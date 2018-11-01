К большому формату

Один из приоритетов реформирования транспортной системы Уфы – замена автобусов малой вместимости большеформатным транспортом. Эта мера должна улучшить ситуацию на дорогах, особенно в районе остановок, а рост средней загрузки позволит не только сократить убытки от перевозок, но и сделать их рентабельными.
Тема причин убыточности городских автобусов большой вместимости, оператором которых выступает ГУП «Башавтотранс», обсуждалась в рамках прошедшего в Уфе Транспортного форума. По данным, озвученным в докладе представителей госперевозчика, причиной убыточности больших автобусов стала их низках загрузка, которая составляет в среднем лишь 30-35%. К примеру, в 2017 году при выручке без учета субсидий в 1,14 миллиарда рублей, себестоимость перевозок составила 1,7 миллиарда руб., а убыток - 560 миллионов рублей. Если загрузка большеформатного транспорта увеличится всего на 10%, убыток сократится более чем вдвое – до 235 миллионов рублей, а загрузка «НефАЗов» на 55% уже обеспечит прибыль в 99 млн.
Низкая загрузка автобусов объясняется несколькими причинами. Во-первых, в Уфе и других городах республики наблюдается характерная для России в целом устойчивая тенденция роста уровня автомобилизации населения, что сказывается на перевозках общественным транспортом. Так, если в 2012 году «Башавтотранс» перевез 143 миллиона человек, то в 2017-м – всего около 88 млн. При этом объем перевозок по единым социальным проездным билетам за шесть последних лет остается практически неизменным - в пределах 18-17 миллионов в год, что говорит об оттоке, прежде всего, платежеспособных работающих пассажиров, многие из которых пересаживаются в личные автомобили. По данным проведенных исследований, 53% уфимцев передвигаются на собственном авто.
Вторым негативным фактором госперевозчик назвал недобросовестную конкуренцию со стороны коммерческих компаний, многие из которых работают нелегально.
Еще одной проблемой является подвижный состав - 42% автобусов «Башавтотранса» имеют возраст свыше 10 лет, 35% - от 5 до 10 лет и лишь 2% были выпущены менее чем три года назад. Если же говорить в абсолютных цифрах, то из около 1600 автобусов госперевозчика 1040 единиц эксплуатируются более 7 лет.
Реформирование системы пассажирского транспорта с оптимизацией его состава по критериям вместимости и удобства должно перераспределить пассажиропоток и улучшить рентабельность работы больших автобусов, создав условия для обновления парка.
Алексей ФАТЫХОВ.
Krosh1969@list.ru