Девушки станцуют весной

Завершен сезон работы городских фонтанов. Специалисты коммунальной службы после их отключения проводят необходимые работы по консервации, а сделать это нужно не только в соответствии с технологией, но и бережно, аккуратно. Ведь фонтаны столицы – уникальные украшения города, места запоминающихся встреч и прогулок.
Взять хотя бы введенный три года назад превосходный светомузыкальных фонтана «Семь девушек» в сквере «Театральный», созданный на основе башкирской народной легенды «Ете кыз». В том же 2015 году была отреставрирована одна из старейших конструкций, которой уже перевалило за 60, на площади имени Серго Орджоникидзе перед Дворцом молодежи УГНТУ. Он также оборудован световой иллюминацией и музыкальным сопровождением.
Кстати сказать, самый маленький фонтан в столице - «Девушка с кувшинами» в Демском районе с диаметром чаши всего четыре метра. Но и он подлежит консервации – форсунки на зиму разбирают, освещение снимают.
Особой популярностью, особенно у старшего поколения, пользуются такие «старожилы», как фонтаны в сквере имени Мустая Карима, у памятника «Кураю» перед кинотеатром «Искра», в сквере «Моторостроитель». А один из масштабных – великолепная композиция европейского уровня на площади им. Салавата Юлаева, собирающая летом тысячи отдыхающих.
За состоянием струйных объектов круглый год следят работники коммунальных служб: содержат в порядке инженерные коммуникации, проводят очистку и необходимый ремонт чаш. Ну а перевести их «на зимовку» - дело уже «Горзеленхоза».
- Работы представляют собой целый комплекс мероприятий технического характера, направленных на защиту коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий. Вначале сливается вода, после чего проходит генеральная уборка дна, стенок чаши и всего оборудования, - пояснил начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» Максим Щербаков. - Для более тщательного удаления оставшейся воды продувают систему компрессорами. А все элементы обвязки гидротехнического сооружения, которые при низких температурах могут быть повреждены, снимают и складывают в специально отведенном месте. Те из них, которые нельзя демонтировать, протирают и на концах труб устанавливают заглушки. Фильтры также убирают на зимнее хранение, предварительно проведя процесс очистки. Заключительный этап – укрепление каркасов из фанеры, чтобы уберечь чаши фонтанов от механических и атмосферных повреждений.
Благодаря заботам сотрудников «Горзеленхоза» и коммунальных служб «Семь девушек» благополучно перезимуют, а весной опять удивят нас своим танцем под светомузыку.
Ирина ШИПУНОВА.
shipirin@yandex.ru.