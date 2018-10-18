История - в «цифре»

- Здравствуйте, а у вас есть школьный музей? – звоню в приемную школы №115.
- Конечно, только он у нас не совсем обычный – виртуальный.
Школа распахнула свои двери для учащихся 1 сентября 1967 года. Микрорайон бурно застраивался пятиэтажными домами, поэтому средних учебных заведений банально не хватало. И хотя она была рассчитана только на 700 учеников, ей пришлось работать в три смены.
В виртуальном музее сохранились фотографии того времени. На одной ученики столпились на крыльце в ожидании первого звонка, а на другой - первый директор школы Виталий Петрович Никитин получает огромный символический ключ.
Первый выпуск 10-х классов состоялся в 1969 году, тогда ее окончили 100 человек.
Школа была новенькая. И казалась выпускникам огромной, замечательной, светлой. Да она такой и была на самом деле. Это прекрасно видно на снимках фотолетописи. В те годы новым директором школы стала Юлия Спиридоновна Ковалева, которая сумела поставить на ноги новое учебное заведение. Именно она заложила основные принципы, на которых впоследствии стала развиваться школа: погружение в фундаментальные естественно-научные знания.
В 1974 году в 115-й стала работать старшая пионервожатая Людмила Войшвилло, только что окончившая факультет иностранных языков Башгосуниверситета, которая и стала основателем музея, сохранив бесценные фотографии летописи школьной жизни. Также при ее активном участии появился Клуб интернациональной дружбы, впоследствии плавно трансформировавшийся в Английский клуб.
Кстати, в 1979 году в школе появился первый математический класс, выпускники которого затем с легкостью поступали в лучшие вузы страны, становясь личностями, определяющими ее развитие. Так, в 1981 году в 10 «А» закончил школу Андрей Шаронов, ставший впоследствии видным российским экономистом, он работал в правительстве РФ, управлял Группой компаний «Тройка Диалог», а ныне является ректором школы управления «Сколково» в подмосковной Дубне.
Но новая жизнь музея началась в 2014 году, когда к грядущему 50-летию школы Алина Сагидуллина решила перевести собранные материалы в цифровой формат. Ведь в классическом музее количество посетителей всегда ограничено его площадью, графиком работы, да и географической расположенностью, а вот в виртуальном таких ограничений нет. Тем более выпускники разбросаны по всему миру, и не у каждого есть возможность оказаться в стенах родной 115-й. Все фотоальбомы находятся в полной доступности, снимки имеют хорошее разрешение и под каждой - небольшая историческая справка.
Идея понравилась руководству, и Алина Тагировна принялась за кропотливую и интересную работу. В этом ей помогала Елизавета Егорова, которая, возглавив информационный отдел, занялась систематизацией и оцифровкой фотографий, а заодно привлекала к развитию музея учащихся.
Работа по созданию Виртуального музея продолжается и по сей день, поэтому ее создатели обращаются на страницах «Уфимских ведомостей» с просьбой к бывшим ученикам и их родителям приносить фотографии, связанные с историей учебного заведения.
Владимир ГЛИНСКИЙ.