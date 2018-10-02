Дон-Кихот исчез, а память осталась

Не все знают, что первые детские городки в Уфе построили именно стройотрядовцы. И даже городок возле театра кукол и в парке Гафури, сейчас полностью утраченный. Почему студенты взялись за них, рассказывает командир стройотряда в течение многих лет Талгат Масалимов, ныне лауреат престижных премий, заслуженный художник РБ, декан художественно-графического факультета БГПУ им. Акмуллы.
- Когда мы начали строить в 1979 году первую детскую площадку во дворе на углу улиц Достоевского и Социалистической, стройотрядов как таковых еще не было, - вспоминает Талгат Хасанович. - Мы собрались на экспериментальной основе в одну команду, которую возглавил преподаватель худграфа Александр Ковешников. Он увидел за рубежом сказочные городки и решил эту идею претворить в родном мегаполисе, а дизайн-проект мы разрабатывали сообща. Согласно ему на площадке должны были появиться сказочные персонажи из дерева, а также самая длинная на то время горка под резной крышей, качели, карусель, одним словом, чудо-городок.
Власти откликнулись на предложение, обеспечив материалами. Да и Ковешников, как говорят его друзья, умел убеждать. Кстати, впоследствии многие участники стройотряда после окончания вуза занялись дизайном, строили арт-объекты, ремонтировали дома и квартиры.
- Раньше почти в каждом дворе был железный турникет, площадка для сушки белья и практически больше ничего. Тоскливое зрелище, - рассказывает Талгат Хасанович. – А наш городок сразу стал новым словом в оформлении дворов, объектом внимания чиновников и просто горожан.
Пропавший чудо-городок
Вскоре движение стройотрядов набрало силу, появилось зональное отделение, которое возглавил Ковешников. У него на груди всегда красовался соответствующий значок. Стройотрядовцы в стране участвовали в реконструкции Магнитки и Днепрогэса, Московского метрополитена, железной дороги Москва - Омск, заготовке леса на Севере и в Сибири. Башкирские студенты также убирали урожай в колхозах, строили склады и свинарники. А сборный отряд из 40 учащихся худграфа и авиационного института специализировался на арт-объектах.
Вскоре после успешного проекта закипела стройка в парке Гафури и у Театра кукол. Надо отметить, что студенты трудились во время летних каникул и по закону имели право на отдых в сентябре.
В парке под руководством Талгата Масалимова один за другим были установлены деревянные персонажи из мультфильмов и сказок, поставлены горки, лабиринты и даже маленький дворец с башенками. На огромном грибе располагалось кафе. Вдоль тротуаров мигали разноцветными огоньками светофоры, открывались и закрывались шлагбаумы: вся эта игрушечная инфраструктура должна была наглядно разъяснять детишкам правила дорожного движения.
- Городки строились тогда уже повсеместно, и мне как командиру стало труднее выбивать материалы, а также деньги. Ведь еще нужно было обеспечить электричество для работы оборудования, сварку и другие специализированные направления, - говорит Талгат Хасанович. – Потом мэрия возложила финансирование объектов на предприятия, и нам приходилось договариваться с ними. Все вопросы решались благодаря упорству и дипломатии. Даже зарплату для каждого в 2 тысячи рублей, сумму по тем временам огромную, я ходил просить каждый день в течение месяца.
Работали студенты круглосуточно, под палящим солнцем и моросящим дождем. Приходилось осваивать профессии каменщика, штукатура, асфальтоукладчика и другие. Потом стройотрядовцев уже готовили к специализации заранее в весенние и зимние месяцы с помощью курсов при различных предприятиях.
Против ветряных мельниц
Детский парк у Театра кукол получился волшебным. Там колдовал отряд под руководством студента худграфа Владимира Султанова, возводя целое королевство. Башенки были сделаны из кирпичей, а сверху облицованы булыжником. Из дерева вырезали корабль, где расположились пушки с ядрами, а детскую горку охранял трехголовый Змей Горыныч, неподалеку боролась с ветром средневековая мельница. По периметру выстроились около 50 скульптур: Дон Кихот, Санчо Панса, Буратино, черепаха Тортилла…
С таким же энтузиазмом стройотрядовцы продолжили возводить детские городки в других уголках Уфы. Причем уже тогда они проводили опрос местных жителей, чтобы установить объекты по их желанию. Поэтому элементы дворов получились разные. Так, в Черниковке захотели больше кирпичных конструкций, в центре – деревянных. Правда, от первых детских городков ничего не осталось, на их месте сейчас высятся жилые дома. Лишь возрожденная площадка у Театра кукол напоминает о былом, но к сожалению, многие элементы безвозвратно утрачены.
- Я человек советского времени, мне многого жалко, что было тогда, - делится Талгат Хасанович. - Да и мы были другие в отличие от современного поколения, жили идеями, работали с энтузиазмом. Как художник, я бы хотел увидеть в своем городе современный архитектурный облик, не обремененный торговыми павильонами, скоплением высоток в историческом центре. Поверьте, хороший эстетический вид во многом воспитывает наше молодое поколение.
Зиля БАДРИЕВА.