О тех, кто трудится в слякоть и мороз

Мэр Уфы Ульфат Мустафин проинспектировал работу коммунальщиков Ленинского и Советского районов. В объезде также принял участие первый вице-мэр Салават Хусаинов.
- У нас числятся на балансе 82 единицы техники, 38 из них задействованы в зимнем содержании: автогрейдеры, бульдозеры, снегопогрузчики, самосвалы, пескоразбрасыватели, шнекороторы. Несмотря на то, что наш автопарк имеет большой срок эксплуатации, более 10 лет, все машины прошли соответствующую подготовку к зимнему периоду, - пояснил начальник МБУ по благоустройству Ленинского района Сергей Левкин.
- Сколько человек трудятся в коллективе? – первым делом поинтересовался Ульфат Мустафин.
- На сегодняшний момент - 238 человек. По штатному расписанию должно 276. Не хватает 14 водителей, а также механизаторов, дорожных рабочих. Причина – не каждый соглашается на такую работу. Это и напряженные условия, и высокие требования. Средняя заработная плата по предприятию составляет 21 100 рублей.
- В прошлом году для дополнительного привлечения специалистов в эту сферу на улице Гафури мы открыли современное и комфортное общежитие для работников ЖКХ нашего района. Там предоставляются как койко-места, так и полноценные квартиры, - пояснил глава администрации Ленинского района Дмитрий Масютин.
Николай Платонов всю жизнь проработал на агрегатном заводе, три года назад пришел сюда токарем. Теперь вытачивает втулки, поршни и другие детали для ремонта спецтехники.
«Коллектив дружный, зарплату платят вовремя», - поделился он. Моторист Вячеслав Бабичев отвечает за ремонт двигателей. Здесь трудится 12 лет и к коллективу уже прикипел душой.
Ульфат Мансурович не только познакомился с коллективом предприятия и проинспектировал технику, но и осмотрел ангары, где проходит ремонт тракторов и грейдеров, помещения, комнаты отдыха для работников.
- Для простых людей, механизаторов, рабочих, которые часто трудятся при тяжелых погодных условиях, в слякоть и мороз, выходят на уборку городских улиц в ночное время, необходимо создать комфортные бытовые условия, сделать капитальный ремонт помещений, реконструкцию, - акцентировал внимание Ульфат Мустафин.
Всего МБУ по благоустройству района обслуживает более 5 млн 567 тыс. кв. метров территории. Это дороги, тротуары, парковочные «карманы», остановки. В первую очередь работы проводятся на улицах, где проходят маршруты общественного транспорта. Самые проблемные места – старая нагорная часть, к примеру, улицы Пятигорская, Водопроводная. Они расположены на склонах и там очень трудно проехать технике. Помимо центральной части, микрорайонов Затон и Нижегородка, убирают полуостров Козарез и прилегающие к нему деревни. А это – почти 30 километров от города.
- Когда последний раз приобреталась техника для уборки города? – уточнил Ульфат Мансурович.
- В 2015 году получили коммунальную технику на газомоторном топливе. За счет собственных средств купили навесное роторное оборудование для трактора, также наш парк пополнил мусоровоз, - пояснил Сергей Владимирович.
- На балансе служб города, которые занимаются расчисткой улиц и дорог, насчитывается 408 единиц снегоуборочной техники, средний износ составляет 83%. По нормативам городу необходим парк в 1288 единиц. Но это чревато существенными дополнительными расходами на ее содержание, - прокомментировал Салават Хусаинов. – В ближайшее время город планирует дать каждому району по одному погрузчику, среднему грейдеру и 20-тонной машине.
Еще один плюс: в прошлом году земельный участок, на котором располагается база, оформлен в муниципальную собственность. Четкий юридический статус – принципиальный момент при осуществлении масштабных инфраструктурных проектов, таких как Восточный выезд.
- Мы знаем, эта территория попадет под реконструкцию по дорожному строительству. Уже сейчас надо работать на перспективу. Заниматься отводом земли, проектированием новой базы и созданием нормальных условий для рабочих, - дал поручение Ульфат Мансурович.
Следующим пунктом объезда стало МБУ по благоустройству Советского района, на балансе которого числятся 87 единиц техники, в том числе 52 зимней.
- Территория района охватывает в основном улицы первой категории, так называемые «красные линии» - проспект Октября, Айская, 50-летия Октября, Зорге, 50 лет СССР, Менделеева, которые приходится очищать от снега по несколько раз в день, и нагрузка на предприятие приходится серьезная, - пояснил глава Советского района Урал Кильсенбаев. – Расположение базы удобное, люди могут сюда приехать пообедать, в случае поломки быстро выполнить ремонт. На 45 единицах техники установлена система ГЛОНАСС.
- Обслуживаемая площадь - 3 миллиона 660 тысяч квадратных метров. Зимой на очистку центральных улиц обычно выходят сразу несколько колонн машин. Снег и лед с проезжей части они сгребают в отвал у обочины. Затем его убирают идущие следом погрузчик и «КамАЗ», - рассказывает начальник МБУ «Управление по содержанию и благоустройству» Советского района города Уфы Ульфат Ямалетдинов.
Водители спецтехники Забир Ханнанов, Фидрат Гиндуллин - родом из Кушнаренковского района. На предприятии трудятся много лет, и за это время побороли не один уфимский снегопад.
- К сложностям привыкли, к технике относимся бережно. Одно пожелание – нужна хорошая зарплата. У всех работников кредиты и ипотеки, за которые нужно рассчитываться, - рассказали они мэру.
- Давно работаете? Значит, магистрали хорошо знаете, где колодцы, и бордюры, не сшибете их. Действительно, на сегодняшний день достойный уровень зарплаты имеет первостепенное значение. За такой тяжелый и важный для города труд люди должны получать соответствующую оплату, - отметил Ульфат Мустафин.
- Муниципалитет оказывает помощь работникам жилищно-коммунального хозяйства Уфы в решении жилищных вопросов. За последние три года сложилась определенная договоренность с застройщиками. На первых этажах новых домов делаем перепланировку, и получается 4-5, иногда 8 квартир, которые впоследствии закрепляются за лучшими специалистами из сферы ЖКХ. Так, в Октябрьском районе одномоментно удалось предоставить 14 квартир, в Кировском районе за несколько лет – 45, - пояснил Салават Хусаинов.
- На таких предприятиях всегда держался основной костяк. Когда я работал в Кировском районе, видел немало примеров трудовых династий. Н таких надо опираться и сегодня.
Есть своя славная династия и в МУСБ Советского района –Губайдуллины. Глава семьи Салават Ахняфович трудится машинистом погрузчика с 2008 года. Требовательность, хорошие водительские навыки, безаварийная работа, добросовестность – благодаря этим качествам он пользуется большим уважением в коллективе, не раз награждался почетными грамотами. Здесь же работают его супруга и сыновья.
Диалог начистоту:
Корзинки:
1. Принять душ, переодеться после работы в нормальных условиях пока у работников нет возможности?
- Душевых пока нет. Будем этим заниматься.
2. - Из-за устаревшей техники увольняется молодежь. У нас здесь сплошной ремонт да ремонт, - говорит ведущий бухгалтер МБУ по благоустройству Ленинского района Венера Идрисова.
- Радий Фаритович Хабиров пообещал помочь с техникой. Ситуацию постепенно будем выправлять, - заверил Мустафин.
3. Средняя зарплата в 22-23 тысячи рублей. Как она складывается? Маловато ведь за такую работу, - заметил Ульфат Мансурович.
- На фонд заработной платы в расчете на год выделяется определенная сумма, исходя из которой мы и делаем расчеты. Раньше было стимулирование в виде материальной помощи, то сейчас этого нет. И мы теряем людей, - пояснила экономист МУСБ Советского района.
- Почему она исчезла? Муниципальное задание выполняется, критерии определены, а поощрения нет? Давайте разбираться и выправлять положение, - заявил Мустафин.
4. - Текучка кадров какая? – спросил Ульфат Мустафин.
- Большая. В летние месяцы были случаи, когда увольнялись по 10 человек в день, - пояснил Урал Кильсенбаев.
- Нерадостная картина. Нам всем есть над чем работать, - подытожил мэр.