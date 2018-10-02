Город сквозь призму времени и пространства

На столицу республики можно взглянуть через призму деятелей науки, литературы и искусства, памятников архитектуры и истории, артефактов прошлого. И каждый раз она предстанет перед нами в новом и неожиданном облике. Раскрыть туристический ее потенциал призваны десятки экскурсионных маршрутов, которые действуют в Уфе. И здесь большую роль играют профессиональные навыки и харизма самого экскурсовода. На площадке Художественного музея имени М.В. Нестерова прошел первый этап открытого городского конкурса «Уфа туристическая». Действующие экскурсоводы, учащиеся ссузов, студенты вузов и старшеклассники презентовали авторские туристические маршруты. Задача конкурса - не просто выделить лучших в этой профессии, но и расширить список мастеров своего дела, так как Уфа стала пользоваться большим вниманием на международной арене.
Тайны литературной Уфы
На прогулку с таким названием приглашает библиограф детской библиотеки № 17 Андрей Янкин. По его расчетам пройти пешком улицу Гоголя от памятника Мустаю Кариму до статуи Салавата Юлаева получится за два часа с минутами.
- Сегодня мы вернем миру забытые книги и расскажем о людях, ставших прототипами их героев. И первым делом отправимся в дом нашего знаменитого земляка, Мажита Гафури. Знаете ли вы, что частым гостем здесь был Сайфи Кудаш? А также Шагит Худайбердин…
Следующая точка – Республиканский музей образования. Для многих секрет, что раньше здесь жил человек, ставший прообразом для героев двух известных романов Михаила Булгакова и Алексея Толстого. В «Мастере и Маргарите» именно с него взят характер мужа главной героини. А в «Хождении по мукам» этот человек стал прототипом Вадима Рощина. Речь идет о генерал-майоре Евгении Шиловском, начальнике академии генерального штаба. Во время войны она располагалась в Уфе. Офицер был зятем Алексея Толстого. О том, что главный герой романа писался с отца, рассказала в своих воспоминаниях дочь военачальника.
По словам Андрея Янкина, особенный интерес эта экскурсия вызовет у школьников.
- Это первый «литературный» маршрут, но мы имеем материал на еще два подобных. Они будут связаны с именами Габдуллы Тукая и Мажита Гафури.
По картинным галереям улиц
Методист детского центра туризма и краеведения «Меридиан» Гульназ Харисова посмотрела на город глазами свободного художника.
- Что такое стрит-арт? Этот вид искусства публичен и доступен широкому зрителю, что не умаляет его ценности. Хотя и родился он из такого «хулиганского направления», как граффити, - рассказывает она.
Вспомним начало нулевых, когда город вдруг покрылся непонятными иероглифами. Решили проблему необычным способом. Уличные творцы получили легальные площадки для рисования, а вместе с тем – возможность профессионального роста. В результате сегодня столицу украшает целая серия масштабных полотен.
- Можно сказать, что улица Ленина – самая художественная. Ведь именно на ней родился и вырос выдающийся художник Михаил Васильевич Нестеров. В усадьбе, на месте которой ныне гостиница «Агидель», он жил до 12 лет. После учебы в Москве вернулся на родину, где встретил свою жену Марию Мартыновскую. Здесь выросла и дочь живописца, Ольга.
Под уфимским небом художник написал несколько работ мировой известности. Например, «Юность преподобного Сергия Радонежского». Эту картину он подарил Третьяковской галерее.
Но увидеть ее можно, подойдя к стене дома № 73 на улице Чернышевского. Именно здесь шедевр воспроизвел уже современный мастер кисти Павел Дорофеев.
Отдельное место среди городских картин занимают те, что посвящены истории XX века. Например, с торца дома № 4 по улице Худайбердина на нас глядит улыбающийся юноша в летном шлеме, сзади виден штурмовик «Ил-2». На нем легендарный ас Муса Гайсинович Гареев совершил 250 боевых вылетов. Портрет летчика выполнен по мотивам фронтовой фотографии к очередному юбилею Победы. Поэтому в небе над аэродромом мы видим цифру 70, выложенную современными истребителями.
В Сипайлово еще несколько остановок: на улицах Ковшовой, Жукова и Гагарина, где на зданиях выполнены граффити-портреты первого космонавта Юрия Гагарина, Натальи Ковшовой и Маршала Победы.
Да здравствует Коминтерн!
Сотрудница исторического мультимедийного парка «Россия – моя история» Екатерина Детинина отправной точкой своего исторического рейда сделала Дом-музей имени Ленина.
- Уфа – единственный город на Южном Урале, где побывали Ильич и Крупская. Музей открылся в 1940-м. А уже в следующем году сюда на короткий митинг перед отправкой на фронт прибывали башкирские солдаты. Ближе к концу войны дом даже получил мемориальную табличку. Автор ее, Сосланбек Тавасиев, позже создал тот самый образ Салавата Юлаева на коне. Следующей точкой экскурсии я вижу мемориал памяти воинов, погибших от ран в уфимских госпиталях. Всего это – около 1300 фамилий. Но он расположен на Сергиевском кладбище, а там нет автобусной остановки.
Пока мы двигаемся в сторону перекрестка с Революционной. Теперь все внимание – на неприметное здание из красного кирпича. Именно здесь в годы войны работали сотрудники Коминтерна. Радио из башкирской столицы вещало на испанском, итальянском, французском и других языках мира, распространяя идеи антифашизма. Слышали его и в Германии, что неимоверно раздражало самого Гитлера. Спустя десятки лет здесь расположился авиационный техникум. А радиорубку напротив занял Главпочтамт.
- Цель экскурсии - дать представление о вкладе уфимцев в победу над фашизмом. И наиболее полно это можно понять в парке Победы. Опорных точек там две, это памятник труженикам тыла и Музей Боевой славы.
Геометрия времени
В реальность Уфы архитектурной нас переносит методист «Меридиана» Айгуль Шарипова. Вместе с ней мы отправляемся смотреть на город сквозь призму форм и линий.
- Экскурсия построена так, что открывают и закрывают ее детища современных строителей. А в середине идет погружение в XIX век с его кирпичным изяществом, лепниной и ажурными витыми решетками. Только на небольшом отрезке улицы Карла Маркса таких особняков два.
Начало ХХ века было поистине уникальным временем. Империя доживала последние дни, но черты ее величия сохранились в камне. Например, дом Елены Поносовой-Малло постройки 1910 года. Классический образчик усадебной архитектуры того времени.
Вход в центральной части дополнен выносным крыльцом-портиком. Его обрамляют квадратные колонны с треугольным фронтоном. Своим первым хозяевам он послужил недолго, сменились времена… Так, уже в 1919 году в нем разместилась одна из стрелковых дивизий. А спустя 99 лет под сводами купеческого особняка расположился Музей археологии и этнографии научного центра РАН.
… Угол Карла Маркса и Пушкина, дом купца Костерина. Двухэтажный особняк в стиле модерн. Два отдельных входа, узкие высокие окна – полуарки. Столетие назад здесь размещался штаб «Верховного правителя России» адмирала Александра Колчака.
В доме золотопромышленника Базелевского (ныне – институт глазных болезней) известные политические деятели не останавливались. Здание выполнено в строго классическом стиле, несколько выделяется только центральная часть фасада. Внимание привлекают витые решетки ограждения крыши. Ручная работа и сегодня придает постройке некоторую воздушность.
Гостиница Полетаева в сотне метров отсюда построена на контрастах. Левая часть скромна по декору и также тяготеет к классицизму. А вот правая поистине богата на декор.
- Мастер создал настоящее изобилие: видим лепные пилоны, пилястры, узорчатый пояс между этажами, символические башенки. Удивительно, что все это сохранилось до наших дней в практически первозданном виде, - говорит экскурсовод.
Своим мнением по поводу «Уфы туристической» поделилась заведующая кафедрой туризма, гостиничного и ресторанного сервиса Любовь Матвеева.
- Этот конкурс проводится уже в четвертый раз. Интерес молодежи к нему возрастает, что не может не радовать. Экскурсоводы нужны и не только перед крупными международными событиями. Оригинальных идей было не мало. Например, наша студентка Бажена Иванова разработала эзотерическую экскурсию по необычным местам – специально к Хэллоуину. Предложение достаточно специфическое, но в других городах такой продукт пользуется успехом. Суть не только в осмотре «заброшенных мест». В составе группы будет фотограф, который каждому сделает небольшую тематическую фотосессию.
P.S. Ежедневно проходя по улочкам, спеша по своим делам, горожане часто не замечают красоты столицы. Представленные маршруты позволят уфимцам взглянуть на нее по-новому, а гостям познакомиться не только с современным мегаполисом, но и его историческим прошлым. Второй этап конкурса пройдет 30 октября в форме экскурсии по Национальному музею РБ, где участники продемонстрируют знание истории Уфы, республики, владение методикой показа и рассказа.
Иван БЕГМА.