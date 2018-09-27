Непоседливая «семерка»

Наверное, сама непростая судьба школы №7 определила содержание ее музея. Не случайно на его двери висит табличка «Музей боевой славы». Ведь и самой «семерке» тоже пришлось хлебнуть военного лихолетья.
С места на место
Хотя 1 сентября 1937-го, когда она впервые распахнула свои двери в здании на улице Революционной для учеников, об этом мало кто задумывался. По архивным данным ее тогда посещал 1131 учащийся, а директором был Николай Васильевич Смирнов. Но стоило начаться Великой Отечественной, как на фронт добровольцами ушли и директор школы, и учителя, и выпускники. Вскоре в здании разместился эвакогоспиталь, где над ранеными шефство взяли ученики. А учиться пока приходилось в бараках насыпного типа на расположившейся неподалеку улице Семена Буденного (ныне Мингажева). В 1942 году ее переводят на окраину города, в двухэтажное здание на улице Бабушкина, 21. Оно сохранилось и сегодня, хотя уже тогда находилось в плачевном состоянии, на первом этаже не было даже пола. Силами самих учеников школа была подготовлена к проведению занятий. А уже после войны к ней пристроили столярные и слесарные мастерские, спортзал, пионерскую комнату.
Вот что вспоминает о том времени бывший ученик «семерки» Яков Сметанин:
«Моя первая учительница Алевтина Георгиевна привела меня в 1а класс в 1954 году. Душевным была она человеком, понимала каждого ребенка, и мы все ее любили как свою родную маму. С ней мы ходили в чудесный парк им С.М. Кирова, уютный был парк, а через дорогу находился кинотеатр «Урал». Алевтина Георгиевна водила нас на очень хорошие детские фильмы, такие как: «Орленок», «Тимур и его команда», «Васек Трубачев» и многие другие. Помню, как помогали строить слесарную и токарную мастерские и спортзал. Вообще в этой школе было все уютно и компактно, учеников было много, а места хватало всем».
И уже в 1971 году она наконец переехала в свое нынешнее просторное здание на улицу имени Города Галле.
Затея боевых подруг
В 1982-м в Советском районе организовался Клуб фронтовых подруг». Тогда в него входили 343 бывшие фронтовички. Натуры они были деятельные и тут же создали рабочие секции: военно-патриотическую, медицинскую, культмассовую и бытовую. Откуда я это знаю? Дело в том, что музей в школе №7 как раз и посвящен теме «Женщина на войне», потому что был создан 5 мая 1985 года при инициативе как раз того самого Клуба фронтовых подруг. А так как он был районный, то в музее собралась целая коллекция альбомов с историческими изысканиями по этой теме поисковых пионерских отрядов со всего Советского района.
- А вот взгляните, - подозвал меня смотритель музея преподаватель ОБЖ Анатолий Тихонов.
Под стеклом лежали подлинные документы военных времен: письма, приказы о вынесении благодарности, комсомольские билеты, даже телеграммы. Вот текст одной из них:
«Алтай. Маркиной, Шевкуновой!
Дорогие девушки, поздравляя вас с международным праздником Первого мая, разрешите поздравить вас, Галя и Зоя, с днем рождения и пожелать вам еще больших успехов в боевой, плодотворной работе на благо Родины для быстрейшего разгрома врага, для скорейшего возвращения к семейному очагу. Мы выражаем уверенность, что собравшись дома за семейным столом, мы вспомним каждого из нас, проведенные вместе годы, и уверены, что вы до конца останетесь в первых рядах лучших людей нашей части, помогая тем самым разгрому врага. С приветом, девушки общежития №12: Донцова, Власова, Макиенко, Горбунова, Митина, Синицина, Чайкина, Титова, Шушунова, Салова, Акчева, Афанасьева. 2/5 44 года».
Вот такая телеграмма. Раньше люди не стеснялись произносить подобных слов. Может, потому что действительно были готовы отдать за них жизнь? О чем свидетельствует в музее целая стена памяти, на которой в длинных столбцах, как на последнем своем марше стоят имена девушек-фронтовичек.
Поиск продолжается...
А этот альбом рассказывает о работе школьного отряда «Поиск» и начинается он с 11 сентября 1980 года, когда в школе №11 собрались выпускники 1940 года, чтобы помянуть своих погибших одноклассников, а среди них и Машу Ахматову, погибшую под Сталинградом в марте 1942 года. Отряд «Поиск» смог тогда найти ее сестру Ляйлу Вартанову и привести ее на эту встречу. И так страница за страницей, за датой — дата. Альбом представляет собой дневник, в котором видно, как год за годом отряд разыскивал свидетельства о далекой даже в те годы войне. На основе этих материалов и появилась впоследствии экспозиция школьного музея. А из дальних поездок на места боев привозились проржавевшие пулеметные ленты, гильзы от снарядов. Да и Клуб фронтовых подруг не оставлял музей без внимания: так в нем появились их личные вещи военных времен (фляжки, котелки, ложки). Появился в музее и патефон завода «Молот» первых послевоенных лет.
Женское лицо войны
В годы Великой Отечественной войны в Вооруженных силах нашей страны впервые появились женские боевые формирования. Из женщин-добровольцев было сформировано три авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й истребительный полк ПВО; Отдельная женская добровольческая стрелковая бригада, Отдельный женский запасной стрелковый полк, Центральная женская школа снайперов, Отдельная женская рота моряков и др. Всего же на фронтах той войны в разные периоды сражались от 800 тыс. до 1 млн. женщин, 80 тыс. из них были советскими офицерами.
Владимир ГЛИНСКИЙ.