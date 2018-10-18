«Доктора внимательные, вот только их не хватает»

Обращения в редакцию по поводу непрофессионализма и даже грубости врачей, неудовлетворительного питания в городских больницах - не редкость. А жительница Иглинского района на днях пожаловалась на большую очередь в Республиканской детской клинической больнице. И мы решили разобраться в ситуации на месте.
С утра в РДКБ съезжаются маленькие пациенты со всей республики. Путь неблизкий, дети устали и начинают капризничать. Их сопровождают, как правило, двое родителей. Шумно, тесно. В регистратуру, чтобы получить амбулаторную карту, выстроилась большая очередь. Люди путаются, выясняют, кто за кем, малыши плачут.
Те, кто попал сюда впервые, не могут понять: принимает ли специалист по назначенному времени или надо опять занять живую очередь?
Комната матери и ребенка. Сюда проходят в основном с самыми маленькими. Пока мамы укачивают малюток и забавляют, чтоб они не плакали, отцы, деды и бабушки караулят, как бы не пропустить вызов к врачу.
Ближе к половине двенадцатого людей в коридорах становится меньше. Больше всего маленьких пациентов остается у кабинетов невролога, хирурга, ортопеда и кардиолога. Уже не так душно и шумно.
У кабинета приемного отделения госпитализации женщина жалуется:
- Ждем с утра, но нас все еще не оформили. То спускались в отделение, то поднимались, документы заполняют очень долго.
Другая к ней присоединяется:
- У нас сложилась непростая семейная ситуация, хотела перенести плановую операцию сыну пяти лет, да разве дозвонишься? По всем телефонам, которые нашла, – все бесполезно, никто трубку не берет. Приехали вот издалека, а дома трехлетняя дочка с температурой.
Ближе к обеду из большой очереди к ортопеду остались трое. А до того дети томились в коридоре с самого утра. Кто-то из малышей успел уснуть, подросток лег на лавку, а больные ноги положил на колени матери.
- Долго принимают, - пояснила она. – Конечно, хорошо, что врач внимателен, но уж очень утомительно.
Поднимаемся на третий этаж, где платные услуги. Здесь тоже небольшая очередь.
Женщина с маленьким ребенком говорит:
- Мы из Калининского района, очереди к неврологу две недели ждать не стали, приехали сюда. Здесь мы уже второй раз, вначале платили за прием 800 рублей, сейчас – 1 200.
Родители отмечают, что доктора участливы и внимательны, вот только бы их было побольше. Ведь обстановка очень нервная, да и при такой скученности в два счета можно получить какое-нибудь вирусное заболевание.
Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя главврача РДКБ Людмилу Семавину.
- Проблемы есть. Поликлиника является консультационно-диагностической, обслуживает детей со всей республики, они составляют 80 процентов от общего числа пациентов. Чтобы снизить очередность в регистратуру, мы приняли решение начать работу с 7 часов утра. Уфимцам тоже никогда не отказываем: принимаем по направлению и экстренно, а территориально за нами закреплен Демский район.
Безусловно, с утра у нас - большой наплыв, но надо учесть, что вместе с маленьким ребенком приезжают и взрослые, потому и тесно. К тому же чаще всего привозят детей с целым «букетом» заболеваний, поэтому мы сразу же направляем их на дополнительное обследование. Что касается очереди к ортопеду, она возникает оттого, что с такими проблемами приезжает много детей. При необходимости в помощь врачу приходит специалист из травмпункта.
По поводу того, что в уфимских поликлиниках приходится по две недели ожидать приема к специалисту, могу ответить за своих коллег. Согласно программе государственных гарантий ожидание приема к специалисту предусмотрено в течение двух недель. Такие же сроки для обследования УЗИ и другой диагностики, за исключением МРТ. Обследование на этом оборудовании может быть предоставлено в течение месяца.
Ожидание госпитализации должно быть не более 8-10 дней. Процедура расписана у нас на портале вплоть до минуты. К тому же наш сотрудник звонит родителям и напоминает о времени госпитализации. Но если больные идут внепланово, им приходится «вклиниваться» в отработанный процесс и ждать какое-то время.
К сожалению, приходится признать, что в больнице все-таки есть дефицит анестезиологов и реаниматологов. Мы над этим работаем: заключаем с БГМУ договора о подготовке специалистов, когда студенты проходят у нас практику, присматриваем перспективные кадры.
Ирина ШИПУНОВА.