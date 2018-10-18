«Доктора внимательные, вот только их не хватает»

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«Мемориал» обвинил власти Москвы в срыве акции памяти жертв репрессий Международная организация «Мемориал» сообщила, что московские власти пытаются сорвать традиционную акцию «Возвращение имен», которая ежегодно на протяжении последних 11 лет проводится на Лубянке 29 ...

В США закрыли банковские счета Crocus Group Араза Агаларова В течение десяти дней после выхода статьи издания BuzzFeed о вопросах спецпрокурора США Роберта Мюллера к Crocus Group Араза Агаларова компания получила письмо из Union Bank о закрытии всех ...