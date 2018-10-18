Под стук колес

В последнее время акцент в пригородных и междугородных пассажироперевозках смещается в сторону автобусов, но на многих направлениях популярной остается и электричка, которой ежегодно пользуется около 4 миллионов жителей нашей республики. Сейчас наряду с обслуживанием привычных маршрутов разрабатывают новую нишу сезонного транспорта к популярным горнолыжным центрам, а проект городской электрички, курсирующей от Демы до Шакши, берет на себя роль скоростного общественного транспорта Уфы.
В отличие от частных автобусов, где не действуют никакие льготы, электричка остается социальным видом транспорта Башкортостанская пассажирская пригородная компания ежегодно перевозит около миллиона «федеральных» и «региональных» льготников, при этом, в соответствии с законодательством, льготникам первой категории предоставлялся бесплатный проезд, а второй – 50 % скидка. Такой же преференцией пользуются учащиеся и студенты. За 8 месяцев 2018 года электричками в республике воспользовалось 2,2 миллиона пассажиров.
В сфере нишевых перевозок успешным проектом стал запуск в декабре прошлого года пригородного поезда «Легенда Урала», по маршруту Уфа-Инзер-Белорецк на базе трехвагонного рельсового автобуса РА-2. В среднем за выходные дни на этом поезде перевозится около 800 любителей горнолыжного спорта, пешего туризма и отдыхающих санатория «Ассы». По многочисленным просьбам пассажиров и туристических компаний маршрут был продлен до станции Новоабзаково, что позволит доставлять людей непосредственно до горнолыжных курортов Белорецкого района. Кроме «Легенды Урала», уже много лет большой популярностью пользуются маршруты на станцию Айгир и специализированные поезда «Экологическая электричка», «Грибник» и «Садовод».
При этом наиболее сложной проблемой пригородного железнодорожного транспорта остается износ подвижного состава.
- У половины его в 2020 году истечет срок службы, - заявил на прошедшем в Уфе Транспортном форуме генеральный директор АО «Башкортостанская ППК» Игорь Поляев. - Общий объем инвестиций, необходимых для обновления парка, составляет порядка 2 миллиардов рублей и нам предстоит выработать механизм приобретения новой техники.
«Толпар» для города
Для многих уфимцев все более важную роль играет проект городской электрички «Толпар», которая преодолевает 32- километровый путь от Демы до Шакши всего за 42 минуты, что в полтора-два раза быстрее, чем на автобусе. На маршруте курсирует пять современных составов с удобными «самолетными» креслами и Wi-Fi-роутерами. Пассажиров привлекает и невысокая по сравнению с автобусом стоимость проезда, а для региональных льготников и учащихся она составит всего 10 рублей 50 копеек.
- Ее популярность стабильно растет, пассажиропоток ежегодно увеличивается на 50 %, - заявил Игорь Поляев. – Так, за 8 месяцев этого года было перевезено 115 тысяч человек, а за аналогичный прошлогодний период – 90 тысяч.
Для дальнейшего увеличения пассажиропотока идет модернизация остановочных пунктов и создание пересадочных узлов, где пассажир сможет пересесть с электрички на другой вид общественного транспорта или личный автомобиль.
В настоящее время на остановке Спортивная подошли к концу масштабные работы по установке турникета, современного оборудования для продажи билетов, обустройству новых пассажирских павильонов и прокладке инженерных сетей. На станции Дема завершилась реконструкция так называемой «высокой» платформы. Она оборудована металлическим навесом, удобными скамейками, громкой связью, пандусами и полосой безопасности для слабовидящих. В кассовом павильоне установлен современный турникет, который не позволит безбилетникам попасть на пути, где останавливается поезд. Новая платформа в состоянии принять и обслужить порядка 5 тысяч пассажиров. По маршруту городской электрички идут и другие работы по модернизации инфраструктуры.
Алексей Фатыхов.