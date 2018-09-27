Чтобы «тихая охота» обошлась без жертв

- Вдруг скрутило живот, затошнило. Когда уже поднялась температура, вызвал «Скорую», - рассказывает 43-летний Геннадий Марченко. – Оказалось, заболел от опят, которые купил на рынке.
Как сообщает Роспотребнадзор по РБ, в течение года в республике зарегистрировано 5 случаев отравления грибами. Люди, попавшие в больницу, как оказалось, не соблюдали элементарных норм осторожности.
Сейчас наступил самый урожайный месяц – дождливая теплая погода помогла взойти маслятам, подберезовикам, лисичкам, рыжикам, груздям. На базарах появились бойкие продавцы с большими ароматными корзинами. Один из самых огромных минусов стихийной торговли – отсутствие сопроводительных документов на реализуемую продукцию, поэтому предлагаемые лисички и подберезовики, такие аппетитные на вид, могут быть собраны около дорог. Бензиновые выхлопы, пыль и гарь прекрасно впитываются в пористую поверхность грибов и могут сделать их ядовитыми. Также не следует собирать их возле промышленных зон, свалок.
Отравление могут вызывать ядовитые бледная поганка, мухоморы, если «тихий охотник» не особо разбирается в них.
- Не следует класть в корзинку неизвестные или малознакомые грибы, а также старые и гнилые, - рассказывает пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Кучимова. - Внимательно следите за детьми, объясните им, что далеко не все красивые грибы можно собирать и тем более, недопустимо пробовать их сырыми.
Специалисты советуют: тщательно осматривайте каждый экземпляр отдельно. Так, опята должны быть с пластинками под шапочкой. Не рекомендуется собирать грибной урожай в полиэтиленовые пакеты, используйте для этого плетеные корзинки.
Не оставляйте обработку собранных грибов «на потом», очистите их и готовьте сразу после того, как собрали. Для этого замочите их на несколько часов в соленой воде, отвар обязательно слейте. Варить не меньше двух часов, чтобы все ядовитые вещества выпарились.
- Несъедобными опята могут стать в результате нарушения технологии приготовления, - делится опытная хозяйка Раиса Гирфанова. - Я делаю много заготовок на зиму и всегда обращаю внимание на целостность банки. Если крышка вздута либо под ней образовалась плесень, то такой продукт есть не стоит.
При употреблении консервированных грибов возможно возникновение тяжелого заболевания – ботулизма, которое проявляется спустя 12–72 часа после приема грибов в пищу.
- Первыми признаками отравления грибами являются: тошнота, рвота, обильное слюноотделение, повышение температуры тела. Также наблюдаются возрастающая слабость, головокружение, сильные боли в животе, жидкий стул, возможно появление судорог, нарушения зрения. Иногда больные бредят, у них появляются галлюцинации, - комментирует врач-токсиколог Альберт Гарипов. - В таких случаях необходимо срочно обращаться за медицинской помощью и ни в коем случае не заниматься самолечением.
По оценке ученых, грибы – особый вид флоры, содержащий в себе признаки как растений, так и животных. Поэтому врачи признают их тяжелой пищей и не рекомендуют есть независимо от способа и времени приготовления страдающим от болезней желудочно-кишечного тракта, беременным и кормящим женщинам, детям, а также пожилым людям.
И все-таки нашими любимыми блюдами остаются грибные пироги, закуски и консервы. Поэтому ряды собирателей не редеют.
- Под мостом через Белую, по дороге на Бирск, вдоль дамбы груздей хоть косой коси. С одного места по ведру, - делится блогер Kabzon. - Только не ленитесь на коленках ползать. Грибы под слоем листьев и травы. Как найдете один, так вокруг него и ищите.
Опытным сборщикам известны грибные маршруты. Под Уфой немало мест для их сбора. Для того чтобы найти опята, лучше отправляться в село Нурлино, расположенное всего в 40 км от города. Ближе есть неплохие места в Дмитриевке: лисички, боровики и сыроежки растут прямо за поселком, в лесополосе. В Красном Яре Уфимского района обычно находят в полях шампиньоны, вырастающие после сенокоса. Только здешняя земля богата еще и поганками, поэтому будьте осторожны. А в Кандрах много опят и лисичек. Если нужны подосиновики и маслята, езжайте в деревню Осоргино, называемое «грибным раем».
Если отъехать подальше, то в деревне Языково Благоварского района можно разжиться классическими белыми грибами и набрать подосиновиков. Рыжики собирают в деревне Ишкарово в Илишевском районе. Леса Кушнаренковского района богаты груздями обыкновенными и желтыми.
Зиля БАДРИЕВА