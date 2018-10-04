Возвращение лета

- Ты алкоголик, хулиган и дебошир!
- Ну, знаете ли, с таким резюме можно в Думу избираться!
Яркие, красочные и смешные диалоги, музыка и много солнца – такое впечатление должно остаться от фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова», предпросмотр которого прошел накануне в Уфе. Перед демонстрацией ленты уфимцы смогли пообщаться с исполнителем главной роли, сценаристом и продюсером Алексеем Гуськовым.
- Ироничная комедия с глубоким смыслом начиналась с идеи, которая оформилась после одного опроса. Респондентам задавали два вопроса: что бы вы делали, если бы жили вечно и если бы – две недели. Как выяснилось, 94 % ответов на оба вопроса совпали, - рассказывает он. - Все ответы мужчин были связаны с женщинами и наоборот. Получается, что главное – это любить и быть любимым.
Алексей Геннадьевич признается, что его целью было сделать такое кино, чтобы после просмотра у зрителя оставалось хорошее, приподнятое настроение, желание жить и понимание, что все это пролетает быстро и кроме людей вокруг ничего ценного и нет.
Многое в фильме перекликается с настоящей жизнью актера: его герой — бывший актер Александр Христофоров, некогда блистал на театральной сцене, а достигнув определенного возраста, понял, что жизнь у него не сложилась. В реальности Гуськов чрезвычайно востребованный мастер сцены. Известность снискали ему яркие работы в кино и театре - «Мусорщик», «Дневник убийцы», «Заколдованный участок», «Турецкий гамбит», «Тот, кто гасит свет», «Диверсант 2: Конец войны» и многие-многие другие.
- Самое сложное было сложить структуру сценария, я работал не с одним мастером, и пройти от сюжета до воплощения, создать визуальный ряд удалось не сразу, - признается Гуськов. – В итоге это получилось у Евгения Шилякина с Павлом Усачевым, мое участие заключалось в том, чтобы не потерять основную мысль.
- Любое кино может быть рассчитано на какую-то аудиторию, но все люди очень разные, и я хочу посмотреть на своего зрителя, - рассказывает Алексей Геннадьевич. – Уже сейчас могу сказать, что аудитория совершенно неоднородная, разные возрасты, социальные слои. Люди идут, чтобы поднять себе настроение, это смешной и светлый фильм, предназначенный для всей семьи.
Юлия ПАХОМОВА