Звонок в новую жизнь

Новые коридоры и свежевыкрашенные классы наполнил детский гомон, улыбками расцвели лица учеников и педагогов. В преддверии Дня Республики торжественно открыт еще один юбилейный объект – лицей №1. С долгожданным новосельем учащихся поздравил глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
Уникальный масштабный проект уже получил статус?одной из самых современных школ столицы, оснащенной по последнему слову техники. Комфортное учебное пространство рассчитано на 775 детей, до реконструкции здесь помещались 652 человека. За год с небольшим построен 4-этажный новый корпус лицея, обновлен существующий 5-этажный корпус, выполнено благоустройство территории.
- Еще два-три года назад никто не верил, что вместо старого полуразрушенного здания появится такой современный комплекс, - отметил глава региона.
- Сегодня все вернулись в родные стены, завтра в 8.30 прозвучит звонок на урок и начнется новая жизнь. Постараемся учиться в одну смену, хотя желающих попасть к нам много, - сказала директор лицея №1 Елена Веревкина.
Ребята гордятся тем, что в свое время здесь учились основатель группы ДДТ Юрий Шевчук, архитектор Михаил Мазин, вице-адмирал Игорь Мухаметшин, доктор социологических наук Мурат Киекбаев, актриса Государственного академического русского драматического театра РБ Татьяна Афанасьева.
- Для нас каждый проект необычный, непохожий на предыдущий, и в каждый вкладываем душу, - рассказала один из проектировщиков, архитектор «Башкиргражданпроекта» Татьяна Даньшина. – Чтобы «поймать» образ школы, изучали историю, общались с педагогами. Так как лицей располагается в историческом центре, то максимально гармонично вписали его со всем благоустройством в окружающую среду. При этом нужно было не потерять тот дух, который здесь многие годы концентрировался.
Для гостей устроили экскурсию, показав актовый зал на 315 посадочных мест, столовую на 400 человек, просторный спортзал размером 18 на 30 метров, который считается самым большим в городе. Здесь уже стартовали районные состязания «Мой папа лучше всех». Медицинский блок состоит из процедурного и стоматологического кабинетов с необходимым оборудованием.
Более 30 новых учебных классов оснащены комплектами мультимедийных систем, интерактивными досками, проекторами и другими многофункциональными устройствами. Для проведения уроков и внеурочных занятий используются системы тестирования Votum, электронных оценочных технологий РОСТ, электронные учебники по всем общеобразовательным предметам, дидактические электронные материалы и тренажеры. Для полноценного учебного процесса функционируют залы ритмики и хореографии, игровой для групп продленного дня, информационный центр. В отдельном кабинете могут собираться любители шахмат и шашек.
Строители уделили также особое внимание пришкольному двору, на котором теперь есть спортивная и детская площадки, зона отдыха со скамеечками. Появились и два лифта: это требование программы «Доступная среда», теперь на обучение ребенка-инвалида, в том числе колясочника, обязана принимать любая школа.
Вручивший в качестве застройщика символические ключи директору лицея руководитель СУ-10 Валерий Мансуров отметил, что для компании лицей стал 20-й сданной школой за последние десять лет.
Зиля БАДРИЕВА.