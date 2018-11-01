В ожидании белых мух

Сбросив зеленый наряд, к приходу зимы город переоделся в желто-бурые цвета опадающей листвы. Опустели клумбы, исчезли вазоны с цветами – как рачительный садовод, трест «Горзеленхоз» подготовил городскую флору к зиме.
- По технологии однолетние цветы убираем, а такие многолетники, как пионы, подрезаем, - пояснили нам на предприятии. – Также проводится прополка почвы для подготовки участков к весенним посадочным работам.
В одном из двориков на улице Гафури дворник сгребает опавшую листву с помощью металлической метлы. По словам работника ТЖХ Милявши Кадакаевой, в межсезонье работы прибавляется: к бытовому мусору прибавляется сухостой. Рабочие коммунальной службы расчищают территорию от застаревших зеленых насаждений и кустарников, веток. Вазоны с клумб и столбов сняты и даже вымыты, а сами опустевшие цветники удобрены новым черноземом.
Яркая оранжевая машина на улице Ленина невольно приковывает взгляд спешащих по своим делам горожан. На выдвижном кране высотник подравнивает с помощью бензопилы крону деревьев. На сленге коммунальщиков данная работа так и называется – кронирование.
- Аварийные насаждения мы распиливаем, - поясняет мастер ТЖХ Виль Хатмуллин. – Делается это для предотвращениях несчастных случаев. Во многих случаях внешне здоровое дерево оказывается совершенно гнилым изнутри.
Работу по сносу перестойных деревьев и обновлению зеленых насаждений работники жилищно-коммунальных служб города проводят регулярно. Так, в 2018 году снесено 2695 аварийных деревьев и кронировано более 3700. В целом, сносятся те деревья, которые представляют опасность падения, нависания веток на линиях электропередач и других инженерных коммуникациях.
Взамен спиленных улицы обновляются молодыми саженцами.
- Высота деревьев-крупномеров в среднем составляет от двух до четырех метров. Это уже полноценные деревья, приживаемость которых доходит до 95 процентов, - отметил начальник отдела лесного хозяйства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» Максим Щербаков. Для их посадки Горзеленхоз использует особую машину, которая может обхватить ствол диметром около 60 см, перевезти его и высадить в грунт.
- За день до посадки мы готовим специальные ямы, а затем сажаем дерево, - рассказал мастер рабочей бригады. - После того, как закопали саженцы в лунках, землю утрамбовываем. Затем следует обильная поливка.
Этой осенью пятнадцать рябин и две березы украсили улицу Центральную в Деме. Сотрудники «Горзеленхоза» высадили крупномеры на участке между тротуаром и проезжей частью. Весной свежая зелень придаст этим местам дополнительную привлекательность. На этом работы по благоустройству района не закончатся. Молодые деревца хвойных пород специалисты готовят к зиме с особой тщательностью, ели и пихты огораживают специальными деревянными щитами. Работа по подготовке к зиме продолжается ежедневно.
Октябрьский район стал своеобразным рекордсменом: на его территории за год посажено более 1000 деревьев, из них 253 крупномерных. Самые масштабные акции района прошли на Солнечной аллее рядом с Уфимским государственным татарским театром «Нур», где усилиями активистов общественных организаций и детей с ограниченными возможностями при поддержке администрации посажено 100 кедров и 20 голубых елей. Также в рамках акции «Доброе дело» появились 150 вечнозеленых кедров, елок и лиственниц. Преобразились и улицы Жукова, 50 лет СССР, проспект Октября, площадь Ленина, проспект Салавата Юлаева, где силами сотрудников МУП «Горзеленхоз» посажено 195 деревьев, среди которых тополя, липы, березы, рябины.
- При этом следует помнить, что деревьям нужен уход. Это и обязательный регулярный полив, и рыхление приствольных лунок, и внесение органоминеральных удобрений. А для всего этого нужен хозяин – уполномоченные предприятия и организации, на чьем балансе будут числиться вновь высаженные растения, и кто будет нести за них ответственность, – подчеркнул руководитель МУП «Горзеленхоз» Рамиль Ямилов.
Весной посадка зеленого фонда продолжится, а саженцы набирают соки в лесопитомнике предприятия. Здесь выращивается широкий ассортимент древесно-кустарниковых пород, который полностью удовлетворяет потребности столицы республики в посадочном материале. Лесопитомник оснащен всеми видами специализированной техники, позволяющей не только заготавливать деревья – крупномеры с комом земли, но и полностью механизировать посадочные работы – от выкопки до посадки.
- Работа с цветами продолжится в теплицах зимой, - пояснили специалисты. – Уже в январе высадят семена однолетников, чтобы потом создать на клумбах столицы яркие композиции из тюльпанов, петуний, цинерарий, лилий и других сортов.
Зиля БАДРИЕВА, zilyamk@yandex.ru.