Коммунальное расследование

- Еще летом я обращалась в редакцию с жалобой. Дело в том, что в моей квартире нарушилась вентиляция, стали появляться неприятные запахи. А потом в очередном номере «УВ» прочла ответ: специалисты приходили, все исправили. Но этого не было! – удивляется жительница улицы Машиностроителей Лидия М.
Проштудировав корреспонденцию и прошлые номера, мы выяснили: действительно, женщина обращалась. И ответ чиновников по ее проблеме был. Однако, как заявила уфимка, с мертвой точки дело не сдвинулось… Мы решили разобраться в ситуации.
Стоит уточнить – речь шла о нарушении циркуляции воздуха в канализационном стояке. Том самом, что проходит по всем этажам до самой крыши. Приспособление это является частью домового имущества. А значит, ремонтироваться и содержаться должно коммунальными службами. Вот что было написано в официальном письме из УЖХ столицы. «По информации управляющей компании, работы по вышеуказанному адресу проведены специализированной организацией ООО «Уникс»…».
Добиться ответа от жилищников Калининского района не удалось. Зато предполагаемые исполнители пошли на контакт. Неожиданные подробности раскрыл инженер трубо-печного участка Динар Муфтахов:
- Прочитав жалобу в вашей газете, мы сразу обратились в местное ЖЭУ № 25. Как оказалось, заявки от жительницы к ним не поступило. Прибыв по указанному адресу, мастер обнаружил систему не в неисправном, а в разобранном состоянии! Оказалось, здесь орудовали мошенники.
К жильцам обратились некие люди, предложившие отремонтировать воздуховод. Представили ли документы – неизвестно. Зато сумму услуги озвучили вполне кругленькую. После чего провели какую-то «работу» и скрылись. Разумеется, стало только хуже…
Оценив ситуацию, сотрудники «Уникса» составили дефектную ведомость. А в ЖЭУ направили письмо о необходимости ремонта. Таким образом, у проблемы появился обозримый срок решения.
- К сожалению, сейчас мы заняты экстренными задачами. Вопрос по дому № 13 на улице Машиностроителей решим до 10 октября. Касательно мошенников могу сказать, что этот случай не единственный. Злоумышленники пользуются наивностью и неосведомленностью граждан. Те же вентиляционные работы мы, например, проводим совершенно бесплатно, плюс ко всему даем гарантию качества.
В ситуации разбирался Егор СОЛНЦЕВ.