Рано радовались

На улице Черниковской возле дома №3/1 месяц назад случилась авария, прорвало трубу и вода начала проникать в подвал дома. Жильцы позвонили в аварийно-диспетчерскую службу района, и проблему решили – прохудившуюся старую трубу заменили. Но, как выяснилось позже, радоваться было рано.
- Одну-то проблему решили, – рассказывает жительница дома Антонина Бакирова, - приехали специалисты БашРТС, раскопали траншею, трубу заменили. Но дело в том, что яму, которую они выкопали, после проведенных работ только слегка присыпали черноземом и, видимо, посчитали, что этого достаточно. А раньше у дома были хорошие отмостки, газон. Сейчас опасно туда подойти.
Мы побывали по данному адресу. Антонина Петровна встретила нас, показала злополучное место. Для демонстрации проткнула чернозем палкой, которая легко ушла глубоко вглубь. А ведь ненароком наступишь и провалишься!
- Беда в том, что траншея, кстати, как видите, довольно глубокая, возле угла дома, где находится сточная труба. Если начнутся дожди, вода по трубе польется сначала в траншею, а потом в подвал. Мы звонила много раз в аварийную диспетчерскую службу Калининского района, в ЖЭУ, но нигде не дают внятного ответа, когда все будет исправлено.
Получается, недоделка вырастет еще в одну проблему.
Мы попробовали разобраться в ситуации и тоже начали со звонка в аварийно-диспетчерскую службу.
Там нас внимательно выслушали и сказали, что нужно обращаться в ЖЭУ №29, которое обслуживает дом. Позвонили туда.
- Мы знаем об этой ситуации, - ответил нам инженер Владимир Вячеславович, - отправили письмо в БашРТС, в котором напомнили о необходимости благоустроить территорию после проведенных работ. Ответа пока нет.
Звоним в БашРТС. Заметим, что дозвониться туда сложно, «горячая линия» постоянно обрывается, либо никто не отвечает. И все-таки нам удалось услышать голос оператора. Наш вопрос перенаправили специалистам пресс-службы. Они попросили час, чтобы выяснить обстоятельства истории. И вот ответ:
- Работы по благоустройству возле дома на улице Черниковской, 3/1 будут завершены к концу сентября. Однако на календаре 27-е число – конец месяца близок. Мы вновь позвонили жильцам дома, которые сообщили, что все пока остается как есть, никто не занимается исправлением недоделанных работ. Жильцы осторожно обходят траншею, запрещая детям играть рядом с опасным местом. А ведь скоро начнется настоящая осень с дождями, лужами. Как долго будут терпеть жильцы эту ситуацию?
Виктория ИВАНОВА.