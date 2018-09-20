Большое искусство в «Кармашке»

Найти Театр юного зрителя непросто, его двухэтажное здание затерялось в сипайловских дворах. Перед открытием театрального сезона мы посетили его, чтобы узнать, как готовятся предстоящие премьеры.
За невзрачными стенами жизнь кипела как в муравейнике. Такое сравнение не случайно: в узких коридорах сновали люди, то и дело извиняясь за нечаянное столкновение. Дело в том, что ТЮЗ расположен в бывшей бойлерной, и хотя он переоборудован и отремонтирован, но теснота чувствуется во всем. В кабинет директора театра выстроилась очередь, но мы сумели с ним побеседовать о буднях и праздниках учреждения.
- По существу нам 25 лет, театр вырос из шинели Детского центра творчества «Маска» Октябрьского района. Как ТЮЗ открываем 8-й сезон, - рассказывает Юрий Карманов, в честь которого ТЮЗ называют «Кармашком». – Считаемся автономным учреждением, нам помогают оплачивать коммунальные расходы, на все остальное мы зарабатываем сами.
Труппа ведет активную деятельность, показывая до 270 спектаклей в год по всей республике. Ей аплодируют и в соседних регионах, но основная площадка – Уфа. За время своего существования его посетили более 100 тысяч зрителей.
В репертуаре ТЮЗа 12 спектаклей, их показывают 27 актеров. Сегодня идет прогон премьеры «Малыш и Карлсон». Мы заглядываем в зрительный зал, где процессом руководит худрук Полина Шабаева.
- История обыкновенного мальчика с воображаемым другом нас заинтересовала, но мы не могли найти инсценировку для нашего состава, - рассказывает она. - Надо было раскрыть тему, поэтому мы вместе с артистами работали над постановкой. В ней мы попытались найти точки соприкосновения с нашим днем, нашими детьми, родителями. Ведь если бы ребенку уделялось в этой семье чуть больше внимания, то друг был бы реальным.
Одна из «изюминок» премьеры - роли Малыша и Карлсона играют девушки, а Фрейкенбок – мужчина.
- Впервые играю женщину, но для меня образ не сложнее чем другой, хотя приходится долго гримироваться, натягивать колготки и ходить на каблуках, - делится Михаил Ушаков. – Эталоном перевоплощения стали Александр Калягин в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя» и Олег Табаков в «Мери Поппинс».
В маленькой гримерке одновременно одеваются и красятся несколько человек. Перед зеркалом девушка рисует себе веснушки.
- Для меня стало большой неожиданностю новость, что буду играть Карлсона, - говорит Наталья Лысцова. – Входить в образ было трудно, но интересно. Приходилось искать пластику, менять голос, чтобы не было намека на женственность. Для этого наблюдала за мужчинами, копировала их походку, жесты. Конечно, прекрасно помню бессмертный мультфильм и спектакль, но поняла бессмысленность повтора. А чтобы отпала опасность сравнения, сделала образ совсем другим. Согласитесь, повторить Спартака Мишулина невозможно.
В постановке ТЮЗа Карлсон – мужчина в расцвете лет, но с душой ребенка, он помогает Малышу взрослеть, найти себя. После премьеры, которая состоится 22 сентября, зрители могут увидеть и другую – «Как Кощей на Василисе женился». Сказку поставила приглашенный режиссер из «Молодежки» Ольга Мусина.
- Сейчас на сцене претворяется столько авангардных концепций, что захотелось поставить добротную традиционную сказку, хотя необычным может показаться превращение Кощея в человека, - комментирует Ольга. – У нас даже музыка классическая: Комаринская, «Яблочко», чтобы получился своего рода мюзикл. Здесь впервые, понравилась творческая атмосфера, сам театр прекрасно организован директором.
Показывая свои владения, Юрий Карманов пожаловался на техническую отсталость: на сцене нет подъемников, постоянные сложности с освещением. Да и зал вмещает всего 172 места. А все из-за недостатка площадей.
Он показывает крошечные пошивочную, декораторскую, склад. В здании умудряется репетировать образцовый танцевальный ансамбль «Триумф», которому не раз рукоплескали за границей. С трудом верится, что здесь умещается такой огромный организм, как театр.
- Следующий год посвящен театру, и мы надеемся, что на нас обратят внимание, - заметил Юрий Карманов. – В любом мегаполисе театр имеет хорошее здание, мы же обделены в этом плане. Хотите не хотите, но воспитывать детей надо с детского сада, продолжать в школе. К тому же к нам приходят родители и получают удовольствие от просмотра.
Зиля БАДРИЕВА, zilyamk@yandex.ru.
Фото Валерия ШАХОВА.