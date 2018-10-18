Медицинское учреждение имеет несколько филиалов, расположенных на Парковой, 8, Рихарда Зорге, 54, пр. Октября, 26 и 44/1, Комсомольской, 19 и 31, Хадии Давлетшиной, 30. Чтобы попасть к врачу, приходится ходить по разным адресам, что неудобно, и не следует забывать, что многие пациенты - люди пожилые.
Пенсионерка, ветеран труда Лидия Сербина, проживающая на улице Рихарда Зорге, ветеран труда, рассказала нам о мытарствах, которые ей пришлось испытать, когда она заболела и решила обратиться за помощью в поликлинику №50 (к ней она относится по месту жительства). «Заболела в конце июня, - пишет она. - Сразу не пошла к врачу, но самолечение не помогло. А чтобы попасть на прием, сначала нужно записаться. По телефону дозвониться не удалось, поэтому пришла с раннего утра в регистратуру, отстояла очередь и в итоге получила «талон» (запись электронная, пациенту говорят лишь время и место, где его примут). К доктору попала через сутки. Он велел сдать анализы, сделать кардиограмму, а пока принимать обезболивающие препараты. А далее опять запись и ожидание приема. И вот врач, наконец, выписала лекарства, которые я должна выкупить в госаптеке. Стоимость их - 2100 рублей, а еще нужно сделать рентгеновский снимок. Талон на процедуру получила только через неделю, а пройти рентген можно было по адресу Хадии Давлетшиной, 30».
Автор письма подробно расписала все свои злоключения. С больными ногами ей пришлось идти пешком, с клюшкой спускаться и подниматься по подземному переходу, а чтобы не опоздать к сроку, вызывать такси. Ортопед находится на Комсомольской, 31, физиотерапевт - на проспекте Октября 44/1, еще один специалист через квартал. И нужно постоянно записываться и ждать приема. К примеру, получив рентгеновский снимок, снова нужно записываться на прием. А боль не отступает и даже не дает спать. Хождения по мукам продолжаются. К сожалению, это не единственный случай, жалобы продолжают поступать. И все это началось, когда жителей улиц Шафиева, Парковой, Рихарда Зорге перевели из поликлиники №6 в 50-ю.
…Мы побывали в ее филиалах. На Парковой, 8 всего несколько кабинетов. На Комсомольской помещение побольше, но в коридоре тесно, не развернуться. Мы попытались дозвониться по телефону и записаться на прием. С 8.00 звонили беспрерывно – линия либо занята, либо создавалось такое ощущение, что трубку снимали и тут же клали. Пошли записываться через регистратуру. В 7.15 на Парковой, 8 поликлиника была уже открыта, но она еще не начала работу. Очередь (человек тридцать) уже сформировалась. а в 8.00 к стойке регистратора нельзя было подойти.
- К неврологу записи нет, - бесстрастно сообщает регистратор пожилой женщине.
- Как же так, я уже неделю жду, когда появится к нему запись. – сетует она.
-_Запишите к офтальмологу , - просит мужчина
- Запись окончена.
- А к ортопеду?
- Тоже.
- К ревматологу?
- Нет.
Человек в очереди не выдержал и возмутился : «Куда деваются специалисты? А ведь университет их выпускает».
Люди разочарованно отходят. Но некоторым счастливчикам удается получить талон (запись идет в электронном виде. Больные записывают время, адрес, где их примет врач). Их отправляют по разным адресам. Когда очередь узнала, что мы из газеты, посыпались жалобы и сетования, люди говорили, что их терпение уже на исходе.
- Ожидание приема, очередь с утра, «охота» за талоном - «цветочки», - разговорилась с нами одна из пациенток поликлиники. - Мне врач назначил сдать комплекс анализов, а сделали далеко не все. Оказывается, у них не хватает реактивов. Узких специалистов тоже. Я уже месяц не могу попасть к ревматологу, он здесь трудится на четверть ставки.
Мы обратились в Минздрав за комментариями, будет ли решаться вопрос с поликлиникой.
- А почему вы не обращаетесь в клинику БГМУ? – ответили нам в пресс-службе. На что пришлось объяснять, что клиника предоставляет в основном платные услуги (бесплатно и по записи за две недели можно попасть к неврологу, окулисту и урологу). Жителей улиц Шафиева, Парковой, Рихарда Зорге официально обслуживает поликлиника №50. Мы же ждем официального ответа.
Лили ЗИМИНА.