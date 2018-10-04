История через призму личных судеб

Когда мы только входили в этот проект, было сомнение, что школьные музеи будут похожи друг на друга. Но вот уже выходит пятый выпуск проекта и, оказывается, у каждого из них есть своя ни на что не похожая изюминка.
- Наш музей был создан в 1967 году по распоряжению директора Агзама Файзуллина, который и сам был участником войны, - начинает свой рассказ Людмила Иванова, директор школьного музея гимназии № 39. – И он получил название «Музей Славы родственников учащихся». Мы решили оттолкнуться от слов Цицерона: «Нам дороги дети, родители, родственники, но все представления о любви к чему-либо соединены в одном слове Отчизна». Поэтому через славные биографии родственников наших учеников мы пытаемся формировать искренние чувства к нашей Родине.
И действительно, какой период ни возьми прошлого неспокойного XX века, обязательно находятся пересечения с учениками 39-й гимназии.
- Мы пытаемся показать историю страны через биографию семьи. Вот, к примеру, известная в нашей республике семья Кадомцевых. Инна Самуиловна Кадомцева, сестра Михаила и Эразма, является бабушкой двух наших выпускников – Алеши и Володи Щербацких. Судьба ее была трагичной – во время Гражданской войны она спрятала в своем доме раненую жену красного комиссара, и за это была расстреляна белыми, - рассказывает Людмила Сергеевна. - И эти судьбы потом становятся частью наших уроков. Именно так, через призму семьи и родственных связей мы пытаемся разглядеть историю нашей страны.
К тому же так получилось, что родственники учеников находятся во всех периодах прошлого века. Среди них есть оперная певица Саида Аскарова, основатель уфимского сельхозинститута Абдурахман Ассадулин... А вот на стенде глядит на нас фотография первой башкирской женщины-нефтяника Магрифы Мавлютовой. В годы войны она выезжала на фронт в расположение 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, а после войны стала инициатором создания первого на востоке нашей страны Уфимского научно-исследовательского нефтяного института.
- Мавлютова потом стала бабушкой и мамой нескольких наших выпускников, - дополняет рассказ Людмила Иванова. Кстати, она была моей классной руководительницей, и я прекрасно помню, как каждый свой урок она нас погружала в историю страны через спектр воспоминаний наших дедов, прадедов.
Мы подошли к самой трагичной странице – к началу Великой Отечественной войны. На стендах глядят на нас глаза тех, кто первым встретил фашистскую орду на пограничных рубежах. За время той страшной войны было удостоено званием 278 уроженцев нашей республики. И многие из них стали дедами и прадедами учеников гимназии – здесь и Муса Гареев, дед выпускников 39-й, и дедушка моей одноклассницы Иван Доброзез.
- Посмотрите на этот стенд, - привлекла мое внимание Людмила Сергеевна. – Здесь фотографии наших учителей, которые участвовали в той страшной войне. – Наш директор Агзам Файзуллин, Федор Демьянович тебе преподавал физику, Николай Иванович Татарчук вел уроки НВП. Он встретил войну в четыре часа утра. Его часть находилась во Львове. 21 июня их отпустили в увольнительную, он с товарищами погулял в парке, сходил на спектакль «Кармен», а ранним утром в сон ворвался крик дежурного: «Рота, подъем! В ружье!». И так для него начался долгий путь к Победе.
А вот что я не ожидал, это то, что Иван Панфилов, командующий знаменитой дивизии, тоже пересечется с историей 39-й гимназии.
- Он наш прапрадед, - поясняет экскурсовод.
А еще среди наших родственников оказались и «черный генерал» - Даян Мурзин, и Анвер Бикчентаев, автор книги «Сколько лет тебе, комиссар?», и даже классик башкирской литературы Мустай Карим. Дед Зули Галеевой, к примеру, лично участвовал в пленении фельдмаршала Паулюса.
- Людмила Сергеевна, а как вам удается прослеживать эти довольно тоненькие нити родственных связей?
- Дело в том, что мы каждому нашему новому ученику предлагаем анкету, в которой он рассказывает о своих дедах, прадедах. Знаете, недавно мне один ученик в своей исследовательской работе сделал примечательный постскриптум: «Эту работу я начал под давлением директора музея Людмилы Сергеевны Ивановой, но, заканчивая ее, вдруг узнал, как много в прошлом моей семьи настоящих героев. Тех, на кого я должен равняться».
В этой скромной комнате проходит до сорока различных экскурсий, а помогает в этом Совет музея, который создан из учеников гимназии. Каждый из его членов связан родственными узами с героями музея.
- А вы знаете, недавно я провела на уроке опрос, сколько героев Советского Союза осталось в названиях нашего города? Вспомнили Жукова, Гагарина... Вот и все. А это значит, что наша работа должна продолжаться.
Владимир ГЛИНСКИЙ.