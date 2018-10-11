Впереди Токио!

Фехтовальщики Тимур Сафин и Артур Ахматхузин прославили Уфу планетарно, став чемпионами Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Рапиристы показали бойцовский характер и нашу спортивную школу.
…Как бурно встречали их в родном городе! Они проехали на кабриолете по улицам в жаркий августовский день, принимая поздравления от земляков, раздавая автографы… Пролетело два года. Что сейчас происходит в жизни наших звезд? Артур сейчас занимается тренерской работой в Московской области, помогает своей команде. Тимур – продолжает спортивную карьеру. В багаже побед 2018 года - золотая медаль в чемпионате Европы, который проходил в июне Сербии в Нови Саде (он обыграл француза Эрвина Ле Лешу, а ведь французы считаются лидерами в рапире), и бронзовая медаль чемпионата мира, проходившего в июле в Китае в городе Уси.
А встретились мы с ним на Всероссийских юниорских состязаниях - турнире сильнейших «Сабля Салавата», который проходит в эти дни в республиканском Центре подготовки высшего спортивного мастерства на Султанова, 24/1. Здесь он был в качестве судьи. Непривычно видеть его не в маске и в куртке с рапирой, а в костюме.
На дорожке шли отчаянные сражения… «Готовы?» - спрашивал очередную пару перед схваткой он и давал команду: «Начали!» «Справа атака, налево ушел!», «Туше!», а таймер тем временем отсчитывал время (бой длится три минуты), на табло высвечивались пропущенные удары. И вот наступил перерыв, в котором мы пообщались с олимпийским чемпионом..
- Как вы себя ощущаете в роли арбитра?
- Вполне, хотя, конечно, не сравнить с тем, когда фехтуешь сам. Бой – адреналин, азарт, стремительная реакция… А здесь слежу за всеми этими эмоциями со стороны. Но судить тоже полезно, и в который раз убеждаюсь, что в фехтовании очень важно быстро, вернее, моментально думать и реагировать за доли секунды. С интересом наблюдаю за нашими молодыми спортсменами и рад за них. Они прекрасно выступают на турнире, особо отмечу самарского рапириста Кирилла Бородачева – за отличную технику и бойцовский характер. Вообще, участники - хорошие ребята, некоторые тренируются со сборной командой страны, ездят на сборы.
- В состязаниях принимают участие и японцы.
- Да, приехали шесть спортсменов из Токио.Турнир расширяет границы. Растем, и, конечно, нам пора уже проводить международные состязания. Наша фехтовальная школа известна во всем мире. Кстати, победитель получит почетный приз – «Саблю Салавата» (уменьшенная копия). За это стоит побороться!
- Вспоминаете Рио?
- Да. Конечно, такое не забывается. Но почивать на лаврах не приходится. Уже после этого побывали на международных состязаниях, проходивших в Италии, Китае, Германии. Достижения - призовые места на этапах Кубка мира и в чемпионате Европы в прошлом году, а в этом году выиграли его.
- Следите за рейтингом?
- Для меня это не принципиально. Важно само фехтование, что могу улучшить, над чем еще нужно работать.
- Популярность фехтования выросла?
- Да, и заметно. В школе много новичков. Юноши и девушки занимаются с энтузиазмом. Если прийти на тренировки, то можно увидеть, что все спортзалы заполнены. Это, конечно, радует. Когда-то я и сам был новичком. Учился в обычной школе №128, и как-то раз к нам пришли фехтовальщики и рассказали об этом виде спорта, я загорелся, с тех пор с рапирой не расстаюсь. И меня воодушевляет, когда мальчишки и девчонки хотят заниматься, достичь чего-то в жизни. Мы ждем осуществления идеи о новом спортивном комплексе и верим, что он появится.
- Каковы ваши планы?
- Предстоит непростой сезон. В середине ноября стартует этап Кубка мира (пройдет в Бонне, в Германии), в конце месяца - Всероссийский турнир сильнейших в Новогорске (Московскаая область). Ну и самое главное со следующего года начинается отбор на летнюю Олимпиаду, которая пройдет в 2020 году Токио.
Беседовала Лилия ЗИМИНА.