«Забористый» вопрос

- Наш многоквартирный дом огорожен забором, имеет ворота и калитку при въезде во двор, но они с апреля не работают. Несмотря на это, мы исправно каждый месяц платим 280 рублей за данную услугу. Несколько раз звонил и писал в управляющую компанию «Эверест», но они мер так и не предприняли, - пожаловался в редакцию житель дома №10 по улице Запотоцкого Рифиль В.
Сегодня мужчина размышляет над подачей иска в суд, чтобы в дальнейшем ему и соседям сделали перерасчет за шесть месяцев. Ведь деньги уплачены, но за что? Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в «Эверест».
- В статью расходов (280 рублей) входят не только ремонтные работы, но и оплата охранной службы. Возле домов №№10 и 12 по улице Запотоцкого находится пост, где круглосуточно дежурят охранники. Они не пускают на территорию посторонних людей, - объяснил главный инженер Юлай Имаев.
С тем, что услуга оказывается не в полном объеме, он все же согласился. Как выяснилось, недавно УК поменяла подрядную организацию, занимающуюся обслуживанием ворот. Прежняя не справлялась со своими обязанностями должным образом, а их преемники на днях заказали новый механизм. Ждать его придется 3-4 недели.
Из-за чего или из-за кого вышли из строя ворота, если здесь установлено круглосуточное дежурство?
- Некоторые жильцы из-за невнимательности сами привели механизм в негодность: когда заезжали – зацепили привод ворот. Отсюда и поломка, - добавил Имаев.
Мария Апкаримова.
Фото Валерия ШАХОВА.