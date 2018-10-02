Куда едешь, автобус?

Этот нарыв назревал в течение долгого времени: уже общим местом стали нарекания уфимцев на плохое качество транспортного обслуживания, на ежедневные уличные гонки «частников» на грани фола с целью выхватить пассажира из-под носа конкурента. Но последнее резонансное ДТП с участием двух автобусов на остановке «Парк имени Калинина», видимо, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения.
Кто такие нелегалы?
Республиканские и городские власти, надзорные органы и общество вышли в «крестовый поход» против засилия нелегалов на уфимских дорогах. 15 октября в Госсобрании - Курултае РБ состоялось первое заседание рабочей группы по мониторингу ситуации с общественным транспортом.
- В настоящее время в Уфе всего лишь 14 процентов рынка пассажирских перевозок обслуживается государственными и муниципальными предприятиями: ГУП «Башавтотранс» и МУЭТ. 44% приходится на официальных частных перевозчиков и около 42% занимают те, кто не имеет разрешительных документов от администрации города, - такую картину нарисовал перед собравшимися экспертами заместитель главы столичной администрации Андрей Федосов, возглавляющий Управление транспорта и связи.
Таких перевозчиков мы привыкли называть нелегалами, но это не совсем корректно. Дело в том, что подавляющее большинство имеет лицензии на осуществление пассажирских перевозок. И, как заявил на совещании начальник Западно-Уральского межрегионального управления Государственного автонадзора Сергей Мережко, у многих из них транспортные средства содержатся в гораздо лучшем состоянии, нежели у официальных операторов. Настоящих же нелегалов с отсутствующей лицензией - считанные единицы. К примеру, за этот год были выявлены всего лишь трое.
Шесть шагов от Гостранса
Уже в понедельник председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов представил дорожную карту по систематизации регулярных перевозок.
По его словам, из существующих 3232 транспортных средств на улицах города должны остаться 1600-1900. А из 120 маршрутов предполагается сократить 25, но добавить 19 социально-значимых. В результате итоговое количество маршрутов составит 114: автобусных – 95, трамвайных – 7 и троллейбусных – 12.
Сама же дорожная карта состоит из шести блоков:
- Арест и эвакуация автобусов нелегальных перевозчиков;
- Постепенная замена транспорта у коммерческих перевозчиков с маленьких автобусов на средней и большой вместимости, и покупка 150 больших автобусов для «Башавтотранса»;
- Внедрение и мониторинг использования системы безналичной оплаты проезда и внедрение единой транспортной карты;
- Разработка стандарта организации пассажирских перевозок и введения единого стиля оформления;
- Определение оператора по закупке услуг транспортного обслуживания населения Уфы;
- Корректировка маршрутной сети, включающая в себя мероприятия по разработке городскими властями планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по городским маршрутам.
Представленный план предполагает рамки реализации до января 2020 года. Глава Госкомтранса предположил, что уже в ноябре с улиц уйдет около 200 нелегальных автобусов.
В тот же вечер в городском Управлении транспорта на разговор собрали представителей всех крупных частных перевозчиков. Как заметил Андрей Федосов, теперь общение с операторами в таком формате будут проходить еженедельно, однако сам разговор состоялся в закрытом от СМИ режиме.
И уже вечером в пятницу по городу поползли слухи, что нелегалы решили устроить забастовку и не выйти на маршруты.
Модернизация или противостояние
Вторничное утро столица встретила настороженно. Однако слухи о тотальном коллапсе оказались несколько преувеличенными. В основном «забастовщики» не вышли на маршруты, соединявшие пригороды со столицей. Однако именно на этих направлениях присутствие «Башавтотранса» за последние годы было сокращено до минимума.
Тем не менее в самом городе на магистральных маршрутах забастовка скорее сыграла в плюс – государственные и муниципальные перевозчики собрали неплохую кассу, с улиц исчезли заторы из многочисленных «ПАЗиков» и «ГАЗелей». Правда, стоит отметить, что увеличились интервалы движения, а на периферийных маршрутах даже довольно значительно.
- Вышел на остановку «Парк Якутова» как обычно в 06.50 после суточного дежурства в РЖД, - жаловался мне в Фейсбуке знакомый. - Последние пять лет маршрутка №3 «Вокзал-МВД» ездила с интервалом в 10 минут. А сегодня пришлось стоять в течение 50 минут.
Другой знакомый никак не мог выехать из Дмитриевки – куда-то пропали маршрутки №391, как и микроавтобусы №51, а «НефАЗы» по этому маршруту уже несколько лет ходят с увеличенным интервалом.
- Горожане очень часто кивают на Казань, - заметил во время интервью начальник отдела организации перевозок Управления транспорта и связи Альберт Сафаров. – Но почему-то мало кто из них упоминают тот факт, что казанцам пришлось привыкнуть к интервалам движения в 10-15 минут. У нас же на основных маршрутах в настоящее время они составляют 2-5 минут.
И стоит вспомнить, что в советские времена на уфимские улицы ежедневно выходило 800-850 автобусов большой вместимости - «Икарусов». Сегодня же государственный перевозчик «Башавтотранс» располагает лишь 240 «НефАЗами». Поэтому, конечно, проблема должна будет решаться поэтапно и постепенно. Но одно ясно: так, как было прежде, уже не будет.
Владимир ГЛИНСКИЙ.