Чем «болеет» автотрасса?

Дорога Уфа-Аэропорт на устах горожан не первый год: то и дело здесь перекладывают асфальт, выявляют недобросовестных исполнителей госзаказа, но пресловутая колея возникает с завидной регулярностью. Вот и новый мэр высказал недовольство. Поросль подступила к главной магистрали на въезде в столицу. Претензии были высказаны им и главе района, и руководству муниципального предприятия «СУРСИС». А мы решили выехать на место и оценить ситуацию.
…Позади остается старый Бельский мост, начинается собственно трасса.
- Противоположную сторону ремонтировали совсем недавно, а на этой ремонтную технику я в последнее время не видел, - рассуждает наш водитель, - вообще дорога хорошая. Правда, колея образуется часто. Но пока ее нет.
В глаза бросаются серые полосы, оставшиеся на покрытии от колес. Недаром еще перед укладкой в лаборатории асфальт проверяют на истираемость. Согласно ГОСТу, городской дорожный камень должен без малейшей потертости выдержать проезд двадцати тысяч автомобилей. А ведь примерно столько машин здесь, наверное, проезжает за одно воскресенье…
Поток становится плотнее – четыре полосы объединились в три. Нас обгоняет длинномер «Ман», выехавший на трассу по одной из боковых улиц. Таким гигантам, как он, проезд через Уфу дается непросто. Центральные улицы для них закрыты, приходится петлять по окраинным. Зато теперь водитель будто почувствовал свободу и прибавил газу.
О стратегической важности трассы сами за себя говорят мостовые дорожные развязки, которых насчитывается пять. Как только машина проезжает одну из них, уровень шума возрастает: прямо под мостом обнаруживается пятачок недомонтированного асфальтобетона. Впрочем, на подъезде к аэропорту качество дороги снижается совсем. Но здесь заканчивается и зона ответственности городских служб.
- Наш график распланирован по дням. Так, сейчас актуален регламент по сбору и вывозу мусора с остановок транспорта и обочины. Обслуживаем и техническую часть, например, те же отбойники. Увы, после ДТП их приходится выправлять, мыть. Также в списке наших задач – нанесение дорожной разметки.
А вот замена асфальтового полотна находится в ведении УКХ города. Мы же латаем дорогу только в случае размыва на обочинах. Технология отработана: укладывается щебень, затем – асфальтогранулят, все это уплотняется виброплитой. Также наши специалисты делают периодический обход и замер высоты асфальтобетонного панциря. Затем информация обо всех изменениях уходит в соответствующие организации.
Для очистки проезжей части от снега и льда у нас есть 38 спецавтомобилей. В штате - 29 рабочих, которые вручную убираются на остановках и пешеходных переходах. Разумеется, не обойтись зимой без обсыпки трасс: песка заготовили 10 тонн, соли – одну, - рассказал нам заместитель генерального директора МУП «СУРСИС» Рустам Мустаев.
Иван БЕГМА.
Фото Валерия ШАХОВА.