской ярмарки. Торговать в Уфе начали более 400 лет назад, с основания города-крепости. Первым рынком стала Нижнеторговая площадь, часто называемая Троицкой, раскинувшаяся у подножья кремля. Впоследствии она была переименована в Первомайскую и сохранилась до наших дней. Находится она за Монументом Дружбы и служит ныне, прежде всего, большой транспортной развязкой, а прилегающая к ней набережная Белой – местом отдыха. Тогда же ярмарка с почти 400-летней историей находилась между зданием 1-ой Пожарной части и Троицкой церковью, в честь которой и названа.
Важное место на старинном рынке занимали меха, кожи, мед, воск, привозимые скупщиками из башкирских районов. Местные умельцы-гончары и бондари продавали чаны для варки сусла, хранения зерна, выделки кож, кадушки для засолки капусты, огурцов и грибов, шайки и кадки для кваса и воды, лохани, ведра, подойники, квашенки, кувшины, кринки, горшки. Смолокуры торговали дегтем, шорники - кожаной упряжью для лошадей, колесники – ступичными колесами, березовыми полозьями и самими повозками.
Чуть выше, вблизи нынешней улицы Чапаева, располагался Утын-базар, или дровяной толчок. Со всей округи сюда на дровнях крестьяне привозили по мощеным дорогам не только дрова, но и сено, корм для скота: ведь горожане содержали большое хозяйство с коровами, овцами, домашней птицей.
В стиле классицизма
Конкуренция между купцами существовала во все времена. В 1799 году кто-то поджег лавки, огонь перекинулся на губернаторский дом и частные дома. Нижнеторговая площадь почти полностью выгорела.
После этого городские власти стали искать для торговцев другое место. На месте Гостиного двора тогда был пустырь, где с телег торговали хлебом, овощами, мясом, кожами и мехами.
Однако купцы признали место удобным и бойким, тем более в Верхнеторговую площадь, как ее стали называть, вливались почти все улицы, а Большая Казанская (Октябрьской Революции) соединяла ее с Нижнеторговой. Именно по ней в базарные дни тянулись крестьянские повозки с мясом, молоком, мукой.
Постепенно здесь стали появляться крытые лавки, а в 1825 году по проекту петербургского архитектора А. И. Мельникова приступили к строительству каменного Гостиного двора.
Возведенное в стиле классицизма, масштабное строение охристого цвета с барельефами смотрело на все четыре стороны света открытыми галереями с арочными проемами, где размещались 56 наружных лавок, а другие 56 - внутри. Вокруг располагались каменные здания лабазов, магазинов, вплотную к ним примыкали многочисленные здания доходных домов и гостиниц.
Во многих исторических документах упоминается всего 19 городов, в которых существовали Гостиные дворы, и Уфа входила в их число.
Слово купеческое, нерушимое
Ярмарка на Гостинке становилась больше и богаче, народ стал прибывать даже из дальних губерний и городов. Понадобились «нумера» для ночевки, поэтому деловые люди быстро почуяли свою выгоду. Верхнеторговая площадь стала обрастать доходными домами и гостиницами. Мелкие купеческие лавки и небольшие магазинчики постепенно обретали солидность, превращаясь в торговые кампании с огромным оборотом. Разбогатевшие коммерсанты строили на лучших местах двух- и трехэтажные здания контор, магазинов, складов. Здесь до сих пор сохранились исторические особняки, связанные с громкими купеческими фамилиями: здание Общества взаимного кредитования или Дом торговый Косицкого, «Товарищество нефтяного производства Нобель», Торговый дом братьев Крестовниковых, который ныне занимает «Макдональдс». По мере возрастания значения крупных акционерных обществ Торговый дом И. Г. Стахеева стал играть ведущую роль в продажах хлеба и керосина, московское товарищество «Караван» сосредоточило в своих руках почти всю оптовую торговлю чаем, «Торговый дом братьев Каримовых» монополизировал мануфактурные товары. Как грибы после дождя Появлялись крупные торгово-промышленные предприятия, отделения банков, бирж и магазинов, которые строили для себя величественные особняки.
Строительство железных дорог, связывающих наш край с Центральной Россией, Сибирью, Казахстаном и Средней Азией, привело к усилению товарооборота. Промышленники торговали зерном, мукой, лесом, скотом, продуктами животноводства, сельскохозяйственным инвентарем уже в оптовых масштабах. А Уфа, Оренбург, Челябинск и другие города края превратились в крупные торгово-промышленные центры. Только с 1901 по 1913 год общий торговый оборот Уфы возрос с 16,8 млн рублей до 25,6 млн.
В те годы действовали около 1 500 торговых заведений, сосредоточенных вокруг сердца города - Гостиного двора. Его не раз реставрировали, и по сей день он не потерял своей первоначальной функции – быть деловым, торговым и культурным центром Уфы. Горожане здесь также любят проводить праздники, акции, флешмобы и просто отдыхать.
Текст: Зиля БАДРИЕВА.