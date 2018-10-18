Возрождение «зеленой машины»

Сезон ХК «Салават Юлаев» начал без генерального менеджера: должность в клубе посчитали лишней и попросту сократили.Также не стали удовлетворять повышенные запросы тренерского штаба из Финляндии и сделали ставку на «своего» Николая Цулыгина.И, как оказалось, сделанные выводы правильные: уфимцы удачно стартовали и в большинстве матчей показывают зрелищный хоккей, и можно с уверенностью сказать – вернулись в число грандов Восточной конференции.Кроме традиционной ударной силы в виде легионеров в команде раскрылись и другие игроки.Хорошо играет голкипер Юха Метсола, правда, которого пока не всегда удачно подменяет Андрей Кареев.Важно, что все свои серии (как домашние, так и выездные) уфимцы неизменно заканчивали с плюсом – стабильность радует, несмотря на по-прежнему совсем ровную игру в течение всего матча.В последней выездной серии юлаевцы уступили лидеру – «Екатеринбургу» и затем выиграли у магнитогорского «Металлурга».Главный тренер юлаевцев Николай Цулыгин так подвел итоги встречи с «Металлургом» (2:1 ОТ):- Игра для нас была очень сложной. Начало матча выдалось многообещающим, имели хорошие моменты и забили один гол, а после этого начались невынужденные ошибки, а соперник после этого очень здорово вошел в игру и удачно отыграл второй и третий период. Хорошо, что выстояли, не пропустили. Выиграли в овертайме. Для нас очень нужная победа в моральном плане. «Салават Юлаев» доказал умение держать удар: после коротких серий из двух поражений команда неизменно выдает серии из нескольких побед.Словом, команда время от времени оступается, но она растет и прогрессирует. И это очень важно.Стал признанным бомбардиром Антон Бурдасов – его броски ставят в тупик лучших вратарей лиги.Раскрылся по-новому Александр Кадейкин, который борется до конца, забивает важные шайбы. В числе постоянных участников голевых атак – Дмитрий Кугрышев, Максим Майоров, Владимир Ткачев и Владимир Жарков. Постепенно выходят на пикформы и наши легионеры, неизменно возглавляя список бомбардиров коллектива.Следующая игра пройдет в Казани, сегодня, 18 октября – второе «зеленое дерби». Ждем красивой игры и надеемся на победу.Марат ЛУТФРАХМАНОВ.