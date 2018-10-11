Футбольные фантазии

В театре оперы и балета прошла премьера балета «На футбол!».
Свободных мест в зале не было. Публике было любопытно, как постановщику Алексею Ищуку удалось соединить совершенно разные ипостаси - балет и спорт.
Не так уж часто наша труппа участвует в подобных экспериментах, а ее руководитель народная артистка России и РБ Леонора Куватова известна своей приверженностью к классическим постановкам. Совсем недавно мы имели честь наблюдать проект «Руди Денс», где было поставлено десять номеров на тему башкирского народного творчества и жизни Рудольфа Нуреева. Танцовщики с большим энтузиазмом подошли к лаборатории современного танца. В этом контексте публика предвкушала что-то необычное.
Замысел балетмейстера Оперного театра-студии имени Ю. Сперанского Российской академии музыки имени Гнесиных Алексея Ищука можно назвать оригинальным в попытке соединить несоединимое.
Сюжет прост: парень и девушка пришли на матч и оказались в разных группах болельщиков. В какой-то момент они сами оказываются на футбольном поле в противоположных командах. Несмотря на это, игра не смогла поколебать их любви друг к другу.
Чтобы придать сюжету мистический подтекст, в канву «повествования» включены различные стихии: спортивной удачи, футбольных правил, спортивной злости и допинга. По мере появления этих персонажей на сцене, на экране появлялись их имена. Догадаться без этого кто есть кто не представлялось возможным. По ходу действия все они, одетые в яркие, но по смысловой наполненности понятные только их создателю - художнику из Москвы Ирине Дерябиной, смешались в кучу. И публике было трудно угнаться за недюжинной фантазией автора. Хотя некоторые задумки были весьма неплохи. Например, замедленный полет мяча в ворота, который по пути «подкручивают» стихии в соавторстве с футболистами. Оригинально была задумана сцена с болельщиками, которые в конце концов сходят с трибуны и показывают класс во владении мячом.
И если многое в спектакле осталось тайной за семи печатями, то одно было очевидно: постановка явно сыровата и затянута. Футбол – один из самых динамичных видов спорта, и одноактный балет в 50 минут вполне мог уложиться в полчаса. Возможно, тогда удалось бы отделить зерна от плевел.
И в заключение хотелось бы вспомнить пословицу «Хороша ложка к обеду». Если бы премьера состоялась в разгар чемпионата мира по футболу (как и было сначала задумано), то эйфория, в которой на фоне успехов нашей сборной пребывал и стар и млад, сгладила бы многие недостатки. Но когда страсти уже улеглись, балет-футбол явно не взбудоражил ту стихию азарта, которой была заражена вся страна.
Саша БЕЛОВА.