Обратный отсчет

Футболисты молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) разгромили сверстников из Македонии в матче отбора чемпионата Европы-2019.

Емельяненко: я бы сорвался раньше Хабиба и дал бы Конору по зубам

В интервью Sport24 российский боец ММА Александр Емельяненко ответил на вопросы о драке Хабиба Нурмагомедова, которую устроил он и его команда, после боя с Конором Макгрегором.