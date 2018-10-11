Обратный отсчет

271 день и 20 часов. Ровно столько остается до открытия Международных детских игр в Уфе. На официальном сайте МДИ включен таймер, отсчитывающий время. В 2019 году на шесть дней столица республики станет центром притяжения юных спортсменов всего света. Но насколько мы готовы принять столь масштабные состязания?
На территории спортивной школы №32 и парка «Кашкадан», где пройдут соревнования по дзюдо, стритболу и пляжному волейболу, вовсю кипит работа.
- Нам не до разговоров, - отмахнулся от нас один из рабочих. – Надо успеть завершить все вовремя.
Сейчас сотрудники МУБ Октябрьского района трудятся на пришкольной территории: меняют асфальтовое покрытие, обустраивают парковочную зону и проезд со стороны улицы Бикбая к спортивным сооружениям, переустанавливают уличное освещение.
Навстречу к нам сразу вышел директор спортшколы Илья Янчиев, с которым мы обошли сипайловские объекты, и он рассказал, на каком этапе находится их подготовка.
- В спортзале нужен косметический ремонт. По периметру заменим парапеты, окна, перекрасим стены. Покрытие у нас очень хорошее, паркет останется. А освещение и вовсе соответствует всем техническим регламентам крупнейших соревнований, - отметил Илья Иванович.
Ремонт еще не начался, но уже известно, что координальных изменений внутри здания не будет, так как оно полностью соответствует для проведения соревнований подобного уровня.
На паркет положат татами, которые, кстати, у школы тоже имеются. Наибольший фронт работ в раздевалках. Для спортсменов будет обустроено пять помещений, каждое из которых рассчитано на 20 человек. Душевые переоборудуют и уложат новую плитку.
На задней площадке для дзюдоистов и баскетболистов установят большой шатер, где организуют горячее питание. Для «пляжников» обустроят столовую на территории парка.
В ответ на наше замечание, что благодаря Играм школа улучшит свою инфраструктуру, Илья Иванович отметил, что главное для него как директора вовсе не это.
- Бои и игры увидят наши воспитанники. На днях ко мне подошли ребята из секции по дзюдо и живо интересовались расписанием соревнований. Прийти и поддержать участников они хотят полным составом. Думаю, их вдохновит пример, и они сами будут стремиться попасть в сборную.
Спортивная школа для удобства участников МДИ будет соединена с «Кашкаданом». Между ними появится лестничный марш. В парке пройдут соревнования по пляжному волейболу и уличному баскетболу, сегодня идет реконструкция по федеральной программе, поэтому объект полностью подготовят за счет внебюджетных средств республики и города. На площадках заменят покрытие, установят трибуны и раздевалки с летними душевыми.
Самый крупный объект - Центр спортивной подготовки по улице Камышлинской вошел в перечень 100 объектов к 100-летию республики. Будущий комплекс будет отвечать всем современным требованиям и стандартам. Под его крышей найдется место и для 50-метрового плавательного бассейна, и для зрительного зала на 1500 мест, и для медицинского центра. Помещения оборудуют подъемниками для людей в инвалидных колясках.
Сейчас огромную прямоугольную яму (будущую чашу бассейна) окружают спецтехника, трубы и материалы. Полностью объект планируют сдать к концу года.
- Оборудование высокого уровня, основа чаши из нержавеющего металла, ремонт некоторых узлов будет проводиться без слива воды, - объяснил генеральный директор «МКД-Строй групп» Ильгиз Бахтияров.
Юбилейный объект инспектирует вместе с Госкомстроем республики заместитель премьер-министра правительства РБ Марат Магадеев, который каждую неделю проводит здесь оперативные совещания.
- Было небольшое отставание по благоустройству, но генподрядчик уже ввел дополнительные силы, и у нас все идет по графику, - отметил он. - Оборудование поступает планомерно, и я думаю, что срывов не будет.
Строительство Паралимпийского центра ведется на площади в 14 га. Вторую его часть составляют корты для тенниса, дорожки для бега, сектора для прыжков, метания ядра. Рабочие уже уложили дренажную систему, и она уже прошла проверку.
Мария АПКАРИМОВА.