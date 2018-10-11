Сирота при живых родителях

Трехлетний Дима оказался в детском отделении больницы уже второй раз за последние полгода. Виной всему не простуда или другой диагноз, а… родная мама, которая в очередной раз ушла в запой.
Органы опеки забрали его из дома в одних носочках, в руке малыш сжимал любимую игрушку.
«Мама полечится и скоро за тобой придет», - пытались успокоить его нянечки. Но рыдания малыша прекратились только тогда, когда он уснул, обессилев от своего детского горя и слез.
Маме Димы – 36 лет, есть старшая дочь и муж. Живут в частном доме. Опеку вызвали соседи, когда увидели, что мальчик раздетый ходит по улице. В такой ситуации есть два выхода – либо мама берет себя в руки, либо малыш попадает в социальный приют.
- Если родители страдают от алкоголизма, то это тянет за собой шлейф проблем – меняется поведение, страдает учеба, теряется работа, падают доходы, а проблемы нарастают, - считает начальник отдела профилактики социального сиротства Управления по опеке и попечительству администрации Уфы Ильмир Ганиев. - Органы опеки в первую очередь занимаются профилактикой ситуации, когда ребенок остается сиротой при живых родителях. Практикуем раннее выявление неблагополучных семей, работаем «со случаем». Если получаем сообщение о том, что ребенок попал в социально опасное положение, на дом выезжает комиссия, оценивает обстановку, безопасность нахождения здесь несовершеннолетнего, выясняет, имеется ли факт жестокого обращения.
С семьей работают социальные педагоги, психологи. При необходимости привлекаются нарколог, логопед-дефектолог, юрист. Специалисты ничего не делают за непутевых взрослых, но помогают найти ресурсы внутри семьи, составляют план мероприятий.
- Признание проблемы – шаг в сторону выхода из нее. Такая работа длится от полугода до двух лет. Органы опеки нацелены на то, чтобы оставить ребенка в кровной семье. Если это невозможно и работа не приводит к результату, применяются административные методы. Как вариант – оформляется опека, в первую очередь опекунами становятся родственники – бабушки, тети, дяди. Если таковых нет, то здорового ребенка отправляют в социальный приют до прояснения статуса родителей. Если он болеет – в детское отделение больницы, - уточнил Ильмир Ганиев.
Но и это не конец истории, еще не приговор. Как правило, родители начинают исправляться. Тогда опека идет навстречу, и ребенка возвращают. Однако гарантий, что все отныне будет хорошо, нет. К сожалению, бывает, что люди возвращаются в ту среду, откуда с таким трудом специалисты опеки их вытаскивали. Здесь все зависит от силы воли родителей и от их желания исправиться.
В социальные приюты дети могут попасть и по заявлению родителей, оставивших в отделе опеки прошение о временном присмотре. Это случается по разным причинам – мама одна, родных нет, нужна срочная госпитализация или случились тяжелые жизненные обстоятельства.
Розалия ВАЛЕЕВА.