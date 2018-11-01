Товар с изъяном

- Заказал в интернет-магазине смартфон. Продавец назвал заманчивую цену – на три тысячи дешевле, чем в крупных торговых сетях. Было лишь одно условие – 100 % предоплаты, - рассказал наш читатель Андрей К.
Действительно, не обманули - через неделю в дверь позвонил курьер. Распаковав при нем бандероль, молодой человек понял: модель отличается от оригинальной. Корпус имеет несвойственный цвет, значит, скорее всего, кто-то его сдал и мастера «слепили» новый.
Курьер, как обычно, не в курсе, так как он «просто доставщик». Но кто теперь вернет деньги, если диалог, по сути, был выстроен дистанционно?
Сегодня такая продажа образом становится все более популярной и востребованной. С предложениями потребители знакомятся через сайты, каталоги, телевидение и другие источники.
- Дистанционный способ – это продажа по договору розничной купли-продажи. До его заключения потребитель вправе знать адрес продавца, место изготовления, условия доставки, порядок оплаты, гарантийный срок. А в момент доставки - информацию о порядке и сроках возврата, основные потребительские свойства, - объясняет юрист Наталья Либман.
Как выяснилось, вернуть товар надлежащего качества можно в любое время до его передачи вам в руки. Даже если он проделал длинный путь из другого города, а также в течение семи дней после передачи товара.
- Срок возврата денег – не позднее 10 дней с даты предъявления требования, за исключением расходов продавца на доставку. Осуществляться он может несколькими способами: наличными, почтовым переводом или на банковский счет, - пояснили в Государственном комитете республики по торговле и защите прав потребителей.
Если добиться этого покупатель не может, то сотрудники ведомства готовы прийти на помощь. Для составления проекта досудебной претензии потребители могут обратиться в Госкомитет по адресу: ул. Цюрупы, 13, кабинет 720. Телефон «горячей линии»: 8 (347) 218-09-78.
Инфографика
Сроки при обнаружении в товаре недостатков
Возврат денежных средств и возмещение убытков
10 дней с момента предъявления
Замена товара
7 дней
20 дней – если необходима проверка качества
Месяц – если товар для обмена у продавца отсутствует
Ремонт по гарантии
не более 45 дней, если срок устранения недостатков товара оговорен в письменной форме
незамедлительно, если срок устранения недостатков товара не оговорен в письменной форме
ст. 22 Закона о защите прав потребителей
ст. 21 Закона о защите прав потребителей
ст. 20 Закона о защите прав потребителей