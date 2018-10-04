Котельное обновление

Несмотря на начало отопительного сезона, на уфимских объектах теплоснабжения продолжаются масштабные ремонтные работы. Особое внимание уделяется водогрейным котлам – от них зависит как надежность обеспечения потребителей теплом и горячей водой, так и экономическая эффективность всей системы центрального отопления. Поскольку большая часть котельного оборудования была установлена еще в 1970-80-е годы, на повестке дня стоит не только замена изношенных элементов, прежде всего горелок и водогрейных труб, но и установка новых систем, повышающих эффективность работы газовых котлов.
В одной из самых крупных котельных города №39 в районе Телецентра, обслуживаемой МУП «Уфимские инженерные сети», в настоящее время идет капитальный ремонт котла мощностью 100 гигакалорий, способного обеспечить теплом и горячей водой десятки многоэтажных домов.
Капитальный ремонт, по сути, представляет собой практически полную замену всей водогрейной конструкции – с котла снимается слой теплоизоляции, газовые горелки, а изношенные экранные трубы, по которым циркулирует вода, прогреваемая сжигаемым в топке газом, убираются и заменяются новыми. Эти операции требуют высокой квалификации ремонтных бригад – размер котла составляет семь на семь, а высота - 13 метров, что выше четырехэтажного дома. Всего замене подлежит более 400 экранных труб, общий вес которых превышает 21 тонну. При этом работу по гибке труб для придания им нужной формы УИС выполняют самостоятельно – для этого были закуплены специальные станки.
- Замена изношенных труб экранной системы прежде всего повышает надежность и безопасность работы котельного оборудования, что сказывается на надежности снабжения потребителей, – говорит заместитель технического директора МУП УИС Ирек Гильманов. – Если во время отопительного сезона даже в одной трубе появится течь, котел придется остановить, остудить, слить воду, заварить место утечки, а затем вернуть в строй. На все про все дается примерно полдня, ведь в случае задержки можно нарушить параметры работы системы теплоснабжения тысяч квартир. Установка новых экранных труб также даст некоторый прирост КПД котла, поскольку старые имели на своих стенках коррозию и налет, что снижает эффективность работы.
Помимо проведения капремонта в 39-й котельной постепенно меняется система управления – вместо морально и физически устаревших аналоговых контрольных приборов появляются новые с выводом информации на жидкокристаллические экраны, а старые самописцы, фиксирующие параметры работы оборудования на бумажных носителях, уступают место цифровыми. Но главную роль играет внедрение энергоэффективных технологий.
- В перспективе мы планируем установить на систему отвода отработанных газов котлов конвекционные теплообменники, способные получать дополнительное тепло за счет конденсации водяных паров, - рассказывает Ирек Гильманов. – Окупаемость таких установок составит несколько лет. Также прорабатывается вопрос установок в котлах новых газовых горелок, обеспечивающих более эффективное горение топлива. Это позволит экономить до 7 кубометров газа на каждую выработанную гигакалорию тепла. По расчетам, установка новых горелок в котельной №39 позволит ежегодно экономить на топливе до 15 миллионов рублей.
Современная эффективность
Наряду с модернизацией, в ней на месте демонтированных устаревших котлов первой очереди планируется установка совершенно нового оборудования, что уже было сделано на других объектах УИС, к примеру, котельной №24 по улице Менделеева, где два котла 1972 и 1981 годов соседствуют с новым, начавшим работу в этот отопительный сезон. Первое, что бросается в глаза – разница в форме и размерах. Новое оборудование значительно компактнее старого, и если котлы советского производства снаружи выложены огнеупорным кирпичом и чем-то напоминают деревенские печи, то современный представляет собой компактный стальной цилиндр. Но главное отличие заключается в системе управления – на смену многочисленным вентилям, задвижкам, датчикам и манометрам пришел электронный пульт с жидкокристаллическим дисплеем и клавишами управления.
- Два установленных в котельной старых котла имеют мощность по 8 гигакалорий, а новый один выдает сразу 20, при этом он экономичнее на 70 процентов, - поясняет начальник участка Кировского УИС Олег Мальков. – Таких показателей удалось достичь прежде всего благодаря компьютерной системе управления, которая просчитывает объемы подачи газа и воздуха для оптимального процесса горения. В старых топках часть топлива, если можно так выразится, просто улетает в трубу, поскольку для управления работой котла используются только глаза и руки оператора, которые не могут сравниться с компьютером, способным максимально эффективно расходовать газ. При этом особых сложностей с управлением новым котлом у операторов нет: опытные специалисты берут инструкцию и идут работать, осваивая все тонкости буквально за несколько смен. Обслуживание и ремонт теплогенерирующих установок УИС будут производить своими силами. В отопительный сезон старые котлы котельной №24 отключат, а снабжение потребителей будет обеспечивать только новый.
Алексей ФАТЫХОВ.