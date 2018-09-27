Мы - биряне

Уфимская Студия художественного текстиля «Кускар» и Бирский центр ткачества «Шелковый путь» давно познакоми-лись и подружились. Разиля Гарифуллина, руководительница и вдохновительница «Шелкового пути», и Андрей Кырчиков, непревзойденный мастер, которому послушны дерево и металл, приезжали к нам в «Кускар» для установки ткацкого станка, занявшего чуть ли не половину мастерской. Изготовлением этого чуда технической мысли как раз и занимался Андрей Викторович.
В начале сентября в Бирском историческом музее откры-лась его персональная выставка. Очень хотелось посмотреть, и мы с Гузель Мустафиной, которая в «Кускаре» больше всех, пожалуй, и ткет, отправились в славный город Бирск.
Свернем на Миллионную
На подступах к музею прошли улицу Мира, бывшую Троицкую, полюбовались памятником архитектуры – впечатляющим зданием казенного винокуренного завода, все также связанного с ликеро-водочным производством. Когда в старых стенах на новом уровне занимаются прежним делом, это заставляет, согласитесь, острее чувствовать связь времен. Напротив, в двухэтажном доме, в мирном соседстве расположились участок полиции и иконописная мастерская. Свернули на Миллионную, то есть сейчас Интернацио-нальную, и попали прямо к рынку с памятником неизвестному куп-цу, основателю города, и его верной собаке. А там и рукой подать до нового здания исторического музея под сенью старинной пожарной каланчи, в отблеске золотых куполов Свято-Троицкого собора. Новое-то оно новое, но построено так, чтобы не диссонировать с обликом почтенной старины: красный кирпич, фронтон над входом, фигурная кладка над окнами.
На все руки
Выставка «Руками мастера» заслуживает тех слов восхищения и признательности, которые были высказаны на ее открытии. Вы видели когда-нибудь ткацкий стан двухметровой ширины, рассчи-танный на работу в четырнадцать рук? Андрей Викторович год об-думывал его конструкцию. Смастерил за неделю. На нем можно ткать паласы в одно полотнище без шва, такого еще не бывало. И так во всем. Кырчиков без устали придумывает массу хитрых при-способлений, облегчающих труд, позволяющих использовать новые приемы. Это и выдвижные скользящие планки для насновки нитей, и ножные педали, ускоряющие процесс тканья, и многое другое.
Великое разнообразие станочков и станков: от миниатюрного для работы с бисером и компактных настольных устройств для из-готовления узорчатых поясов, шарфиков и дорожек до монумен-тального ткацкого стана с собственным именем «Битюг». Он настолько соразмерен и при всей своей величине изящен, что от него невозможно отвести глаз. Станина с трещинками, потемневшее до благородного шоколадного оттенка дерево, полустертая от долгого употребления роспись передней доски… А вот и нет! «Битюгу» меньше месяца от роду. Все это придумано и сделано Андреем Викторовичем.
Настенная рама для кругового ткачества, традиционные прялки с донцем и лопаской, самопрялки с вращающимся колесом – все движется, жужжит, постукивает, все можно потрогать руками, ис-пробовать в действии, пустить в ход.
Названия деталей звучат, как стародавняя песня: навой, пришва, ремизки, иглицы, поднебник, притужальник, набилки, бердо. В дело идут, главным образом, сосна и ель, для челноков и браниц (линеек) используется береза, древесина терна, яблони, дуба, детали мебели, особенно старой. Счет изготовленных мастером станков давно перевалил за сотню. Мастерскую он оборудовал в гараже, выселив автомобиль. Здесь он делает еще и резную мебель.
На выставке красовались его кресла-качалки. На первый взгляд, они показались мне музейными экспонатами, и я удивилась, как это вольно в них сидят, фотографируются все подряд. Кресла с массивными спинками, столики на разлапистых ножках, бадейки с тщательно подогнанными плашками – они хороши, как только мо-жет быть хороша любовно сделанная вещь. Кстати, реставрацией старой техники он тоже занимается, взялся за музыкальные ин-струменты: варганы, рожки, гусли.
Воздушные нити
«Станкостроение» Андрея Викторовича Кырчикова неотделимо от шедевров ручного ткачества Разили Гарифуллиной. Они счастливо встретились на одном из фестивалей «Бирское яблоко», когда Разиля Вакиловна одна выходила на площадь со своими из-делиями, а Андрей не знал, как подступиться к ремонту столетнего музейного станка. «Шелковый путь» существует уже четвертый год, растет и крепнет, участвует в фестивалях и выставках, успел стать народным коллективом, а этим летом получил диплом I степени на Всероссийском конкурсе «Русь мастеровая» в Чебоксарах.
Теперь «Шелковый путь» объединяет более тридцати человек, и не только из Бирска. На занятия (бесплатные!) к Разиле Вакиловне два раза в неделю народ собирается со всех концов республики. Филолог по образованию, рукодельница по складу души, она в совершенстве владеет множеством ткацких техник: закладное, браное, выборное ткачество, петельное, ворсовое. Используется ко-зий пух, собачья, овечья, верблюжья шерсть, самопряденые и по-купные нитки, джутовая бечевка, полоски ткани, льняная кудель и даже лыко.
На выставке можно было увидеть неохватные дорожные шали, в которые, бывало, укутывались поверх тулупов с головой, коль дорога лежала средь снегов под зимним холодным небом, много-цветные паласы с узорами «бараньих рогов», звезд, стилизованных трав и цветов, уютные шарфы и палантины. Дерево и текстиль живут здесь в симбиозе, и одно без другого существовать не могут.
Сейчас, по выражению Разили Вакиловны, они хотят «замутить» сукноделие для пошива одежды и обивки мебели, когда основа ткется на станке, а затем уваливается до нужной плотности.
Музей друзей
Когда кускаровки в первый раз побывали в Бирске, музей находился в старом деревянном строении. До революции его зани-мало инородческое училище при Троицком храме. Теперь здание возвращено верующим.
По новым просторным залам нас провел директор музея Антон Антонов, бирянин в третьем поколении, выпускник Бирского фили-ала БГУ. Много интересных вещей, но без Антона Андреевича мы, боюсь, не заметили бы и половины. Подлинный наряд марийской не-весты вековой давности с треугольниками пестрого лоскутного набора по подолу и звенящими подвесками островерхой шапочки. Портрет Александра I, единственного императора, побывавшего в Бирске, которому так понравился за чистоту и опрятность наш уездный городок, что он одарил градоначальника дорогим перстнем со своей руки. Богатая коллекция самоваров, и на фоне тульско-нижегородского великолепия два совершенно уникальных экспоната – сорокаведерный трактирный самовар и самовар местного бирского производства (это при отсутствии собственных железоделательных предприятий). Вполне работоспособный старинный граммофон с трубою в виде цветка вьюнка, что спел нам голосом Лемешева «Вдоль по улице метелица метет». Альбомы фотографий жителей Бирска, где можно найти портреты дедов и прадедов.
Это лишь малая часть тех богатств, которые здесь выставлены. Да и весь Бирск гордится тем, что его сохранили. В небольшом этом городе удивительная плотность исторической застройки. Сюда стоит приехать на отдельную экскурсию. Когда «Шелковый путь» окончательно обоснуется в доме купца Горохова, мы так и сделаем. Обязательно.
Анна Маслова.
nyura.maslova2017@yandex.ru