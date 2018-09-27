СТОП, ИНСУЛЬТ!

Мы открываем новую рубрику, посвященную профилактике инсульта. Внештатный специалист-эксперт по вопросам координации организации медицинской помощи при нарушениях мозгового кровообращения Минздрава РБ, главный врач Больницы скорой медицинской помощи г.Уфы Ирина Карамова расскажет о том, как предупредить заболевание, о первых его симптомах и факторах риска, новейших методиках лечения. Необходимость в этом назрела давно: среди сердечно-сосудистых заболеваний инсульт стал основной причиной смертности и инвалидизации. Слово ведущей рубрики Ирине Карамовой:
- В майском Указе президент РФ В. Путин поставил задачу: к концу следующего десятилетия увеличить продолжительность жизни в стране до 78 лет (к 2030 году до 80 лет). В связи с чем разработан Федеральный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, до 2024 года прописаны показатели, насколько необходимо улучшить ситуацию. Свою программу и пакет предложений предоставил республиканский Минздрав, к реализации которой приступят уже с 1 октября.
На базе нашей клиники БСМП открыт один из первых в России Региональный сосудистый центр, за которым закреплено свыше 1 млн населения. Четко отработаны маршрутизация, стандарты и порядок оказания медпомощи. Мы имеем все необходимое – новейшее оборудование и высококвалифицированных специалистов, чтобы предотвратить тяжелые последствия инсульта. Но, к сожалению, смертность и инвалидизация растет. Одна из основных причин этого – очень низкая информированность населения. Первые признаки нарушения мозгового кровообращения пациенты списывают либо на «общее недомогание», либо на «обычную мигрень» и в результате обращаются за медицинской помощь поздно. Анализируя данную ситуацию понимаем, что в большинстве случаев упускаем так называемые «четыре золотых» часа. Это время, за которое при ишемическом инсульте после срочного обследования можно удалить тромб и восстановить кровоток. В зависимости от очага поражения мы можем спасти жизнь или предотвратить инвалидность. К нам же привозят больных уже по истечении суток или даже двух, вовремя поступают лишь 30-35% процентов от общего числа пациентов.
Всемирная организация здравоохранения объявила ОНМК как глобальную эпидемию во всем мире. В тех странах, где приняты масштабные программы по мотивации к здоровому образу жизни, снижение заболевания значительное. В Европе даже детей обучают распознать первичные признаки инсульта у родственников и немедленно вызвать «Скорую помощь». У нас же в таком важном деле, как профилактика заболевания, все еще наблюдаются пробелы.
Вылечить любой сердечно-сосудистый недуг, как и инсульт, невозможно. Но мы можем предупредить его, чтобы не развивались новые нарушения мозгового кровообращения (первичная профилактика), а также - не допустить повторного (вторичная профилактика).