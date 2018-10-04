На поле брани убиенные

В разделе «Хроника» 5 апреля 1904 года в «Уфимских губернских ведомостях» появилось сообщение с театра Русско-японской войны:
«На чрезвычайном собрании членов Уфимскаго Общественнаго Собрания, 3 апреля, было стоя и благоговейно выслушано, за собственноручною подписью, письмо Его Императорскаго Высочества Государя Наследника.
Затем по предложению совета старшин, оставшихся на своих местах, собрание постановило в 1 час дня 4 апреля отслужить панихиду по адмирале Макарове и воинах, на поле брани убиенных. Панихида была отслужена в помещении собрания, в присутствии вице-губернатора Н.Е. Богдановича и убитого горем отца, потерявшаго единственнаго сына городского головы А.А. Маллеева, большого числа членов собрания и посторонних лиц».
Это в Уфе получили известие о сражении при Порт-Артуре 31 марта. Накануне вечером вице-адмирал Макаров выслал отряд миноносцев в разведывательный рейд, а утром узнал, что миноносец «Страшный» вступил в неравный бой с восемью японскими кораблями: два крейсера и шесть миноносцев. Первым выстрелом японский снаряд разорвался у носового орудия, погибли капитан Юрасовский и орудийная прислуга. Командование принял на себя лейтенант Ермий Маллеев.
Это был его первый и последний бой. Из кормового орудия «Страшного» был подбит один из японских крейсеров. Но и он получил подводную пробоину, заглохли машины, миноносец начал стремительно погружаться в воду. На помощь был выслан крейсер «Баян». А чуть позднее в море вышел флагманский броненосец «Петропавловск» под командованием самого адмирала Макарова. Броненосец подорвался на якорной мине, от взрыва детонировал боезапас в носовом артиллерийском погребе, «Петропавловск» затонул. На броненосце спасли 80 человек, из команды «Страшного» в живых осталось пятеро. Лейтенанта Маллеева среди них не оказалось. Ему исполнилось всего двадцать семь лет.
В «Уфимских губернских ведомостях» продолжали появляться сообщения о траурных богослужениях:
«Архиерейское служение. В воскресенье, 4 сего апреля, Преосвященнейший Христофор, Епископ Уфимский и Мензелинский, совершил заупокойную литургию в Уфимском Кафедральном Соборе, а по окончании литургии - панихиду о православных воинах, за веру, Царя и отечество на брани живот свой положивших.
Таковая же панихида была совершена, 5 сего апреля, по вице-адмирале Макарове, лейтенанте Маллееве и враче Волкове, также и в Уфимской мужской гимназии, в которой воспитывались двое последних из них. На панихиде присутствовали педагогический персонал и все учащиеся».
Да, на «Петропавловске» служил еще один уфимец - старший судовой врач Андрей Николаевич Волков, который с серебряной медалью окончил гимназию, с отличием - военно-морскую академию, участвовал в полярной экспедиции на Шпицберген.
«От служащих Уфимской Городской Управы, 6 сего апреля, в 12 часов дня, в помещении канцелярии последней будет отслужена панихида по лично им известном, геройски погибшем на миноносце «Страшный» в бою с японцами, 31 марта, лейтенанте Ермии Александровиче Маллееве».
«Уфимский Губернский Казенный Раввин имеет честь довести до сведения проживающих в городе Уфе евреев, что в субботу 10-го апреля сего года, в 10 часов утра, в здании Еврейскаго Молитвеннаго Дома будет отслужена панихида о погибших в борьбе с Японией вице-адмирале Макарове, лейтенанте Маллееве и прочих погибших на войне воинах. Уфимский Казенный Раввин М. Аптекарь».
Отец лейтенанта Маллеева - статский советник Александр Александрович, занимавший с 1893 года пост городского головы, то есть мэра, говоря современным языком. Он много сделал для процветания нашего города. Именно при нем были выстроены значимые по сию пору здания, в том числе 2-я женская гимназия, городской банк, библиотека, Александровское реальное училище (перечислять можно долго), замощены улицы, к примеру, Большая Казанская, проложен водопровод, проведено электричество. Он вникал во множество мелких дел, вплоть до личного осмотра мясных лавок, проведения лотереи «в пользу Местнаго Правления Краснаго Креста», сбора шестидесяти пудов фронтовых подарков.
Смерть сына подкосила его. В ноябре 1905 года он вынужден был просить об отставке. Но, как писали «Уфимские губернские ведомости»:
«По выслушании думой письменнаго заявления городского головы А.А. Маллеева, в котором он, принося искреннюю благодарность городской думе за доверие ея, которым пользовался в течение долгих лет, просит, по разстроенному здоровью освободить его от должности, дума, по обсуждении этого вопроса постановила: по возвращении из месячнаго отпуска г. Маллеева, сделать ему от имени думы предложение продолжать свою общественную службу».
Александр Александрович уехал на лечение за границу, а вскоре по возвращении, в начале 1906 года, умер и был похоронен на Ново-Ивановском кладбище, в старой его части, где сейчас расположены промышленные корпуса и развлекательный центр «Колизео».
В память Маллеева-младшего члены Уфимской городской думы единогласно постановили ходатайствовать о переименовании улицы Садовой, где он жил в родительском доме, в улицу лейтенанта Маллеева. Непонятно почему, но земская управа ответила отказом. Так что теперь в нашем городе есть улица адмирала Макарова, а Садовая, на высоком берегу Белой, неподалеку от Первой Соборной мечети, носит имя Александра Матросова.
Кстати, об именах. Почему Маллеевы решили дать сыну столь необычное имя? Думается, оно было выбрано по святцам. Жил во II веке нашей эры воин и святой мученик Ермий Команский. День его празднуется 31 мая, стало быть, именины Ермия Маллеева приходились как раз на это число. Косвенным подтверждением тому может служить панихида, состоявшаяся в зале Городской думы 31 мая.
«Городской голова 31 мая, в третьем часу дня, явился к г. Управляющему губернией и просил разрешить пригласить гласных и служащих управы на панихиду по русским воинам, павшим в морском бою 14 и 15 мая. Просьба головы была уважена».
Пусть звучали другие имена, Александр Александрович вспоминал своего Ермия, Еремку, Еремушку, как звали его в детстве.
Анна Маслова.