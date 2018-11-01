Успеть до столетия

К юбилею республики в Уфе при поддержке правительства Башкортостана ведется строительство 23 объектов социального назначения общей стоимостью 25 миллиардов 700 миллионов рублей - об этом на оперативке сообщил вице-мэр Илгиз Насыртдинов.Пять из них уже введены в эксплуатацию, в настоящее время строятся 17 объектов. Работа идет по графику, но не везде. Например, в ходе реконструкции СОШ № 44 в Советском районе выяснилось, что корпус в аварийном состоянии, его пришлось снести. В связи с этим сроки сдвинуты.Строительство детского сада в поселке Максимовка Калининского района – половина объемов уже выполнена. Однако в настоящее время работы на объекте приостановлены подрядчиком (ООО «Башрегионстрой»). Это связано с тем, что со стороны Министерства образования РФ не подписано соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов, выявлен неучтенный объем дополнительных работ на сумму 51 миллион. Положительное заключение Главгосэкспертизы на корректировку проекта получено в середине октября. Вопрос о дополнительном выделении финансирования в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы планируется рассмотреть на очередном заседании Экспертного Совета по бюджетным инвестициям РБ.На территории города возводятся также объекты, где заказчиком выступают республиканские организации.Комментируя ситуацию, Мустафин потребовал от глав районных администраций регулярно бывать на этих стройках, владеть в полной мере информацией о происходящем и своевременно сообщать ему о сбоях.Полосу подготовили Юлия ПАХОМОВА, Иван БЕГМА.