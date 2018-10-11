Культурный код, зашифрованный в зданиях

Дома Бухартовского, Чижова, Шапина… «Имена» зданий часто неизвестны рядовым уфимцам, но вот их облик знаком каждому. Наследство отцов и прадедов сегодня не только наше достояние, но и предмет споров. Одни видят в них лишь неряшливые пятна на городской ткани, другие – ценные узоры.
Всего, по данным республиканского Управления по охране памятников культурного наследия и архитектуре, на территории Уфы числится 877 объектов, причем значительная часть их имеет статус «выявленных». По сути, это здания, которые только претендуют на статус памятника, но еще не внесены в государственный реестр. Для того чтобы они получили «охранную» грамоту, необходимо заключение государственной историко-культурной экспертизы. Процедура недешевая, а оплачивать ее должен собственник или заинтересованное лицо - орган госвласти или местного самоуправления. Заказать может и частная фирма, как правило, строительная или инвестиционная компания. Ведь по итогам экспертизы можно не только присвоить статус зданию, но и вывести его из реестра, открыв путь строительной технике. С начала года только семь домов попали в реестр, на днях список памятников регионального значения пополнили еще 8 зданий по улице Октябрьской революции. Но на очереди еще более 500.
Среди аргументов недоброжелателей старых домов часто можно услышать: «А вы походите за водой к колодцу, поживите с туалетом на улице в центре города. Может, тогда поймете всю «ценность» раритетов». Однако на всю республику не наберется и ста домов-памятников, которые до сих пор остаются жилыми (без учета «выявленных»). Многие из них давно расселены. К сожалению, процесс имеет и оборотную сторону, - желающих вложиться в историю не находится и опустевшие здания быстро ветшают и разрушаются. Так случилось с известным доходным домом Видинеева, так происходит с домом Бухартовского на улице Аксакова и десятком других строений старой Уфы. Если памятник выпадает из экономических отношений, участь его незавидна.
Список ценных строений, которые мы уже потеряли, длинный. Некоторые из них пытаются воссоздавать по старым планам. Первым опытом такого восстановления стал особняк Россинских - уникальный образец «лепного стиля» второй половины XIX века.
- Реставрационный процесс очень живой, множество нюансов вскрывалось по ходу дела. Решение разобрать памятник и восстановить его в мельчайших деталях появилось потому, что здание находилось в аварийном состоянии. Например, стены можно было пробить рукой, - пояснил архитектор Вали Каюмов.
Фундамент укрепляли и углубляли по старым планам, миллиметр в миллиметр восстанавливали стены. Деревянные окна сделали по дореволюционным фотографиям и рисункам. Старую лепнину пришлось полностью демонтировать, ее заменили копией из современных устойчивых материалов.
Еще один новодел появился на месте снесенного в 2006 году особняка купцов Бушмариных. Реставрируют усадьбу Соловьевых, здесь сохранилось не более половины оригинальных элементов. Остальные потерялись - дом долгие годы был жилым.
Благодаря такому опыту мы можем увидеть, какой была Уфа столетие назад. Но важно понимать, что ни одна даже самая талантливая копия не заменит оригинала. Главная ценность старинных зданий - в их подлинности, в том, что в них по существу сконцентрировано время. Оно и сделало заурядные и когда-то типовые постройки шедеврами.
По степени значимости закон разделяет памятники на объекты культурного наследия федерального, регионального и местного значения. Первых в Уфе всего десять. Среди них, например, здание бывшей земской управы, которое занимал «Уфимкабель». Объектов, обладающих ценностью для республики, 264.
В наших изданиях не раз поднималась тема исторической застройки. Важно понимать, что старые здания и тенистые кварталы не только украшение города, но и своеобразный культурный код, место, где наиболее остро ощущается преемственность поколений, где можно прикоснуться к истории своей семьи, города…
Екатерина МАРКОВА.