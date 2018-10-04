По скалам – к успеху

«Хотите добиться высоких результатов? Тогда карабкайтесь к своей мечте!» - утверждает заслуженный тренер России Любовь Степанова. Со своей командой она объездила почти весь земной шар. Ее воспитанники могут похвастаться внушительной коллекцией наград.
Сегодня отделение скалолазания Спортивной школы олимпийского резерва №11 переживает свой расцвет. День за днем высоты покоряют ее 129 воспитанников. В резерве из-за недостатка мест ждут очереди еще порядка 70-ти желающих. 40 % от общего числа учеников – девушки. По словам Степановой, как ни странно, скала (пусть даже искусственная) легче дается прекрасному полу. Она рассказывает об успехах своих ребят:
- Евгений Вайцеховский стал чемпионом Мира, Европы, четырехкратным обладателем большого Кубка мира. Александр Степанов один раз победил на первенстве мира, Руслан Файзуллин - дважды, а Дарья Кан – четырежды. Чтобы добиться таких результатов, нужно начинать тренировки как можно раньше. Например, мы не принимаем в отделение ребят старше 12-ти лет. Зато если раньше скалолазанием занимались строго до 20-ти, то теперь нет ограничений для тех, кто демонстрирует блестящие результаты. Двум самым возрастным спортсменам - по двадцать пять. Если сравнивать посещаемость с другими секциями, то конкуренцию нам составляют футбол, хоккей и художественная гимнастика.
Любовь Степанова познакомилась с этим видом спорта будучи третьекурсницей факультета иностранных языков и сразу же влюбилась. О том, чтобы оставить занятие в разряде любительских, не могло быть и речи. Она получила второе образование по направлению физической культуры, «узаконив» этим отношения с любимым делом. Теперь колесит по миру:
- Впечатлил Ниагарский водопад в Канаде, также «барабанное» приветствие местными жителями в Новой Каледонии и китайские драконы. Но для таких путешествий нужно очень много работать. Мы принимаем в секцию только после сдачи ребенком десяти нормативов. Ребята и их родители часто допускают большие ошибки, обрезая себе путь к этой цели. Во-первых, скалолазание требует стопроцентной отдачи, а дети совмещают это с подготовкой к ЕГЭ, прогулками, компьютером. Во-вторых, успех зависит от вовлеченности родителей в процесс. В нашем отделении отсидеться не получится. Через полгода воспитанники участвуют в первенстве спортшколы, спустя год - на уровне города, и в среднем через пару лет - на региональном. У секции есть и свои трудности. Прежде всего нужно обновить скалодромы. Кроме того, необходимо наращивать тренерские кадры. Также хочется, чтобы появились отдельные специалисты по подготовке трасс, которые будут осуществлять смену рельефов и зацепов.
По словам Любови Александровны, команда участвует ежемесячно как минимум в двух соревнованиях. В ноябре их ждет первенство страны по многоборью в Тюмени, в октябре чемпионат России по многоборью в Москве, участниками которого станут мастера спорта Наталия Степанова и Руслан Файзуллин.
- Впервые я увидел скалодром в 158-й гимназии, будучи учеником. До этого занимался футболом, легкой атлетикой. Скалолазание какое-то время совмещал с тайским боксом, - рассказывает Руслан. - Принял участие в соревнованиях уже через полгода занятий. В 2011 и 2012-м годах стал победителем первенства мира. В 2013-м – участником Всемирных игр. В 2017-м году в Уфе одержал победу на взрослых всероссийских соревнованиях. До 2015-го был в юниорском подразделении, а с 2016 года перешел во взрослое, первой победой в котором стало 2-е место на Кубке России. Сильное впечатление производят новые страны. Помню, как в Сингапуре мы состязались на берегу океана. Было очень живописно: ты карабкаешься по скале, а на заднем фоне – накатывает волна! Кроме того, там хорошо проходит акклиматизация, несмотря на влажность. Скалолазание включает в себя четыре дисциплины: скорость, трудность, боулдеринг, многоборье. Сейчас к чемпионату по многоборью «натаскиваю» два последних навыка. Параллельно учусь в УГАТУ и стою на перепутье в вопросе выбора профессии. Главное в соревнованиях – уметь преодолевать волнение и иметь особую технику. Я стараюсь как можно активнее отталкиваться, не повисать на руках, а твердо стоять на ногах - вне зависимости от того, стена это или даже потолок.
Руслан Файзуллин сожалеет, что в секции нет 15 - метровой скоростной стены для скалолазания, которая находилась бы в помещении. А ведь именно эта высота является золотым стандартом российских и мировых соревнований.
Для воспитанников Степановой сезон обещает быть насыщенным. В январе 2019 года их ждут Всероссийские соревнования «Невские Вертикали» в Санкт-Петербурге.
Юлия ГОЛОВИНА.